Το πανόραμα της πρεμιέρας στην Α1 και Α2 Μπάσκετ Γυναικών

Με νίκες άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δείτε όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας τόσο στην Α1 όσο και στην Α2 Γυναικών.

Αποτελέσματα (Α1)

Σάββατο 4/10

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 73-72

Η βαθμολογία (Α1)

1) Ολυμπιακός 2 81-56 25

2) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 2 76-58 18

3) ΠΑΣ Γιάννινα 2 85-70 15

4) Παναθηναϊκός 2 71-69 2

5) Πανσερραϊκός 2 73-72 1

6) ΠΑΟΚ 1 72-73 -1

7) Αθηναϊκός 1 69-71 -2

8) Ανόρθωση Βόλου 1 70-85 -15

9) Αμύντας 1 58-76 -18

10) Πρωτέας Βούλας 1 56-81 -25

11) Παναθλητικός 0 0-0 0

Ο Παναθλητικός έκανε το ρεπό του.

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 12/10)

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Πανσερραϊκός

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα

Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας

Παναθλητικός-Αμύντας

Ρεπό: Ολυμπιακός

Αναλυτικά τα παιχνίδια (Α1)

Πρωτέας Β.-Ολυμπιακός 56-81

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Αναστασίου-Τσουρή

Δεκάλεπτα: 14-24, 30-43, 41-63, 56-81

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 7(1), Ανδρικοπούλου, Ανδρέου, Χουσελά 2, Σακελλαρίου, Μπόικο, Λόρεν 20(3), Σμυρνιώτη, Μόργκαν 22(5), Σίνα 5.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 7(1), Κατσαμούρη 1, Γιακούμπκοβα 10(1), Γούλφολκ 12(2), Καρλαφτη 6, Δίελα 2, Χριστινάκη 16(1), Κολλάτου 4, Ράμπερ 14, Ντάλα.

Αμύντας-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 58-76

Διαιτητές: Στρέμπας-Καραπαπάς-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 11-19, 26-34, 41-59, 58-76

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 16(1), Στούπα 15(3), Μαργώνη, Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 5(1), Μπέι 4, Μόρτενσεν 11(1), Νάτσκου 5.

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 7(1), Βιντσιλαίου Σ. 4, Καραγιάννη 2, Βιντσιλαίου Α. 10, Συροπούλου, Γκριγκς 10(2), Φουράκη 5, Μανίς 12, Κλάρκ 17(1), Στογιανόφσκα 9(1).

ΠΑΣ Γιάννινα-Ανόρθωση Βόλου 85-70

Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Αγραφιώτης Γρ.-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 23-22, 40-42, 68-57, 85-70

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπέγκλερ 15(1), Σαρηγιαννίδου 20(2), Μαρίνη 14(4), Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 12(1), Μιχαηλίδου 2, Σίγκλετον 22.

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 17(1), Σουλτάνη 5(1), Κοτζαϊτση, Σιουμουρέκη 11(2), Σαμάντα 3(1), Κουτσουνούρη 7(1), Σμιθ 18(2), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπάντομα 6.

Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός 69-71

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καλογριάς-Λεβεντάκος

Δεκάλεπτα: 19-18, 30-44, 47-53, 69-71

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Καρακασίδου, Ράτζα 5, Τσινέκε 2, Σταμάτη, Ουίντερμπερν 7, Παυλοπούλου 2, Μπορκόφσκα 16, Λούκα 1, Μπερτς 14, Πρινς 12, Παρκς 10.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 27(2), Κωτούλα, Γαλανόπουλος 8(1), Πολυμένη, Βίτολα, Χατζηλεοντή 11(1), Κρίμιλη 8(2), Χατζηγιακουμή, Πρινς 9.

Αποτελέσματα (Α2)

1ος Όμιλος (Α’ Υποκατηγορία)

Ιπποκράτης Κω-Σπόρτιγκ 81-60

ΠκΑΟ Άμιλλα-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 55-76

Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Προφήτης Ηλίας 80-76 (2η παρ.)

