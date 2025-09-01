F1, Ολλανδία: Όσα φέρνει η ώρα...

Το πρωτάθλημα της Formula 1 πήρε νέα τροπή μετά τον αγώνα στο Zandvoort.

Η παροιμία λέει: «Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος» και ο Λάντο Νόρις κατάλαβε καλά το νόημά της το απόγευμα της Κυριακής στην Ολλανδία. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren και ένας εκ των δύο διεκδικητών του φετινού τίτλου δέχτηκε ένα άδικο πλήγμα στην προσπάθειά του να στεφθεί πρωταθλητής, όταν μια μηχανική βλάβη τον έθεσε εκτός αγώνα στο Grand Prix Ολλανδίας.

Ο Νόρις σε εκείνο το σημείο του αγώνα βρισκόταν στη δεύτερη θέση και απέμεναν μόνο 7 γύροι για τον τερματισμό. Είχε μπροστά του στο 1,5 δευτερόλεπτο περίπου τον -τελικό νικητή- Όσκαρ Πιάστρι και «ζύγιζε» στο μυαλό του το ενδεχόμενο να εξαπολύσει μια τελευταία επίθεση ή να πάρει τους 18 βαθμούς της δεύτερης θέσης και να «ζήσει για να παλέψει άλλη μία μέρα», όπως λένε οι Άγγλοι.

Agony for Norris, and potentially a pivotal moment in the 2025 drivers' title race#F1 #DutchGP pic.twitter.com/EdZLHYvlHA August 31, 2025

Τελικά δεν χρειάστηκε να αποφασίσει τίποτα από τα δύο. Αποφάσισε μια διαρροή λαδιού για αυτόν, που έστειλε το μονοθέσιο της McLaren να καπνίζει στην άκρη της πίστας. Πρέπει ωστόσο να πιστώσουμε στον Νόρις την αντιμετώπισή του σε αυτό το χτύπημα της μοίρας. Ο Βρετανός, που πλέον βρίσκεται 34 βαθμούς μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας, το δέχτηκε γενναία και με φιλοσοφική διάθεση. Αρνήθηκε να εκραγεί, να βρίσει, να σπάσει πράγματα – όπως θα είχε κάθε δικαίωμα να κάνει. Απλώς είπε: «Συμβαίνουν αυτά, κοιτάζουμε μπροστά». Chapeau, κύριε Νόρις.

Όσκαρ για... όσκαρ

Ακόμα κι αν ο Νόρις είχε μείνει στον αγώνα, όμως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο νικητής δεν θα άλλαζε. Ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε στην Ολλανδία μια από τις πιο πειστικές του εμφανίσεις στην εντυπωσιακή πορεία του προς τον τίτλο. Ο Αυστραλός προερχόταν από μια σειρά αγώνων που έχασε έδαφος από τον ομόσταβλό του και είδε τη διαφορά τους στη βαθμολογία να μειώνεται σημαντικά. Στο Zandvoort ο Νόρις έμοιαζε από την πρώτη στιγμή να είναι ο ταχύτερος από τους δύο και να έχει το πάνω χέρι.

Και πώς αντέδρασε ο Πιάστρι; Έβγαλε από το... καπέλο το Σάββατο στις κατατακτήριες έναν μαγικό γύρο και πήρε την pole position, εκεί που όλοι είχαμε για σίγουρο σε αυτήν τη θέση τον Νόρις. Αυτή η pole position έθεσε τα θεμέλια της νίκης – στην πραγματικότητα ήταν αυτό που την κατέστησε δυνατή.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε πρώτος, ο Όσκαρ Πιάστρι ήξερε καλά τι πρέπει να κάνει. Με το γνωστό του, κλινικό τρόπο, απλώς επιβεβαίωσε το αναπόφευκτο: ψύχραιμος από την αρχή έως το τέλος, έκανε έναν αγώνα χωρίς λάθη, με μετρονομική ακρίβεια και πήρε μια νίκη τεράστιας σημασίας. Ο Πιάστρι θυμίζει ρομπότ – και αυτό το γράφω με πλήρη επίγνωση ότι τις περισσότερες φορές αυτό αναφέρεται ως αρνητικό. Όχι για εμένα, όμως. Ο τύπος λειτουργεί σαν το μυαλό του να είναι από τσιπάκια και στις φλέβες του κυλάει υδραυλικό υγρό. Και τον θαυμάζω απεριόριστα για αυτό. Αν πάρει το πρωτάθλημα, θα το αξίζει απόλυτα.

Ο Φερστάπεν κάνει... «Verstappen things»

Σε όλον τον αγώνα της Ολλανδίας, ένας οδηγός, που τελικά ανέβηκε στο βάθρο, έτρεχε σε κάθε stint με ελαστικά μία σκάλα μαλακότερα από τους υπόλοιπους. Όταν όλοι ξεκίνησαν με μεσαία, αυτός έβαλε μαλακά. Όταν όλοι άλλαξαν σε σκληρά, αυτός έβαλε μεσαία. Και έβγαλε όλον τον αγώνα και ήταν ο «best of the rest». Αναφέρομαι φυσικά στον Μαξ Φερστάπεν. Μέσα στην έδρα του, ο Ολλανδός ήθελε να κάνει μια καλή εμφάνιση - και την έκανε.

Στα πέντε GP Ολλανδίας της σύγχρονης εποχής έχει κερδίσει τα τρία και άλλες δύο φορές έχει τερματίσει 2ος. Αλλά η στιγμή που θα μείνει στην ιστορία είναι ο τρόπος που κράτησε το μονοθέσιο στην πίστα, τη στιγμή που αυτό έμοιαζε να είχε μπερδέψει τη Formula 1 με το... ντριφτ. Ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, ο Φερστάπεν βρισκόταν εκτός γραμμής και ταυτόχρονα με τα «ανάποδα τιμόνια» προσπερνούσε τον Νόρις. Μια από τις πιο μαγικές στιγμές του σπορ και άλλη μια απόδειξη του μεγαλείου ενός από τους σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία.

