Βασιλική Γιαννακά στο GWomen: «Θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα στην εθνική, ο Σπέρτος έχει φέρει νέα αύρα»

Η Βασιλική Γιαννακά μίλησε στο Gwomen μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής με τη Γεωργία (3-0), όπου το σύνολο του Βασίλη Σπέρτου ήταν ανώτερο και επιβλήθηκε με ευκολία. Η 22χρονη μέσος του ΠΑΟΚ έδωσε βάση στη σκληρή δουλειά που γίνεται στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και στην αυτοπεποίθηση που τους έδωσε η νίκη αυτή για το επόμενο ματς με τα Νησιά Φερόε(7/3, 20:30,League C, 4ος όμιλος).

Ποια είναι τα συναισθήματα σου μετά τη νίκη της εθνικής;

«Τα συναισθήματα μου μετα την νίκη της εθνικής είναι αισιόδοξα γεμάτα χαρά και αυτοπεποίθηση. Αυτή νίκη μας δίνει μργαλυτερο κίνητρο για τον επόμενο αγώνα την συνέχεια».

Πρώτη επίσημη νίκη με τον Σπερτο στον πάγκο, πως είναι το κλίμα στην ομάδα;

«Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Ο προπονητής έχει φέρει μια νέα αύρα γεμάτη θετική ενέργεια κ προσπαθούμε όλες να ακολουθούμε το πλάνο. Υπάρχει διάθεση για δουλειά και πιστεύω με συγκέντρωση και πειθαρχία βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι».

Ποιο ήταν το κλειδί για το θετικό αποτελέσμα;

«Το κλειδί για το αποτέλεσμα θεωρώ είναι η ομαδικότητα και η συγκέντρωση στο πλάνο μας. Καθ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μένουμε πιστές σε αυτό και παλεύουμε μέχρι τέλους».

Πώς ήταν η ατμόσφαιρα στην Κρήτη;

«Η ατμόσφαιρα στη Κρήτη πάντα ήταν όμορφη. Σε κάθε παιχνίδι ο κόσμος έρχεται και μας υποστηρίζει κάτι που μας κάνει όλους χαρούμενους. Θέλουμε και το Σάββατο να έρθει και να γίνει ο 12ος παίχτης. Με κάθε χειροκρότημα, μας δίνει ώθηση και επιπλέον κίνητρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο».

Ποιος είναι ο στόχος στο γκρουπ;

«Στόχος στο γκρουπ είναι να βγούμε πρώτες. Θέλουμε να διεκδικούμε κάθε παιχνίδι και να παίρνουμε αυτό που μας αναλογεί ως ομάδα. Θεωρώ αν συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα στην εθνική ομάδα γυναικών».