GWomen
U16 Εθνική Γυναικών
21/08/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Κορασίδων: Για το 2/2 κόντρα στην Βουλγαρία στο Eurobasket Β' κατηγορίας

Γιώργος Κούβαρης

Η Εθνική Κορασίδων αντιμετωπίζει την Βουλγαρία στην 2η ημέρα του Eurobasket Β' Κατηγορίας (21/8, 18:00) το οποίο διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά την εύκολη πρεμιέρα κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία και το εύκολο 76-47, η Εθνική ομάδα των Κορασίδων ευελπιστεί να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στην Βουλγαρία.

Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλη ομάδα.

Το τζάμπολ του αγώνα με την Βουλγαρία για την 2η αγωνιστική του Eurobasket Β' κατηγορίας θα δοθεί στις 18:00 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το κανάλι της FIBA στου YouTube.

Ο Δ' όμιλος

  1. Ελλάδα 1-0
  2. Βουγαρία 1-0
  3. Ουκρανία 0-1
  4. Βόρεια Μακεδονία 0-1
  5. Λιθουανία 0-0

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]