Η Ferrari που αγαπάμε να μισούμε

Προφανώς η Scuderia Ferrari στην Ολλανδία δεν είχε την ταχύτητα της McLaren -καμία ομάδα δεν την είχε- και δεν πήγαινε για νίκη. Όμως το βάθρο ήταν ένας στόχος εφικτός. Μπορεί να ξεκινούσαν πιο πίσω, αλλά είχαν σχετικά καλό ρυθμό αγώνα και όρεξη για μάχες. Αυτό το απέδειξε περίτρανα ο Σαρλ Λεκλέρ, όταν πέρασε «από την κλειδαρότρυπα» τον Τζορτζ Ράσελ, σε μια κίνηση θαρραλέα, παράτολμη και οριακά νόμιμη.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO August 31, 2025

Όμως μιλάμε για τη Ferrari εδώ, την ομάδα που έχει κάνει δόγμα τον Νόμο του Μέρφι: «Όταν κάτι μπορεί να πάει στραβά, σίγουρα θα πάει τη χειρότερη στιγμή». Πρώτα ο Χάμιλτον πέταξε το μονοθέσιο στην μπαριέρα, ακριβώς μετά το pit stop του Λεκλέρ, ακυρώνοντας θεαματικά το undercut που προσπαθούσε να κάνει η ομάδα. Μείον ένα μονοθέσιο στον αγώνα και χαμένες θέσεις.

Μετά, ο Λεκλέρ έμεινε να παλεύει με τον ρούκι Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έκανε ένα κλασικό «rookie mistake» και τον έβγαλε έξω, στο ίδιο σημείο που είχε εγκαταλείψει και ο Χάμιλτον. Προφανώς, ούτε η ομάδα ούτε ο Λεκλέρ έφταιγε για αυτό το συμβάν. Όμως, σας παραπέμπω στον προαναφερθέντα νόμο του Μέρφι: ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε. Το μόνο θετικό είναι ότι όλα αυτά έγιναν στην Ολλανδία και όχι στη Μόντσα, που έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Οι αντίθετοι βίοι των ρούκι

Ο Αντονέλι θα μπορούσε να είναι πολύ χαρούμενος από τον αγώνα στο Zandvoort. Τα πήγαινε καλά, είχε κερδίσει αρκετές θέσεις και ετοιμαζόταν για έναν καλό τερματισμό και μια γενναία ένεση ηθικού, μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις. Αντιθέτως, όμως, στο συμβάν με τον Λεκλέρ τα πέταξε όλα στα σκουπίδια. Τα τρολ του Ίντερνετ έχουν ήδη αρχίσει να διασπείρουν ανυπόστατες φήμες για πιθανή αντικατάστασή του στη Mercedes. Προφανώς δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Αλλά είναι ενδεικτικό του κλίματος που έχει διαμορφωθεί.

Από την άλλη, είχαμε τον Ισάκ Χατζάρ της Racing Bulls να τραβάει τα βλέμματα με το πρώτο του βάθρο στη Formula 1. O νεαρός Γάλλος δεν σταματάει να εντυπωσιάζει. Εντάξει, την 3η θέση και το βάθρο τα «κληρονόμησε» από την εγκατάλειψη του Νόρις, αλλά τη 4η θέση που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή την είχε κερδίσει με το σπαθί του. Εντυπωσιακός τόσο στις κατατακτήριες του Σαββάτου όσο και στον αγώνα της Κυριακής, πάει ολοταχώς για «ρούκι της χρονιάς».

Η εύνοια της τύχης είναι ένα πράγμα, αλλά πρέπει να μπορείς και να κάνεις ό,τι πρέπει όταν η ευκαιρία πέσει στα χέρια σου. Και ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas μπορούσε. Ο νεαρός Βρετανός ξεκίνησε από το Pit lane γιατί άλλαξε κομμάτια της μονάδας ισχύος αλλά η στρατηγική και η ευνοϊκή χρονικά εμφάνιση των Αυτοκινήτων Ασφαλείας τον βοήθησαν να φτάσει μέχρι την 6η θέση.

Επιστροφή στη δράση

Το GP Ολλανδίας ήταν ο πρώτος αγώνας μετά το «παραδοσιακό» καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1. Και ήταν ένας αγώνας με δράση, απρόοπτα και αγωνία. Και είχε και άλλα αποτελέσματα που αξίζουν αναφορά, όπως η 5η θέση του Άλεξ Άλμπον. Ή οι 12 κερδισμένες θέσεις του Λανς Στρολ με την Aston Martin, που ξεκίνησε τελευταίος στο grid και τερμάτισε 7ος, μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο. Ή η επιστροφή του Γιούκι Τσουνόντα στους βαθμούς.

Τώρα όλο το πολύχρωμο πλήθος της F1 ταξιδεύει νότια με προορισμό τη Μόντσα. Το Ιταλικό Grand Prix (5-7 Σεπτεμβρίου) στην ιστορική Μόντσα, μέσα στην έδρα της Ferrari, είναι ένα ορόσημο για κάθε σεζόν. Η McLaren λογικά θα κυριαρχήσει και εκεί, αλλά πολλοί - ιδιαίτερα η Scuderia, αλλά και ο Νόρις- θα ψάξουν για ένα αποτέλεσμα που θα ανατρέψει τα αποτελέσματα του Zandvoort. Όχι ότι αυτό μπορεί να φοβίσει τον Πιάστρι...