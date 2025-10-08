Εσπερίδες Καλλιθέας: Το χρονικό της αποβολής της ομάδας και τα λόγια των παικτριών στο GWomen για την κατάσταση

Οι Εσπερίδες Καλλιθέας είναι μία από τις ομάδες που έχουν αφήσει εποχή στο μπάσκετ γυναικών της Ελλάδας. Ο σύλλογος μετρούσε δύο πρωταθλήματα Γυναικών και τέσσερα κύπελλα με τη «χρυσή εποχή» να είναι από το 2006 έως το 2009, περίοδος κατά την οποία η ομάδα από την Καλλιθέα κατάφερε να πάρει αυτούς τους τίτλους της.

Οι Εσπερίδες τη σεζόν 2023-24 μπόρεσαν να δείξουν πως θα μπορούσαν να βρεθούν ξανά στα ψηλά καθώς έφτασαν μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου όπου ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό με 87-62.

Το γεγονός λοιπόν ότι η συγκεκριμένη ομάδα, έχοντας επιτυχίες στο παρελθόν, με φανέλα την οποία έχουν φορέσει σπουδαίες παίκτριες, ένας σύλλογος με ξακουστές ακαδημίες και σταθερή παρουσία στην κορυφαία κατηγορία, δεν θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της σεζόν του 2025-26, προκάλεσε ένα -ακόμη- σοκ γενικότερα στον χώρο του μπάσκετ και πολύ περισσότερο σε αυτό των Γυναικών.

Μία ακόμη ομάδα που ενώ φαινόταν ότι θα παίξει κανονικά στο πρωτάθλημα, ξαφνικά δεν θα βρεθεί σε αυτό.

Το Gazzetta σας εξιστορεί το χρονικό μέχρι και την απόφαση να μείνει εκτός λίγκας η ομάδα. Παράλληλα, σας παρουσιάζει ορισμένες από τις σκέψεις των παικτριών των Εσπερίδων: ήξεραν ότι θα παίξουν στο πρωτάθλημα, πλέον το μέλλον τους βρίσκεται στον... αέρα!

Η κρίσιμη εβδομάδα

Ενώ όλα έδειχναν ότι οι Εσπερίδες ετοιμάζονται να αγωνιστούν για μία ακόμη χρονιά κανονικά στο πρωτάθλημα και το κύπελλο, όλα άλλαξαν περίπου μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της νέας σεζόν της Α1. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομάδας, δεν είχε υπάρξει κάποια ενημέρωση νωρίτερα ότι υπάρχει θέμα με τα χαρτιά του συλλόγου.

Ενώ οι Εσπερίδες, λοιπόν, έπαιξαν κανονικά στο παιχνίδι της πρώτης φάσης του Κυπέλλου την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου όπου ηττήθηκαν από τον Αμύντα με 87-83 και συνέχισαν την προετοιμασία τους για το πρωτάθλημα, η διοίκηση της ομάδας έμαθε μία περίπου εβδομάδα πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τον Παναθλητικό ότι υπάρχει κάποιο θέμα με το καταστατικό του συλλόγου.

Πριν από τρία χρόνια υπήρξε αλλαγή στον αθλητικό νόμο, αναγκάζοντας αρκετές ομάδες να τροποποιήσουν το καταστατικό τους. Η τελευταία παράταση για αυτό ήταν μέχρι και τις 31/12/2024.

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο Δ.Σ. των Εσπερίδων είχε γίνει με βάση τον νέο νόμο, δεν έγιναν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές που έπρεπε να είχαν γίνει στο καταστατικό της ομάδας από την Καλλιθέα.

Από την πλευρά του ο σύλλογος αναγνωρίζει το λάθος του ωστόσο υπογραμμίζει ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν είχε λάβει κάποια ενημέρωση για θέμα στο καταστατικό του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την ΕΟΚ, παρά μόνο μία περίπου εβδομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Με αυτόν τον τρόπο δεν έμεινε αρκετός χρόνος ώστε να υπάρξει εναρμόνιση του καταστατικού μέχρι και την έναρξη.

Την Τρίτη (30/9) υπήρξε μία ενημέρωση προς τις παίκτριες και τον προπονητή, Σταύρο Νανάκο, ότι υπάρχει πιθανότητα η ομάδα να μην παίξει 2-3 παιχνίδια, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και ο αποκλεισμός της ομάδας από το πρωτάθλημα.

Την Πέμπτη (2/10), ο προπονητής και οι παίκτριες πραγματοποίησαν κανονικά την πρωινή τους προπόνηση. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ένα zoom meeting ανάμεσα σε εκπροσώπους των ομάδων του πρωταθλήματος στο οποίο τέθηκε επί τάπητος η πιθανή αναβολή για 15 ημέρες μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με το καταστατικό. Για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να υπάρξει απόλυτη συμφωνία όλων των ομάδων, ωστόσο, δύο από αυτές ψήφισαν «κατά».

Μετά το τέλος του meeting υπήρξε μία ενημέρωση προς ανθρώπους του συλλόγου ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, αλλά παίκτριες και προπονητές συνέχισαν κανονικά την προετοιμασία τους, κάνοντας μάλιστα και σκάουτιγνκ του ερχόμενου αντιπάλου.

