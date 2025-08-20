Η Εθνική Κορασίδων άρχισε με νίκη την παρουσία της στο EuroBasket U16 της Β΄ Κατηγορίας αφού μπόρεσε να επιβληθεί με μεγάλη άνεση της Βόρειας Μακεδονίας και να πανηγυρίσει τη νίκη με 76-47.

Η Εθνική ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα στο παιχνίδι, ενώ η Βόρεια Μακεδονία μπήκε δυναμικά και έχοντας σε πολύ καλή μέρα την Πισλέβσκα προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 11-2 (2΄24΄΄). Η ελληνική ομάδα ισορρόπησε το παιχνίδι και με το τρίποντο της Χουσελά μείωσε σε 9-13 (4΄35΄΄), ενώ στη συνέχεια η Φουστέρη ισοφάρισε σε 15-15 (8΄03΄΄) με εύστοχο δίποντο. Η Μπεκίρη με εύστοχο τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στην Εθνική με 19-17 λίγο πριν κλείσει το δεκάλεπτο.

Η καλή εικόνα που διαμόρφωσε η Εθνική στην πρώτη περίοδο είχε ακόμα καλύτερη συνέχεια, καθώς με επί μέρους σκορ 14-2 και επιθετική πολυφωνία προηγήθηκε με 35-19 (16΄17΄΄), ενώ πριν την ανάπαυλα η Καβελίδη με δίποντο διαμόρφωσε το 41-25.

Με ιδιαίτερα ανεβασμένη ψυχολογία οι αθλήτριες του Παντελή Καλογερόπουλου μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο για να «κλειδώσουν» τη νίκη. Αρχικά με το τρίποντο της Μιλητσοπούλου που έκανε το 65-39 (32΄48΄΄) και αργότερα με επίσης τρίποντο της Παπαδάκου που διαμόρφωσε το 72-45 (36΄53΄΄), η ελληνική ομάδα έφθασε εύκολα στη νίκη και το τελικό 76-47.

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική είναι η Βουλγαρία (21/8, 18.00).

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 41-27, 60-37, 76-47