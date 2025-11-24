Η Εθνική Γυναικών πραγματοποίησε σήμερα (24/11) στο αθλητικό κέντρο «Γ. Βαρδινογιάννης» την πρώτη της προπόνηση εν όψει των φιλικών αγώνων της με τη Λευκορωσία (29/11, 14:00 ώρα Ελλάδας) και τη Βοσνία (02/12, 12:30 ώρα Ελλάδας) στη Ζένιτσα, υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή της, Βασίλη Σπέρτου.

Πρώτη κλήση για τη Μαρίνα Θεοδωράκη, τη Στέισι-Σοφία Παπαδοπούλου και την Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς σε αυτό το break.

Τα δύο φιλικά με Λευκορωσία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτελούν ουσιαστικά το ξεκίνημα της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» για την επόμενη διοργάνωση στην οποία θα παίξει, την πρώτη φάση των European Qualifiers για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει τα Νησιά Φερόε και τη Γεωργία (League C) από τις 3 Μαρτίου έως τις 9 Ιουνίου.

Η αποστολή της Εθνικής αναμένεται να αναχωρήσει την Πέμπτη (27/11) για τη Βοσνία, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία της.

Στην κάμερα της ΕΠΟ μίλησαν ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, αλλά και οι έμπειρες διεθνείς και αρχηγοί του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Σοφία Κόγγουλη και Ελένη Μάρκου, οι οποίες μίλησαν για το κλίμα που επικρατεί ενόψει των φιλικών που έπονται.

Δείτε το βίντεο της ΕΠΟ

photo credits: epo.gr