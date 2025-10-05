GWomen
Η Ελεάννα Χριστινάκη του Ολυμπιακού
05/10/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Το πανόραμα της πρεμιέρας στην Α1 και Α2 Μπάσκετ Γυναικών

Σπύρος Μαρκεζίνης

Δείτε τα αποτελέσματα από την πρεμιέρα των πρωταθλημάτων της Α1 και Α2 Γυναικών.

Με νίκες άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δείτε όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας τόσο στην Α1 όσο και στην Α2 Γυναικών.

Αποτελέσματα (Α1)

  • Πρωτέας Β.-Ολυμπιακός 56-81
  • Αμύντας-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 58-76
  • ΠΑΣ Γιάννινα-Ανόρθωση Βόλου 85-70
  • Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός 69-71

Σάββατο 4/10

  • Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 73-72

Η βαθμολογία (Α1)

1) Ολυμπιακός 2 81-56 25
2) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 2 76-58 18
3) ΠΑΣ Γιάννινα 2 85-70 15
4) Παναθηναϊκός 2 71-69 2
5) Πανσερραϊκός 2 73-72 1
6) ΠΑΟΚ 1 72-73 -1
7) Αθηναϊκός 1 69-71 -2
8) Ανόρθωση Βόλου 1 70-85 -15
9) Αμύντας 1 58-76 -18
10) Πρωτέας Βούλας 1 56-81 -25
11) Παναθλητικός 0 0-0 0
Ο Παναθλητικός έκανε το ρεπό του.

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 12/10)

  • ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Πανσερραϊκός
  • ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός
  • Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα
  • Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας
  • Παναθλητικός-Αμύντας

Ρεπό: Ολυμπιακός

Αναλυτικά τα παιχνίδια (Α1)

Πρωτέας Β.-Ολυμπιακός 56-81
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Αναστασίου-Τσουρή
Δεκάλεπτα: 14-24, 30-43, 41-63, 56-81
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 7(1), Ανδρικοπούλου, Ανδρέου, Χουσελά 2, Σακελλαρίου, Μπόικο, Λόρεν 20(3), Σμυρνιώτη, Μόργκαν 22(5), Σίνα 5.
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 7(1), Κατσαμούρη 1, Γιακούμπκοβα 10(1), Γούλφολκ 12(2), Καρλαφτη 6, Δίελα 2, Χριστινάκη 16(1), Κολλάτου 4, Ράμπερ 14, Ντάλα.

Αμύντας-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 58-76
Διαιτητές: Στρέμπας-Καραπαπάς-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 11-19, 26-34, 41-59, 58-76
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 16(1), Στούπα 15(3), Μαργώνη, Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 5(1), Μπέι 4, Μόρτενσεν 11(1), Νάτσκου 5.
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 7(1), Βιντσιλαίου Σ. 4, Καραγιάννη 2, Βιντσιλαίου Α. 10, Συροπούλου, Γκριγκς 10(2), Φουράκη 5, Μανίς 12, Κλάρκ 17(1), Στογιανόφσκα 9(1).

ΠΑΣ Γιάννινα-Ανόρθωση Βόλου 85-70
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Αγραφιώτης Γρ.-Κλεπουσνιώτου
Δεκάλεπτα: 23-22, 40-42, 68-57, 85-70
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπέγκλερ 15(1), Σαρηγιαννίδου 20(2), Μαρίνη 14(4), Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 12(1), Μιχαηλίδου 2, Σίγκλετον 22.
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 17(1), Σουλτάνη 5(1), Κοτζαϊτση, Σιουμουρέκη 11(2), Σαμάντα 3(1), Κουτσουνούρη 7(1), Σμιθ 18(2), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπάντομα 6.

Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός 69-71
Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καλογριάς-Λεβεντάκος
Δεκάλεπτα: 19-18, 30-44, 47-53, 69-71
Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Καρακασίδου, Ράτζα 5, Τσινέκε 2, Σταμάτη, Ουίντερμπερν 7, Παυλοπούλου 2, Μπορκόφσκα 16, Λούκα 1, Μπερτς 14, Πρινς 12, Παρκς 10.
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 27(2), Κωτούλα, Γαλανόπουλος 8(1), Πολυμένη, Βίτολα, Χατζηλεοντή 11(1), Κρίμιλη 8(2), Χατζηγιακουμή, Πρινς 9.

