Έκανε το back to back τόσο στα ατομικά βραβεία, όσο και στα ομαδικά. Η φοβερή και τρομερή Έμα Μέσεμαν κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά το Eurobasket, όπως και το βραβείο της MVP της διοργάνωσης.

Η σταρ των Βελγίδων τα έκανε όλα πανω στο παρκέ στον τελικό και τελείωσε με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 μπλοκ, ενώ πριν τον τελικό είχε 19.8 πόντους, 8.8 ριμπάουντ και 5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Μια σπουδαία παίκτρια που κυριαρχεί απόλυτα στη συγκεκριμένη διοργάνωση και για άλλη μια φορά οδήγησε τη χώρα της στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο χρυσό μετάλλιο. Απίθανη.

Addicted to winning. 🐐



Emma Meesseman is the #EuroBasketWomen TISSOT MVP (again)! 👑 pic.twitter.com/oGojDeqTtJ