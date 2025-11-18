H GARDEN αναδεικνύει την ομορφιά του γυναικείου αθλητισμού στο GWomen Sports Summit 2025

Με το σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable.», το 4ο GWomen Sports Summit έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και φέτος, το Gazzetta Women έφερε κοντά σημαντικές προσωπικότητες από τον αθλητισμό, την πολιτική και τα media, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις, προτείνοντας λύσεις και ενισχύοντας τη φωνή των γυναικών που αγωνίζονται εντός και εκτός γηπέδων.

Στο μότο του φετινού GWomen Summit, δίπλα στο «Together. Stronger. Unstoppable.», η GARDEN ήθελε να προσθέσει και το «Sparkling». Πώς; Αναλαμβάνοντας το μακιγιάζ της Αναστασίας Ντραγκομίροβα, Πρωταθλήτριας στίβου στο έπταθλο.

Η Αναστασία έδωσε δυναμικό -και χάρις τη GARDEN υπέρλαμπρο- παρόν στη βιωματική συζήτηση για τις προκαταλήψεις, τα εμπόδια και τη δύναμη της συμπερίληψης. Στο πάνελ «Αθλητισμός και Ρατσισμός», η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η Ελίνα Τζένγκο και η Ιωάννα Μπερίου μίλησαν για τις διακρίσεις που αντιμετώπισαν και τον τρόπο που τις μετέτρεψαν σε δύναμη.

Η Τζένγκο σημείωσε ότι χρειάστηκε χρόνο να ξεπεράσει τα αρνητικά σχόλια, η Μπερίου τόνισε ότι «ο ρατσισμός δεν είναι πάντα κραυγαλέος», ενώ η Ντραγκομίροβα υπογράμμισε την αξία της επιμονής και της αυτοπεποίθησης, θέλοντας να

εμπνεύσει τα νέα παιδιά. Πώς; Aφηγούμενη την ιστορία της και δηλώνοντας χωρίς περιφράσεις πόσο της αρέσει να βάφεται και να περιποιείται τον εαυτό της, κόντρα στο στερεότυπο ότι οι σπουδαίες αθλήτριες «δεν ασχολούνται μ’ αυτά».

Η εικόνα μας είναι η πρώτη εντύπωση που δίνουμε για τον εαυτό μας. Όταν νιώθουμε καλά με την εμφάνισή μας, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για τον καθένα και την κάθε μας, γινόμαστε η πιο ευγενική, δυναμική και αλληλέγγυα εκδοχή μας.

Η GARDEN στο 4ο GWomen Sports Summit μας θύμισε ότι όσα εμπόδια και κακόβουλα σχόλια κι αν βρεθούν μπροστά μας, τόσο στα στάδια όσο και στη ζωή, αυτό δεν μπορεί να μας στερήσει τίποτα από την ομορφιά μας. Μπορεί μόνο να μας αλλάξει προς το καλύτερο.

Οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί

Πέρα από το μήνυμα ενδυνάμωσης που θέλησε να μεταφέρει η GARDEN μέσα από την Αναστασία Ντραγκομίροβα και το τέλειο μακιγιάζ της -με προϊόντα GARDEN φυσικά- το αγαπημένο μας brand είχε για τους παρευρισκομένους στο συνέδριο ένα σωρό δώρα ομορφιάς.

Μια αρωματική και σούπερ ενυδατική κρέμα χεριών, τα πιο fancy lip balms της GARDEN, η θαυματουργή κρέμα ματιών-προσώπου και η απολεπιστική μάσκα του brand θα είναι σύμμαχοί μας: Σε όλες τις ψυχρές και ξηρές μέρες του χειμώνα, μετά από την πιο απαιτητική προπόνηση και κάθε πρωί που θέλουμε να δείξουμε έμπρακτα στον εαυτό μας πόσο τον στηρίζουμε.