Αποτελέσματα (Α2)

1ος Όμιλος (Α’ Υποκατηγορία)

  • Ιπποκράτης Κω-Σπόρτιγκ 81-60
  • ΠκΑΟ Άμιλλα-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 55-76
  • Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Προφήτης Ηλίας 80-76 (2η παρ.)
  • Εύνικος-ΑΕΚ Περιστερίου 37-62

Ρεπό: Αρης Χολαργού

2ος Όμιλος (Κυριακή 5/10)

  • Άρης-Πανόραμα 67-55
  • Πάνθηρες Καβάλας-Πιερικός Αρχέλαος 70-49
  • Νεάπολη-ΜΕΝΤ 41-63
  • Ηρακλής 1908-Απόλλων Καλαμαριάς 47-73

Ρεπό: ΠΚ Νεάπολης, Ηρακλής

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ιπποκράτης Κω – Σπόρτιγκ 81-60
Διαιτητές: Αντωνέλου- Μαλολάρι
Δεκάλεπτα ήταν: 14-15, 37-32, 62-52, 81-60
Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος- Μπακόπουλος): Γκοτζάι, Βελούδου 4, Σβύνου 5, Πατμίου 2, Πάντου 2, Καραμήτσου, Κάρενς 23(2), Χρυσάκη 19, Ασιατίδου, Καρτσαμάρη 3(1), Παναγιωτοπούλου 21(2), Κρανιώτη 2.
Σπόρτιγκ (Γιαννακάκου): Ξενιτοπούλου 13, Ρουσουνέλου 16(2), Δεληγιάννη 19, Ράδη 3, Γραμματικού 4, Γεωργίνη, Χαλικοπούλου 5(1), Μπίρτζα, Καπελλάκου, Παπαποστόλου.

Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Προφήτης Ηλίας 80-76 (β΄παρ)
Διαιτητές: Παπαχρυσανθακόπουλος-Κοκκόσης
Δεκάλεπτα: 21-10, 33-30, 54-44, 64-54 (κ.δ.),73-73 (α’ παρ.), 80-76 (β’ παρ.)
Δάφνη Αγ. Δημ. (Σόφτσης): Μαγγίνα 25, Κορρέ 14(4), Παγώνη 12(2), Κιλαζίδου 15, Νίννη 7(1), Γασπαράτου 5, Αναστασοπούλου 2, Ολυμπίου.
Προφήτης Ηλίας (Χλιαουτάκης): Ψωμά 9, Τσίκα 7(1), Παπαρδέλα 11(1), Συγγρού 10, Παπαμαρκάκη Β. 13(3), Αλιφραγκλη 13(1), Σδρένια 4, Παυλάκη 5(1), Παπαμαρκάκη Α-Μ 4, Μεγαλούδη, Κατσούλη.

Εύνικος – ΑΕΚ Περιστερίου 37-62
Διαιτητές: Βαλουξής-Διαμαντή Αθ
Δεκάλεπτα 9-12, 27-24, 36-41, 37-62
Εύνικος (Λόφτι): Χριστοφοράκου 10 (2), Διαμαντάκη 7, Χρονάκη, Χουγκάζ 3(1) Αβράμη 1, Βλάχου 11(1), Κράββαρη 2, Παπαδοπούλου 3, Γκίκα, Ανθίμου, Δεσποτάκη, Μποτόπουλου.
ΑΕΚ Περιστερίου (Δημογιαννοπούλου – Αλεξόπουλος): Λαδά, Καλαντζή, Καίσαρη 11(2), Γεωργακοπούλου 5(1), Γαβαλά 4(1), Καλαφάτη, Μονεμβασίου 2, Θεοδωρομανωλάκη 2, Ράπτη, Σβορώνου 18, Παπαδοπούλου 13, Τζίβα 7(1).

Η βαθμολογία
1) ΑΕΚ Περιστερίου 2 62-37 25
2) Ιπποκράτης Κω 2 81-60 21
3) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 2 76-55 21
4) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 2 80-76 4
5) Προφήτης Ηλίας 1 76-80 -4
6) Σπόρτιγκ 1 60-81 -21
7) Αμιλλα Περιστερίου 1 55-76 -21
8) Εύνικος 1 37-62 -25
9) Αρης Χολαργού 0 0-0 0
*Ο Αρης Χολαργού έκανε το ρεπό του.

