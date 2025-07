Σεντόνα Πρινς: Μάχεται για την ισότητα, αλλά κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση!

Σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού αποτελεί η Σεντόνα Πρινς, με τις «πράσινες» να ανακοινώνουν την απόκτηση της 24χρονης Αμερικανίδας σέντερ, ύψους 2.01μ., για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η Πρινς έρχεται στην Ελλάδα με ένα δυνατό αθλητικό βιογραφικό από το NCAA, αλλά και με ένα σύνθετο και αμφιλεγόμενο προφίλ που έχει απασχολήσει εντόνως τα media στις ΗΠΑ, όχι μόνο για τις επιδόσεις της εντός παρκέ, αλλά κυρίως για σοβαρές καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, όσο και για την ακτιβιστική της δραστηριότητα.

Η Αμερικανίδα ψηλή έρχεται στην Αθήνα έχοντας ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή κολεγιακή καριέρα στο TCU, με μέσο όρο 18.1 πόντους και 9.5 ριμπάουντ. Και όμως, παρά τα αθλητικά της διαπιστευτήρια, κανείς δεν την επέλεξε στο WNBA Draft του 2025. Όχι γιατί δεν μπορούσε. Αλλά γιατί πολλοί δεν ήθελαν να τη φέρουν αντιμέτωπη με την κοινή γνώμη.

Από το 2019 μέχρι και φέτος, τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες – πρώην σύντροφοι και γνωστές της – την έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση. Απόπειρες χωρίς συναίνεση, συναισθηματικός εκβιασμός, κακοποίηση σε διακοπές, ακόμα και αμοιβαίες κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.

Οι μαρτυρίες σοκάρουν. Μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια έχει κατηγορηθεί πολλάκις ότι προχώρησε σε μη συναινετική σεξουαλική πράξη, ενώ άλλη ισχυρίστηκε ότι η Πρινς βιαιοπράγησε εναντίον της χτυπώντας τη στο στήθος και πετώντας τη στο στήθος υπό την επήρεια αλκοόλ. Η πιο πρόσφατη, τον Ιανουάριο του 2025, οδήγησε σε αστυνομική έρευνα, χωρίς τελικά να απαγγελθούν κατηγορίες.

Η Πρινς έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Με βίντεο στο TikTok δήλωνε πως «δεν έχω κακοποιήσει ποτέ κανέναν στη ζωή μου. Αυτό δεν είμαι εγώ». Κανένα πειθαρχικό μέτρο δεν της επιβλήθηκε από το TCU ή το NCAA. Μάλιστα, μόλις τέσσερις ημέρες μετά από μία σοβαρή καταγγελία, αγωνίστηκε κανονικά για 40 λεπτά κόντρα στην Oklahoma State. Οι αποκαλύψεις, ωστόσο, οδήγησαν σε δημόσια κατακραυγή. Πάνω από 200.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν την απομάκρυνσή της από την ομάδα του TCU. Σε ένα τόσο φορτισμένο κοινωνικό περιβάλλον, οι ομάδες του WNBA προτίμησαν τη σιωπή από την πρόκληση γι' αυτό και δεν επιλέχθηκε στο draft του 2025, στο οποίο και είχε συμμετάσχει.

Η Πρινς έγινε γνωστή παγκοσμίως όχι μόνο για το μπάσκετ της, αλλά γιατί ύψωσε ανάστημα για κάτι μεγαλύτερο: την ισότητα στο NCAA. Με ένα βίντεο στο TikTok το 2021 ανέδειξε τις κραυγαλέες διαφορές στις υποδομές των γυναικείων και ανδρικών ομάδων — ένα βίντεο που έγινε viral, ταρακούνησε το σύστημα και γέννησε συζητήσεις από τα social media μέχρι και το ESPN.

Let me put it on Twitter too cause this needs the attention pic.twitter.com/t0DWKL2YHR