Εύνικος-ΑΕΚ Περιστερίου 37-62

Ρεπό: Αρης Χολαργού

2ος Όμιλος (Κυριακή 5/10)

Άρης-Πανόραμα 67-55

Πάνθηρες Καβάλας-Πιερικός Αρχέλαος 70-49

Νεάπολη-ΜΕΝΤ 41-63

Ηρακλής 1908-Απόλλων Καλαμαριάς 47-73

Ρεπό: ΠΚ Νεάπολης, Ηρακλής

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ιπποκράτης Κω – Σπόρτιγκ 81-60

Διαιτητές: Αντωνέλου- Μαλολάρι

Δεκάλεπτα ήταν: 14-15, 37-32, 62-52, 81-60

Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος- Μπακόπουλος): Γκοτζάι, Βελούδου 4, Σβύνου 5, Πατμίου 2, Πάντου 2, Καραμήτσου, Κάρενς 23(2), Χρυσάκη 19, Ασιατίδου, Καρτσαμάρη 3(1), Παναγιωτοπούλου 21(2), Κρανιώτη 2.

Σπόρτιγκ (Γιαννακάκου): Ξενιτοπούλου 13, Ρουσουνέλου 16(2), Δεληγιάννη 19, Ράδη 3, Γραμματικού 4, Γεωργίνη, Χαλικοπούλου 5(1), Μπίρτζα, Καπελλάκου, Παπαποστόλου.

Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Προφήτης Ηλίας 80-76 (β΄παρ)

Διαιτητές: Παπαχρυσανθακόπουλος-Κοκκόσης

Δεκάλεπτα: 21-10, 33-30, 54-44, 64-54 (κ.δ.),73-73 (α’ παρ.), 80-76 (β’ παρ.)

Δάφνη Αγ. Δημ. (Σόφτσης): Μαγγίνα 25, Κορρέ 14(4), Παγώνη 12(2), Κιλαζίδου 15, Νίννη 7(1), Γασπαράτου 5, Αναστασοπούλου 2, Ολυμπίου.

Προφήτης Ηλίας (Χλιαουτάκης): Ψωμά 9, Τσίκα 7(1), Παπαρδέλα 11(1), Συγγρού 10, Παπαμαρκάκη Β. 13(3), Αλιφραγκλη 13(1), Σδρένια 4, Παυλάκη 5(1), Παπαμαρκάκη Α-Μ 4, Μεγαλούδη, Κατσούλη.

Εύνικος – ΑΕΚ Περιστερίου 37-62

Διαιτητές: Βαλουξής-Διαμαντή Αθ

Δεκάλεπτα 9-12, 27-24, 36-41, 37-62

Εύνικος (Λόφτι): Χριστοφοράκου 10 (2), Διαμαντάκη 7, Χρονάκη, Χουγκάζ 3(1) Αβράμη 1, Βλάχου 11(1), Κράββαρη 2, Παπαδοπούλου 3, Γκίκα, Ανθίμου, Δεσποτάκη, Μποτόπουλου.

ΑΕΚ Περιστερίου (Δημογιαννοπούλου – Αλεξόπουλος): Λαδά, Καλαντζή, Καίσαρη 11(2), Γεωργακοπούλου 5(1), Γαβαλά 4(1), Καλαφάτη, Μονεμβασίου 2, Θεοδωρομανωλάκη 2, Ράπτη, Σβορώνου 18, Παπαδοπούλου 13, Τζίβα 7(1).

Η βαθμολογία

1) ΑΕΚ Περιστερίου 2 62-37 25

2) Ιπποκράτης Κω 2 81-60 21

3) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 2 76-55 21

4) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 2 80-76 4

5) Προφήτης Ηλίας 1 76-80 -4

6) Σπόρτιγκ 1 60-81 -21

7) Αμιλλα Περιστερίου 1 55-76 -21

8) Εύνικος 1 37-62 -25

9) Αρης Χολαργού 0 0-0 0

*Ο Αρης Χολαργού έκανε το ρεπό του.

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 12/10)

Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Εύνικος

ΑΕΚ Περιστερίου-Ιπποκράτης Κω

Σπόρτιγκ-Δάφνη Αγίου Δημητρίου

Προφήτης Ηλίας-Αρης Χολαργού

Ρεπό: Αμιλλα Περιστερίου

2ος Όμιλος

Άρης-ΑΣ Πανόραμα 67-55

Διαιτητές: Κλιγκόπουλος-Αθανασίου

Δεκάλεπτα: 16-18, 31-34, 54-40, 67-55

Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 8(1), Νάστου 6(1), Μιχαηλίδου 16(3), Σύρρα 4, Καρβουνιάδου 3(1), Ράσελ 17(1), Διαμαντοπούλου 13(1), Ιγγλέζου, Τσιαρσιώτη, Αγραφιώτη.

ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 23, Παπαροϊδάμη 11(2), Τσινασλανίδου 5, Παντώτη 3, Τσαλή, Παπαδοπούλου 4, Τσαγκαροπούλου 3, Παρακεντέ 6(2), Πατούνη.

Πάνθηρες Καβάλας-Πιερικός Αρχέλαος 70-49

Διαιτητές: Μιχέλη-Μπόζας

Δεκάλεπτα: 16-15, 34-29, 51-39, 70-49

Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Καρ 21(4), Σταμπουλίδου 7(1), Σταματάκη 12, Μαραβέγια 7(1), Παναγιωτίδου, 8(1), Πιπερίδου, Καλέα, Τσάντα 7, Βλάχου 3, Μοδέα 2, Τζημορώτα 3, Αϊβαζίδου.

Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 7(1), Κιολέογλου Ν. 7(1), Χούλη 9, Σωπιάδου 6, Τελίδου 11, Μπουμπουλέντρα 2, Κιολέογλου Π. 3, Καρανικόλα, Ράπτη, Μαυρίδου 2, Παπαδοπούλου, Αμανατίδου 2.

ΠΚ Νεάπολης-ΜΕΝΤ 41-63

Διαιτητές: Κυρόπουλος-Στούμπος

Δεκάλεπτα: 9-19, 22-34, 35-47, 41-63

ΠΚ Νεάπολης (Σάββας-Κολοκυθάς): Χωλοπούλου 4(1), Γιαννοπούλου 13, Βασιλειάδου 7, Παυλίδου 7(2), Κωστανάκη 6(2), Μουμτζή, Τσούχλη 2, Πετρίδου, Πεχλιβανίδου 2, Μπαδη, Μερντανάι.

ΜΕΝΤ (Παγκούτσος): Στεργάκη 8, Κας 11, Βαντσιούρη 6(2), Κωνσταντινίδου, Κυριακού 12, Γιαννακάκη 4, Γρηγορίου, Καβακίδου 3, Κατσαρέα 10(2), Αθανασιάδου 5(1), Τζίμου 2, Αγγελακίδου 2.

Ηρακλής 1908-Απόλλων Καλαμαριάς 47-73

Διαιτητές: Λαμπρόπουλος-Περιφάνης

Δεκάλεπτα: 8-20, 27-37, 40-56, 47-73

Ηρακλής (Τσάικος-Μπαλλά): Καραστάθη 8, Τόγια 13, Πολυανίδη 9(3), Βαλαβάνη 4, Στεργίου 9, Μπεντοσβίλι Χ., Σπανίδου 1, Οζεν 3(1), Φίλιου, Μπεντοσβίλι Ι.

Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου-Φλώρου): Λογδανίδου 13(1), Κουτοδήμου 1, Τόλη 8(1), Κουράτορα 4, Γιαντσακλίδου 11, Βατσιτσίδου 7, Τσουμπερλή 9, Εφραιμίδου 2, Τόλη 4, Καζάκη 8, Σένκα 6(2), Κουλακιώτη.

Η βαθμολογία

1) Απόλλων Καλαμαριάς 2 73-47 26

2) Πάνθηρες Καβάλας 2 71-49 22

3) ΜΕΝΤ 2 63-41 22

4) Αρης 2 67-55 12

5) ΑΣ Πανόραμα 1 55-67 -12

6) Πιερικός Αρχέλαος 1 49-71 -22

7) ΠΚ Νεάπολης 1 41-63 -22

8) Ηρακλής 1 47-73 -26

9) Ασπίδα Ξάνθης 0 0-0 0

10) Ολυμπιακός Βόλου 0-0 0 0

*Ασπίδα Ξάνθης και Ολυμπιακός Βόλου έκαναν το πρώτο ρεπό τους.

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 12/10)

Απόλλων Καλαμαριάς-Πάνθηρες Καβάλας

Πιερικός Αρχέλαος-Αρης

ΑΣ Πανόραμα-Ολυμπιακός Βόλου

ΜΕΝΤ-Ασπίδα Ξάνθης