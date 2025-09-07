Η McLaren έγινε «Θεία» και απέδωσε «Δίκη»

Σε μια πρωτόγνωρη για τη Formula 1 κίνηση, η McLaren διέταξε τους οδηγούς της να κάνουν το… σωστό.

Το Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα είχε για μεγάλο νικητή τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός ήταν αλάνθαστος, κυριάρχησε από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία και έγραψε ιστορία πετυχαίνοντας τον ταχύτερο αγώνα όλων των εποχών στη Formula 1, με μέση ταχύτητα πάνω από 250 χλμ./ώρα. Τόσο ο ίδιος όσο και το μονοθέσιο της Red Bull Racing προσαρμόστηκαν απόλυτα στις απαιτήσεις της πίστας και ο συνδυσσμός αποδείχτηκε ανίκητος. Τρίτη φετινή νίκη, άλλο ένα ρεκόρ, και η απόδειξη ότι, ακόμα κι αν το πρωτάθλημα είναι χαμένο, ο Φερστάπεν παραμένει το μέτρο σύγκρισης.

Η McLaren απονέμει δικαιοσύνη

Η στιγμή-ορόσημο του GP Ιταλίας δεν ήταν η κυριαρχία του Φερστάπεν, αλλά η απόφαση της McLaren να παρέμβει ενεργά στην εσωτερική της μάχη των οδηγών της. Ένα αργό pit stop του Λάντο Νόρις τον έριξε πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι, παρότι ο Βρετανός είχε κερδίσει καθαρά τη θέση του στην πίστα. Σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, η υπόθεση θα τελείωνε εκεί. Στη Formula 1, οι οδηγίες που δίνονται συνήθως είναι το ακριβώς αντίθετο — αφήνουν τον οδηγό που βρέθηκε μπροστά να κρατήσει το πλεονέκτημα, ακόμη κι αν το κέρδισε συγκυριακά.

Η McLaren έκανε το σχεδόν ανήκουστο: έδωσε εντολή στον Πιάστρι να παραχωρήσει τη θέση του πίσω στον Νόρις. Όχι για λόγους στρατηγικής, όχι επειδή ο Νόρις είχε γρηγορότερο ρυθμό σε εκείνη τη φάση, αλλά γιατί η ομάδα έκρινε ότι έπρεπε να αποκαταστήσει την αδικία που δημιουργήθηκε από το λάθος στο pit stop. Πρόκειται για μια απόφαση που παραβιάζει τον άγραφο, θεμελιώδη κανόνα της Formula 1: «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Έναν κανόνα που για δεκαετίες διαμόρφωνε την κουλτούρα του σπορ και όριζε τις σκληρές, αμείλικτες σχέσεις μεταξύ ομάδων και οδηγών.

Επίσημα, ο επικεφαλής Αντρέα Στέλλα αρνήθηκε κάθε υπαινιγμό ότι η απόφαση είχε να κάνει με «ιστορικά χρέη» ή αποκατάσταση αδικιών. Η πραγματικότητα όμως είναι πως όλη η κοινότητα διάβασε πίσω από τις γραμμές: ότι η McLaren θέλησε να κάνει το σωστό, να αποδώσει δικαιοσύνη. Ο Νόρις είχε χάσει βαθμούς στην Ολλανδία λόγω βλάβης (για την οποία η ομάδα ανέλαβε την ευθύνη), ενώ ο Πιάστρι είχε δρέψει τους καρπούς. Στη Μόντσα, ήρθε η ώρα να «κλείσουν» οι λογαριαμοί.

Η στάση των οδηγών

Για να καταλάβει κανείς πόσο ασυνήθιστο είναι αυτό που συνέβη, αρκεί να θυμηθεί τους πρωταθλητές των τελευταίων δεκαετιών. Ούτε ο Φερστάπεν ούτε ο Χάμιλτον ούτε ο Αλόνσο ούτε ο Φέτελ ούτε φυσικά ο Σουμάχερ θα δέχονταν καν να ακούσουν τέτοια εντολή, πόσο μάλλον να την εκτελέσουν.

Κι όμως, ο Πιάστρι το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη, με τη McLaren να δείχνει ότι έχει εμφυσήσει στους οδηγούς της ένα διαφορετικό πνεύμα. Ο Πιάστρι, γκρίνιαξε «χλιαρά», αλλά εκτέλεσε αμέσως. Ο Νόρις δεν «απαίτησε» ποτέ να πάρει τη θέση πίσω. Αν δεν ερχόταν η εντολή, θα τερμάτιζε απλώς στην 3η θέση και δεν θα το συζητούσε ποτέ ξανά.

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια αγωνιστική λεπτομέρεια· είναι μια ιστορική στιγμή για το πώς μπορεί να λειτουργεί μια ομάδα στη Formula 1. Στον πιο αδυσώπητο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η McLaren διάλεξε να σταθεί πάνω από την τυφλή λογική του αποτελέσματος και να κάνει το «σωστό». Είτε το δει κανείς ως πράξη δικαιοσύνης είτε ως επικίνδυνο προηγούμενο, είναι βέβαιο ότι η φετινή Μόντσα θα συζητείται για πολύ καιρό.

Η γιορτή που έμεινε μισή

Στη Μόντσα, όλα είναι Ferrari. Οι εξέδρες βάφτηκαν κόκκινες, οι tifosi τραγουδούσαν από το πρωί, αλλά στο τέλος έφυγαν με μια πικρή γεύση. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μόνος που κράτησε τα προσχήματα, παλεύοντας και φέρνοντας τη Ferrari στην τέταρτη θέση. Έκανε μερικά όμορφα προσπεράσματα, έδειξε ότι δεν φοβάται να πάρει ρίσκα, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είχε ποτέ το ρυθμό να απειλήσει για το βάθρο.

Και ο Χάμιλτον δεν τα πήγε άσχημα. Παρότι ξεκίνησε από τη 10η θέση, ανέβηκε μέχρι την 6η, αλλά το κυριότερο είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και καιρό η συνεργασία του με την ομάδα και το μονοθέσιο φάνηκε να είναι αγαστή. Κι αυτό είναι πολύ πιο πολύτιμο από τους βαθμούς.

Στη μεγάλη της γιορτή, η Scuderia έμεινε ξανά θεατής. Οι tifosi περίμεναν κάτι παραπάνω. Αντί για θρίαμβο, πήραν μια «αξιοπρεπή εμφάνιση». Το πιο ανησυχητικό δεν είναι η ήττα από τη McLaren ή τον Φερστάπεν. Είναι ότι στη δική της έδρα, στη «ναό της ταχύτητας», η Ferrari μοιάζει να μην μπορεί να ξεπεράσει τον ρόλο του κομπάρσου.

Επιστροφή στην «κανονικότητα»

Ο επόμενος αγώνας θα είναι διαφορετικός. Το GP Αζερμπαϊτζάν στους δρόμους του Μπακού (19-21 Σεπτεμβρίου) θα φέρει άλλες προκλήσεις σε οδηγούς και ομάδες. Η μάχη του τίτλου ανάμεσα στους Πιάστρι και Νόρις θα συνεχιστεί αμείωτη. Ξέρουμε όμως, ότι δεν θα κριθεί από τη McLaren, σε κάποια σύσκεψη μέσα σε ένα γραφείο.