Την επόμενη ημέρα (Παρασκευή), βγήκε η απόφαση για αποκλεισμό των Εσπερίδων, κάτι το οποίο οι παίκτριες έμαθαν μέσω μηνύματος και εντελώς ξαφνικά! Πλέον οι ίδιες αναμένουν να δουν τι μπορούν να κάνουν ενόψει της συνέχειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες από αυτές έχουν ήδη βρει τις επόμενες ομάδες τους, ωστόσο είναι εύκολα κατανοητό ότι επί της ουσίας... κατέληξαν σε αυτές καθώς μέχρι και λίγες ημέρες νωρίτερα, είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους έχοντας στο νου ότι θα αγωνιστούν στις Εσπερίδες Καλλιθέας.

Από την πλευρά της η διοίκηση της ομάδας έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε από τη νέα σεζόν να επιστρέψει το τμήμα γυναικών στην αγωνιστική δράση, ενδεχομένως από την Α2 Εθνική κατηγορία.

«Κάναμε προπόνηση και την επόμενη σπίτι μας, κάποια κορίτσια ίσως σταματήσουν το μπάσκετ»

Το Gazzetta ήρθε σε επαφή με δύο αθλήτριες των Εσπερίδων και συγκεκριμένα τις Βαρβάρα Μυλωνάκη και Χρυσάνθη Μπενέκη, θέλοντας να «ρίξει» φως στο τι πραγματικά έγινε τις τελευταίες μέσα από τις δικές τους μαρτυρίες και τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις ίδιες.

- Πώς είναι για μία αθλήτρια τη μία μέρα να ξέρει ότι θα παίξει στο πρωτάθλημα και την άλλη να μην υπάρχει η ομάδα της;

Μπενέκη: «Είναι μια απρόβλεπτη και δύσκολη κατάσταση, ειδικά όταν έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία και έχουν οργανωθεί τα πάντα ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.

Μέχρι την τελευταία στιγμή προετοιμαζόμασταν κανονικά, οπότε όταν μάθαμε ότι η ομάδα δεν θα κατέβει, υπήρξε αιφνιδιασμός. Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστείς σε μια τέτοια αλλαγή μέσα σε λίγες μέρες, αλλά προσπαθείς να δεις τι επιλογές υπάρχουν και πώς μπορείς να συνεχίσεις».

Μυλωνάκη: «Είναι δύσκολο. Και για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ήρθε πολύ ξαφνικά, δεν ξέραμε τι κάνουμε σε αυτή τη περίπτωση. Μέχρι την Παρασκευή ήμασταν στο γήπεδο και κάναμε κανονικά προπόνηση και την επόμενη σπίτι μας».

- Πόσο εύκολο είναι να συνεχίσεις να παίζεις μπάσκετ μετά από κάτι τέτοιο;

Μπενέκη: «Δεν είναι απλό, γιατί απαιτείται χρόνος για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση με τα δελτία και τα συμβόλαια. Παρ’ όλα αυτά, όταν έχεις στόχο να συνεχίσεις, ψάχνεις λύσεις. Προσπαθείς να μείνεις σε καλή κατάσταση, να βρεις ομάδα και να μη χαθεί η χρονιά. Το σημαντικό είναι να υπάρξει θεσμική υποστήριξη ώστε να μη χαθεί η αγωνιστική χρονιά για όσες επηρεάζονται».

Μυλωνάκη: «Προσωπικά έχω μάθει να βγαίνω πιο δυνατή μέσα από τις δυσκολίες. Είναι μια περίεργη περίοδος σίγουρα. Θέλει υπομονή».

- Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να βρεθεί βοήθεια για τα συμβόλαια και τα δελτία;

Μπενέκη: «Ναι, υπάρχουν τρόποι, αλλά χρειάζεται οργάνωση. Οι αθλήτριες μπορούμε να απευθυνθούμε στην ΕΟΚ ή στον ΠΣΑΚΚ για νομική υποστήριξη, αν χρειαστεί. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, καλό θα ήταν να υπάρχει πιο άμεση και ξεκάθαρη διαδικασία, ώστε να μη μένουν οι παίκτριες “ξεκρέμαστες”».

Μυλωνάκη: «Αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Πιστεύω πως η ελληνική ομοσπονδία θα καλύψει τις παίκτριες και θα κάνουν το καλύτερο δυνατό».

- Για μία ακόμη χρονιά, μία ομάδα από την Α1 Γυναικών δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα όπως ήταν αρχικά ο σχεδιασμός. Ποια είναι η γενικότερη επίπτωση που μπορεί να έχει αυτό στο πρωτάθλημα και στα κορίτσια των μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών;

Μπενέκη: «Όταν μια ομάδα δεν κατεβαίνει, το πρωτάθλημα χάνει μέρος της δυναμικής του. Μειώνονται οι αγώνες, υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός και λιγότερες ευκαιρίες για αθλήτριες να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο. Επιπλέον, αυτό επηρεάζει και τα κορίτσια των μικρότερων ηλικιών, που βλέπουν ότι ακόμα και στην Α1 μπορεί να προκύψουν τέτοιες καταστάσεις. Είναι κάτι που δείχνει ότι το γυναικείο μπάσκετ χρειάζεται πιο σταθερές βάσεις και καλύτερη υποστήριξη».

Μυλωνάκη: «Εντάξει σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο σε καμία περίπτωση. Σε πολλές ομάδες όπως και στις Εσπερίδες, είναι κορίτσια από τις ακαδημίες που κάνουν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά τους "κόβει" τα όνειρα να παίξουν σε υψηλότερο επίπεδο και ίσως είναι και ένας λόγος κάποια να σταματήσουν από το άθλημα».