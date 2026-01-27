Η Άμπερ Γκλεν είναι μια προσωπικότητα που έχει ήδη γράψει ιστορία στο καλλιτεχνικό πατινάζ κι ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες φέτος. Η πρώτη ανοιχτά queer γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στο ολυμπιακό αγώνισμα του μονού γυναικών, κατέκτησε προσφάτως το τρίτο συνεχόμενο εθνικό πρωτάθλημα, κάτι που είχε πετύχει στο παρελθόν μόνο η θρυλική Μισέλ Κουάν.

Μάλιστα, στα 26 της χρόνια, γίνεται η μεγαλύτερη σε ηλικία Αμερικανίδα που συμμετέχει σε ολυμπιακή ομάδα στο συγκεκριμένο αγώνισμα από το 1928!

Το σκορ που σημείωσε στο Σεντ Λούις (83,05) αποτέλεσε νέο εθνικό ρεκόρ και, δύο ημέρες αργότερα, με συνολική βαθμολογία 233,55 βαθμούς κι ένα πρόγραμμα υπό τους ήχους του «Like a Prayer» της Madonna, σφράγισε την κατάκτηση του τίτλου κι ετοιμάζεται να διαγράψει τη δική της πορεία και στα παγοδρόμια της Κορτίνα.

Amber in a selfie with Alysa Liu and Isabeau Levito following US Nationals!



📸: isabeau.levito pic.twitter.com/r4NHcmbMJs January 20, 2026

Η διαδρομή της μέχρι τους πρώτους της στόχους δεν ήταν εύκολη, ωστόσο. Η ίδια έχει επανειλημμένα τονίσει ότι από μικρή ηλικία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, πολλές διασείσεις, ενώ έφτασε κοντά στο να αποσυρθεί όταν δυσκολεύτηκε να ανακάμψει μετά τον Covid. Το 2022 μετακόμισε στο Κολοράντο και ξεκίνησε τη συνεργασία της με έναν νέο προπονητή και mental coach, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό στο να βρει ξανά τον εαυτό της.

Πέρα από τις επιδόσεις της στο καλλιτεχνικό πατινάζ, που τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευτεί, η Άμπερ Γκλεν ξεχωρίζει γιατί είναι ο εαυτός της σε ένα άθλημα το οποίο περιβάλλουν αυστηρά στερεότυπα. Σε προηγούμενες εμφανίσεις της έχει φορέσει παντελόνια αντί για φορέματα, επιλέγει μουσικές όπως Madonna και Janet Jackson και μιλά ανοιχτά για την ταυτότητά της και το ποια είναι χωρίς να φοβάται την «υποκειμενική» κρίση των κριτών, ούτε τις περίεργες αντιδράσεις του κοινού.

Στους Ολυμπιακούς του 2026, η Άμπερ Γκλεν θέλει να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα κυνηγώντας ένα μετάλλιο που λείπει από τις ΗΠΑ εδώ και 20 χρόνια.