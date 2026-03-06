Εθνική ομάδα Γυναικών του Ιράν: Προβλέπεται μέχρι και θανατική ποινή, το άσυλο δεν είναι επιλογή

Τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του Ιράν, στην αναμέτρηση με την Αυστραλία για το Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών, οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, έμειναν με το στόμα κλειστό. Mια γενναία ένδειξη εναντίωσης προς το καθεστώς.

Δεν είναι λίγα τα διεθνή Μέσα που καλούν την κυβέρνηση του Άνθονι Αλμπανίζι (ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Αυστραλίας) να παρέχει άσυλο στις εν λόγω παίκτριες καθότι αυτήν τη στιγμή θεωρούνται «προδότριες σε καιρό πολέμου».

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η δημοσιογράφος Αmanda Shalala του abc, με σχετικό δημοσίευμά της στέκεται στις ποινές με τις οποίες κινδυνεύουν οι εν λόγω παίκτριες ενώ όσον αφορά στο άσυλο τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά.

«Αποκορύφωμα της αναίδειας και της προδοσίας»

Πλέον, υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Ανησυχίες που γίνονται ακόμα πιο έντονες μετά το βίντεο από το κρατικά ελεγχόμενο δίκτυο Islamic Republic of Iran Broadcasting, στο οποίο ο ριζοσπαστικός συντηρητικός παρουσιαστής Mohammad Reza Shahbazi επικρίνει δημόσια τις παίκτριες ως απάντηση στη σιωπή τους.

«Σε καιρό πολέμου, οι προδότες πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά. Όποιος κάνει έστω και ένα βήμα εναντίον της χώρας κατά τη διάρκεια πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζει τις βαρύτερες συνέπειες», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε τονίζοντας:

«Πάρτε για παράδειγμα αυτό το θέμα με το ότι η γυναικεία μας ομάδα ποδοσφαίρου δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο.

Αυτό δεν αποτελεί κάποια συμβολική διαμαρτυρία. Σε συνθήκες πολέμου, το να πας εκεί και να αρνηθείς να τραγουδήσεις τον εθνικό ύμνο είναι το αποκορύφωμα της αναίδειας και της προδοσίας.

Τόσο ο λαός όσο και οι Αρχές θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουν ως προδότριες σε καιρό πολέμου, όχι ως άτομα που κάνουν κάποιο είδος συμβολικής διαμαρτυρίας. Η ντροπή αυτής της αναιδούς προδοσίας πρέπει να μείνει στους ώμους τους και πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, ώστε οι άλλοι να πάρουν μάθημα από αυτό».

🟥جان تیم ملی فوتبال زنان ایران در خطر است.



محمدرضا شهبازی مجری امنیتی تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی به طور رسمی تیم ملی فوتبال زنان ایران را به خاطر نخواندن سرود ملی به خیانت متهم کرد و خواستار مجازات آنها به عنوان خائن در دوران جنگ شد.

مجازات اتهام خیانت در دوران جنگ در ایران… pic.twitter.com/L4GxaOHTBZ — Ali Bornaei (@abornaei) March 5, 2026

Τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας του Ιράν

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Ιράν, η διαφθορά ή η προδοσία μπορεί να οδηγήσει σε πολυετή ποινή φυλάκισης ή ακόμα και στη θανατική ποινή.

Την ίδια ώστα, σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι εντάσεις φαίνεται να αυξάνονται μέσα στο στρατόπεδο της ομάδας. Φέρεται να υπάρχουν μέλη του προσωπικού που συνδέονται με το καθεστώς, ενώ πιστεύεται ότι οι παίκτριες δεν επιτρέπεται να μετακινούνται ελεύθερα ή να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους.

Το άσυλο από την Αυστραλία δεν αποτελεί και τόσο εύκολη επιλογή...

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ομάδα, η προσπάθεια να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία δεν αποτελεί επιλογή για τις περισσότερες, καθώς οι οικογένειές τους στο Ιράν απειλούνται και αντιμετωπίζουν τιμωρίες αν δεν επιστρέψουν.

Πάντως, δεν είναι σαφές πότε ή πώς θα επιστρέψουν οι παίκτριες στο Ιράν, καθώς τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή υπάρχει εκτεταμένο κλείσμο των εναέριων χώρων, από το Σαββατοκύριακο που ξέσπασε ο πόλεμος.

Οι Ιρανές παίκτριες έχουν ακόμα έναν αγώνα να παίξουν, εναντίον των Φιλιππίνων, στην περιοχή Gold Coast την Κυριακή.

Σε δήλωση που δόθηκε στο Australian Broadcasting Corporation (ABC), εκπρόσωπος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του AFC Women’s Asian Cup Australia ανέφερε:

«Η ασφάλεια και η ευημερία όλων των παικτριών, των αξιωματούχων και των φιλάθλων αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για το τουρνουά. Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες υποστηρίζονται από την Asian Football Confederation, την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή και τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης».

«Δεν είναι εύκολο να είσαι Ιρανή αθλήτρια, οι συγκεκριμένες είναι ηρωίδες»

Η Ιρανο-Αυστραλή Melika Jahanian, που παρακολούθησε τον αγώνα, δήλωσε ότι υπήρχαν ανάμεικτα συναισθήματα τη στιγμή της σιωπής από τις αθλήτριες.

«Ξέρουμε ότι υποστηρίζουμε τις γυναίκες που είναι Ιρανές και από την άλλη είμαστε εκεί για να πούμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν μας εκπροσωπεί, δεν μας εκπροσώπησε ποτέ και δεν θα εκπροσωπήσει ποτέ τον ιρανικό λαό», είπε χαρακτηριστικά στο Australian Broadcasting Corporation Brisbane και συνέχισε:

«Η ενέργεια ήταν πολύ έντονη γιατί φωνάζαμε αυτά που θέλουμε από την κυβέρνηση. Φωνάζαμε τι θέλουμε από αυτή την επανάσταση. Όλοι ένιωθαν πολύ ενωμένοι. Φωνάζαμε στα κορίτσια: “Βγάλτε τα μαντίλια σας, σταθείτε μαζί μας, σταθείτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας”».

Μια άλλη φίλαθλος, η Leigh, μίλησε στο ABC News πριν από τον αγώνα και είπε ότι ήθελε να δείξει την υποστήριξή της στις παίκτριες.

«Δεν είναι εύκολο να είσαι Ιρανή αθλήτρια, δεν νομίζω ότι η Δύση θα καταλάβει ποτέ πλήρως τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή ομάδα, δεν έχουν μεγάλη υποστήριξη ούτε στο εσωτερικό ούτε διεθνώς. Ως φεμινίστρια είμαι εδώ για να τις υποστηρίξω και ελπίζω ότι και η Αυστραλία θα τις στηρίξει. Υπάρχει τεράστια πίεση πάνω τους. Όλοι θέλουν να τους μιλήσουν για πολιτική - αν μιλήσουν για πολιτική, αυτό μπορεί να τους κοστίσει τη φυλάκιση στο Ιράν».

Ένας ακόμα φίλαθλος δήλωσε ότι οι παίκτριες είναι «ηρωίδες», λέγοντας συγκεκριμένα:

«Είναι πρωταθλήτριες για εμάς, για όλους τους Ιρανούς. Είναι δική μου ευθύνη ως Ιρανός να υποστηρίζω κάθε κορίτσι. Είναι οι ηρωίδες μας και είμαστε περήφανοι για αυτές».