Έπειτα από ένα τρομερό «θρίλερ» που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, το Βέλγιο επικράτησε με 67-65 και κατέκτησε με αυτόν τον τρόπο την κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, έχοντας επιβληθεί ξανά της Ισπανίας, όπως είχε κάνει και το 2023!

Ένα κλέψιμο από τη Ντελάρ, η παίκτρια που είχε βάλει το τρίποντο της νίκης στον ημιτελικό, στα τελευταία δευτερόλεπτα έβαλε μπροστά τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης και της χάρισε στη συνέχεια τη νίκη.

Με αυτόν τον τρόπο, το Βέλγιο έφτασε τις δύο συνολικά κατακτήσεις στην ιστορία του θεσμού, έπειτα από ένα επικό ντέρμπι μπροστά σε 7.827 θεατές που βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν τον τελικό του EuroBasket Γυναικών 2025.

Οι δύο ομάδες αν και άρχισαν με παρόμοια ρυθμό, έμοιαζαν να πατούν διαφορετικά στο παρκέ. Από τη μία η Ισπανία που σε κάθε της προσπάθεια ήταν σα να βρίσκει όλο και καλύτερο ρυθμό και από την άλλη το Βέλγιο όπου οι παίκτριες του έμοιαζαν να είναι αγχωμένες αλλά μέσω της Μέσεμαν μπόρεσαν να μείνουν κοντά στο σκορ. Με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι είχε έναν ιδιαίτερα καλό ρυθμό και έτσι η πρώτη περίοδος έληξε 19-18 υπέρ της Ισπανίας.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα από την Ιβηρική χερσόνησο συνέχισε να είναι αποφασιστική και μόρεσε να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 37-31.

Με την επιστροφή των παικτριών στο παρκέ, επέστρεψε και η καλή εικόνα που έχει δείξει το Βέλγιο στα προηγούμενα παιχνίδια. Κάπως έτσι η διαφορά που είχε χτίσει η Ισπανία έπαψε να υπάρχει και το Βέλγιο έκανε ξανά τον αγώνα ντέρμπι.

Οι δύο χώρες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 52-49. Στα πρώτα λεπτά της περιόδου, η Μπουεναβίδα αποχώρησε από το παρκέ έχοντας χτυπήσει στον δεξιό της αγκώνα. Οι «Φούριας Ρόχας» συνέχισαν δυνατά και απέκτησαν το «πάνω χέρι« στο ματς. Στα 4:30 λεπτά πριν από το τέλος η Ισπανία έφτασε στο +10 (61-51) ενώ η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει.

Το Βέλγιο στα τελευταία δύο λεπτά μπήκε ξανά στο -3 ενώ στα 17,5" πριν από τη λήξη η Άλεμαντ μείωσε σε 65-64, με ένα time out να βάζει «στοπ» στον τρομερό ρυθμό που είχε αποκτήσει ο αγώνας. Η μπάλα στην επαναφορά ήταν στην κατοχή της Ισπανίας, το Βέλγιο φάνηκε να προσπαθεί να κάνει φάουλ αλλά οι διαιτητές δεν σφύριξαν κάτι με αποτέλεσμα η ομάδα από την κεντρική Ευρώπη να φεύγει στον αιφνιδιασμό και τη Ντελάρ να δίνει το προβάδισμα με 66-65 στα 1,4" πριν από τη λήξη.

Η επαναφορά έγινε από το Βέλγιο το οποίο κέρδισε βολές και έφτασε τελικά στη νίκη με 67-65, ολοκληρώνοντας έτσι με επικό τρόπο την αήττητη πορεία του στη φετινή διοργάνωση.

Μέχρι και σήμερα, η μόνη φορά όπου ομάδα είχε χάσει τον τελικό ενώ ήταν μπροστά στο ημίχρονο στις τελευταίες 9 διοργανώσεις, ήταν το 2023! Τότε η Ισπανία ήταν στο +7 και έχασε. Αυτή τη φορά ήταν μπροστά με +6 και το Βέλγιο βρήκε ξανά τον τρόπο να την πληγώσει.

