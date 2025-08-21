Μετά την εύκολη πρεμιέρα κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία και το εύκολο 76-47, η Εθνική ομάδα των Κορασίδων ευελπιστεί να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στην Βουλγαρία.

Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλη ομάδα.

Το τζάμπολ του αγώνα με την Βουλγαρία για την 2η αγωνιστική του Eurobasket Β' κατηγορίας θα δοθεί στις 18:00 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το κανάλι της FIBA στου YouTube.

Ο Δ' όμιλος