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 12/10)
Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Εύνικος
ΑΕΚ Περιστερίου-Ιπποκράτης Κω
Σπόρτιγκ-Δάφνη Αγίου Δημητρίου
Προφήτης Ηλίας-Αρης Χολαργού
Ρεπό: Αμιλλα Περιστερίου

2ος Όμιλος

Άρης-ΑΣ Πανόραμα 67-55
Διαιτητές: Κλιγκόπουλος-Αθανασίου
Δεκάλεπτα: 16-18, 31-34, 54-40, 67-55
Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 8(1), Νάστου 6(1), Μιχαηλίδου 16(3), Σύρρα 4, Καρβουνιάδου 3(1), Ράσελ 17(1), Διαμαντοπούλου 13(1), Ιγγλέζου, Τσιαρσιώτη, Αγραφιώτη.
ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 23, Παπαροϊδάμη 11(2), Τσινασλανίδου 5, Παντώτη 3, Τσαλή, Παπαδοπούλου 4, Τσαγκαροπούλου 3, Παρακεντέ 6(2), Πατούνη.

Πάνθηρες Καβάλας-Πιερικός Αρχέλαος 70-49
Διαιτητές: Μιχέλη-Μπόζας
Δεκάλεπτα: 16-15, 34-29, 51-39, 70-49
Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Καρ 21(4), Σταμπουλίδου 7(1), Σταματάκη 12, Μαραβέγια 7(1), Παναγιωτίδου, 8(1), Πιπερίδου, Καλέα, Τσάντα 7, Βλάχου 3, Μοδέα 2, Τζημορώτα 3, Αϊβαζίδου.
Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 7(1), Κιολέογλου Ν. 7(1), Χούλη 9, Σωπιάδου 6, Τελίδου 11, Μπουμπουλέντρα 2, Κιολέογλου Π. 3, Καρανικόλα, Ράπτη, Μαυρίδου 2, Παπαδοπούλου, Αμανατίδου 2.

ΠΚ Νεάπολης-ΜΕΝΤ 41-63
Διαιτητές: Κυρόπουλος-Στούμπος
Δεκάλεπτα: 9-19, 22-34, 35-47, 41-63
ΠΚ Νεάπολης (Σάββας-Κολοκυθάς): Χωλοπούλου 4(1), Γιαννοπούλου 13, Βασιλειάδου 7, Παυλίδου 7(2), Κωστανάκη 6(2), Μουμτζή, Τσούχλη 2, Πετρίδου, Πεχλιβανίδου 2, Μπαδη, Μερντανάι.
ΜΕΝΤ (Παγκούτσος): Στεργάκη 8, Κας 11, Βαντσιούρη 6(2), Κωνσταντινίδου, Κυριακού 12, Γιαννακάκη 4, Γρηγορίου, Καβακίδου 3, Κατσαρέα 10(2), Αθανασιάδου 5(1), Τζίμου 2, Αγγελακίδου 2.

Ηρακλής 1908-Απόλλων Καλαμαριάς 47-73
Διαιτητές: Λαμπρόπουλος-Περιφάνης
Δεκάλεπτα: 8-20, 27-37, 40-56, 47-73
Ηρακλής (Τσάικος-Μπαλλά): Καραστάθη 8, Τόγια 13, Πολυανίδη 9(3), Βαλαβάνη 4, Στεργίου 9, Μπεντοσβίλι Χ., Σπανίδου 1, Οζεν 3(1), Φίλιου, Μπεντοσβίλι Ι.
Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου-Φλώρου): Λογδανίδου 13(1), Κουτοδήμου 1, Τόλη 8(1), Κουράτορα 4, Γιαντσακλίδου 11, Βατσιτσίδου 7, Τσουμπερλή 9, Εφραιμίδου 2, Τόλη 4, Καζάκη 8, Σένκα 6(2), Κουλακιώτη.

Η βαθμολογία
1) Απόλλων Καλαμαριάς 2 73-47 26
2) Πάνθηρες Καβάλας 2 71-49 22
3) ΜΕΝΤ 2 63-41 22
4) Αρης 2 67-55 12
5) ΑΣ Πανόραμα 1 55-67 -12
6) Πιερικός Αρχέλαος 1 49-71 -22
7) ΠΚ Νεάπολης 1 41-63 -22
8) Ηρακλής 1 47-73 -26
9) Ασπίδα Ξάνθης 0 0-0 0
10) Ολυμπιακός Βόλου 0-0 0 0

*Ασπίδα Ξάνθης και Ολυμπιακός Βόλου έκαναν το πρώτο ρεπό τους.

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 12/10)
Απόλλων Καλαμαριάς-Πάνθηρες Καβάλας
Πιερικός Αρχέλαος-Αρης
ΑΣ Πανόραμα-Ολυμπιακός Βόλου
ΜΕΝΤ-Ασπίδα Ξάνθης

