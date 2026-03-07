«Υπάρχουν πολλές προπονήτριες ικανότατες, όχι μόνο να σταθούν σε ανδρικό staff, αλλά ακόμη και να ηγηθούν ομάδων ανδρών»

Παρ’ όλα αυτά, το ταμπού για τις γυναίκες προπονήτριες στις ανδρικές ομάδες φαίνεται να παραμένει;

«Ναι, και θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα θέμα ταμπού και όχι ικανότητας. Το βλέπουμε, δεν υπάρχουν γυναίκες στα επιτελεία ανδρικών ομάδων, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή ακόμη διστάζουμε να το αποδεχτούμε ως εικόνα. Έχω μιλήσει με πολλούς προπονητές ανδρικών ομάδων. Πρόσφατα, μάλιστα, σε συζήτηση με τον κόουτς Ιτούδη, μου είπε ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν θα είχε πρόβλημα να έχει γυναίκα στο staff του. Άρα δεν μιλάμε για άρνηση, αλλά για συγκυρίες και για το ποιος θα σου δώσει την ευκαιρία. Υπάρχουν πολλές γυναίκες προπονήτριες ικανότατες, όχι μόνο να σταθούν σε ανδρικό staff, αλλά ακόμη και να ηγηθούν ομάδων ανδρών. Το μπάσκετ δεν αλλάζει, το ίδιο είναι».

Θα σε ενδιέφερε να γίνεις head coach σε ομάδα ανδρών υψηλού επιπέδου;

«Θα ήθελα πάρα πολύ και είναι ένας προσωπικός μου στόχος. Αρχικά, θα ήθελα να ενταχθώ σωστά στο staff μιας ομάδας ανδρών Ευρωλίγκας, να το ζήσω όλο αυτό από μέσα. Έχω περάσει χρόνο παρακολουθώντας προπονήσεις, μιλώντας με πολλούς προπονητές, γιατί πιστεύω ότι έτσι εξελίσσεσαι, βλέποντας, ακούγοντας, μαθαίνοντας. Αν μου δοθεί η ευκαιρία και είμαι καλή σε αυτό που κάνω, τότε ναι, θα ήθελα να προχωρήσω και παρακάτω».

Μιλάς για τους στόχους σου με απόλυτη καθαρότητα. Δεν σε απασχολεί καθόλου το πώς μπορεί να αντιδράσει η κοινωνία ή η κερκίδα, σωστά;

«Καθόλου. Πάντα εστιάζω σε αυτό που θέλω να κάνω εγώ και στο πώς θα το πετύχω με τον σωστό τρόπο. Το πόσο δουλεύω, το τι βγάζω στο γήπεδο και το αν μπορώ να κερδίσω τους συνεργάτες μου, σε αυτά δεν αφήνω κανέναν να έχει λόγο. Είμαστε σε έναν χώρο όπου ό,τι κι αν κάνεις πάντα θα υπάρχει κάποιος στην κερκίδα που θα έχει να πει κάτι. Αν ασχολούμασταν όλοι με αυτό, κανένας δεν θα εξελισσόταν ποτέ. Μου αρέσει να έχω στόχους, να τους βάζω σε «κουτάκια», με βοηθάει να είμαι οργανωμένη και να τους κυνηγάω».

Και αν στο τέλος δεν φτάσεις εκεί;

«Δεν με φοβίζει αυτό. Έχω μάθει ότι σημασία έχει περισσότερο το ταξίδι παρά ο προορισμός. Το να εξελίσσεσαι, να μαθαίνεις, να γίνεσαι καλύτερος. Αν τα καταφέρω, θα το δείξει ο χρόνος. Αν όχι, χαμένη δεν θα βγω σίγουρα».

Έχεις δεχτεί ποτέ σεξιστικά ή στερεοτυπικά σχόλια;

«Πιο πολύ θυμάμαι τέτοια σχόλια από την εποχή που ήμουν αθλήτρια, κυρίως από τις κερκίδες. Προσωπικά, όμως, ποτέ δεν τους έδωσα δύναμη, αντίθετα, λειτουργούσαν ως κίνητρο. Πιστεύω ότι όταν κάποιος ασχολείται αρνητικά μαζί σου, κάτι κάνεις καλά. Ό,τι κι αν πουν, δεν θα με βγάλει από τον δρόμο μου. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω αυτό κι αυτό δεν σκοπεύω να το επιτρέψω».

Έχεις πετύχει πολλά τόσο ως αθλήτρια όσο και ως προπονήτρια, παρότι η προπονητική σου πορεία είναι ακόμη σχετικά σύντομη. Κατέκτησες μάλιστα το ευρωπαϊκό κύπελλο με τη London Lions, ένα επίτευγμα που μόλις ένας ακόμη Έλληνας προπονητής έχει καταφέρει. Νιώθεις ότι έχεις λάβει την αναγνώριση που σου αξίζει;

«Ως αθλήτρια ναι, θεωρώ ότι έχω λάβει την αναγνώριση. Ως προπονήτρια όμως αισθάνομαι ότι ακόμη δεν έχω πετύχει τόσα πολλά. Σίγουρα το ευρωπαϊκό κύπελλο με τη London Lions ήταν μια τεράστια διάκριση. Στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, μόνο ένας προπονητής έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στις γυναίκες, ο Γιώργος Δικαιουλάκος με τον Αθηναϊκό. Το γεγονός ότι ήμουν η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που το κατάφερε και στην πρώτη μου χρονιά ως head coach είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο».