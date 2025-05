Ο Πιάστρι τους «χειρούργησε», η McLaren τους «πετσόκοψε»

Η κυριαρχία της McLaren και του Όσκαρ Πιάστρι στο Μαϊάμι είχε πολλά επίπεδα, την ώρα που η Ferrari -για μία ακόμα φορά- εκτέθηκε.

Υπάρχουν νίκες και υπάρχουν εμφανίσεις που ξεγυμνώνουν τους αντιπάλους. Υπάρχουν αγώνες που δίνουν βαθμούς και άλλοι που χαράζουν όρια, ξεκαθαρίζοντας με τρόπο αδιαπραγμάτευτο ποιος παίζει σε άλλη κατηγορία. Η McLaren στο GP Μαϊάμι δεν συμμετείχε απλώς σε έναν αγώνα. Τον υπαγόρευσε. Και ο Όσκαρ Πιάστρι, με χειρουργική ακρίβεια και παγερή αποφασιστικότητα, αφαίρεσε από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Λάντο Νόρις κάθε ψευδαίσθηση ότι μπορούν να τον σταματήσουν.

Ήταν ένα απόγευμα που δεν κατέγραψε απλώς ένα 1-2 για την ομάδα του Ζακ Μπράουν. Ήταν ένα statement. Στο Μαϊάμι δεν κέρδισε απλώς η McLaren. Κατεδάφισε τον ανταγωνισμό. Και άφησε τη Formula 1 να αναρωτιέται μήπως η τροχιά της σεζόν του 2025 καθορίστηκε οριστικά.

Ο Πιάστρι είναι ο «χειρουργός» του grid

Ο Όσκαρ Πιάστρι δεν οδηγεί απλώς γρήγορα. Σκέφτεται γρήγορα. Κινείται με τον αμείλικτο υπολογισμό ενός οδηγού που δεν ψάχνει τις εντυπώσεις, αλλά την εξουδετέρωση. Στο Μαϊάμι, έμοιαζε να βλέπει τον αγώνα από ψηλά: αξιολόγησε, περίμενε, πίεσε στο κατάλληλο σημείο και όταν ήρθε η ώρα, έκανε την κίνησή του.

Δεν χρειάστηκε να φωνάξει ούτε να δώσει θέαμα. Η οδήγησή του ήταν «κλινική», δείγμα απόλυτου ελέγχου - αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στους πολύ καλούς και στους εν δυνάμει πρωταθλητές. Ο Φερστάπεν δεν μπόρεσε να μπει στο μυαλό του, δεν κατάφερε να τον πανικοβάλει, δεν του έσπασε ποτέ τον ρυθμό. Αντίθετα, εκείνος του δημιούργησε πίεση - και του την πλήρωσε με τόκο.

Πιθανόν να είναι ο μόνος οδηγός στο grid που δεν φοβάται τον Φερστάπεν ούτε ψυχολογικά ούτε αγωνιστικά. Και αν συνεχίσει έτσι, δεν θα αργήσει η στιγμή -αν δεν έχει έρθει ήδη- που η F1 θα πάψει να τον βλέπει ως «ομόσταυλο του Νόρις» και θα αρχίσει να τον συζητά ως το νέο απόλυτο μέτρο σύγκρισης.

Ο Νόρις είχε τη νίκη – αλλά δεν την πήρε

Ο Λάντο Νόρις δεν υστέρησε σε ταχύτητα. Αν δούμε το καθαρό race pace, ήταν μάλλον ο ταχύτερος οδηγός της Κυριακής. Ξεκίνησε δίπλα στον Φερστάπεν, του έβαλε πίεση από την πρώτη στροφή, και όταν τελικά τον πέρασε, έδειξε ρυθμό ικανό να μαζέψει σχεδόν 9 δευτερόλεπτα από τον Πιάστρι σε λιγότερους από 40 γύρους. Το «κλειδί» της υπόθεσης όμως είναι ότι δεν νίκησε. Δεν πλησίασε ποτέ πραγματικά. Και αυτό λέει πολλά.

Η πρώτη χαμένη ευκαιρία ήρθε ήδη από το ξεκίνημα. Ο Νόρις είχε τη θέση, είχε την εσωτερική, αλλά δεν μπήκε ποτέ πραγματικά στη μάχη. Ο Φερστάπεν τον έσπρωξε έξω -όχι παράνομα, αλλά αποφασιστικά- και τον έστειλε 4 θέσεις πίσω. Ο Νόρις μπορεί να έχει δίκιο στα λόγια του («τι να έκανα, να τον χτυπήσω;») αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Φερστάπεν τον κέρδισε ψυχολογικά για άλλη μια φορά.

Και μέχρι να φτάσει ξανά δεύτερος, το παιχνίδι είχε κριθεί. Η ταχύτητα δεν είναι τίποτα χωρίς momentum. Ο Νόρις το έχασε στο πρώτο χιλιόμετρο και δεν το ξαναβρήκε ποτέ.

Η McLaren σε δικό της σύμπαν

Δεν είναι μόνο ότι η McLaren έκανε το 1-2. Είναι ότι το έκανε με ρυθμό που θύμιζε εποχές κυριαρχίας Mercedes. Ο τρίτος στη σειρά, Τζορτζ Ράσελ, τερμάτισε 37,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πιάστρι. Και αυτό, ενώ ο Αυστραλός είχε διαχειριστεί τον ρυθμό του στους τελευταίους γύρους, χωρίς καμία ανάγκη να πιέσει.

Η απόσταση αυτή δεν είναι απλώς μεγάλη. Είναι ταπεινωτική για την υπόλοιπη F1. Η McLaren είχε ρυθμό, ισορροπία, στρατηγική και καθαρές αποφάσεις. Και, κυρίως, δύο οδηγούς που λειτούργησαν χωρίς εσωτερικά δράματα, χωρίς περιττές εντάσεις.

Την ώρα που η Red Bull παλεύει με την αστάθεια, η Mercedes με την επαναφορά, και η Ferrari με τον εαυτό της, η McLaren οδηγεί ήδη την επόμενη μέρα της F1. Αν αυτός ο ρυθμός αποδειχτεί επαναλαμβανόμενος, τότε το Μαϊάμι ίσως να ήταν η αρχή του τέλους για την ισορροπία της κορυφής.

Ferrari: μια δημόσια έκθεση εσωτερικής ασυνεννοησίας

Η Ferrari δεν είχε ποτέ ρυθμό νίκης στο Μαϊάμι. Αυτό είναι αποδεκτό. Εκείνο που δεν είναι, είναι το πώς κατάφερε να εκθέσει τον εαυτό της για ακόμα μία φορά σε παγκόσμιο κοινό, όχι για την απόδοσή της, αλλά για τον τρόπο που διαχειρίζεται τους δύο οδηγούς της.

Με τον Χάμιλτον σε πιο φρέσκα και μαλακά ελαστικά, κολλημένο πίσω από τον Λεκλέρ, η Ferrari αρνήθηκε να πάρει εγκαίρως τη λογική απόφαση. Τον άφησε να φθείρει τα ελαστικά του, να εκνευριστεί και να εκτεθεί στα team radio. Ενώ ο Χάμιλτον τους υπενθύμιζε τη Σαγκάη, η Ferrari καθυστέρησε την εντολή, την πήρε πίσω, την ξαναέδωσε και τελικά, με χίλια ζόρια, έκανε το αυτονόητο: να περάσει μπροστά για να κυνηγήσει τον Άντονέλι.

A tough race yesterday, but we’ll put our heads down and keep pushing forward 💪 pic.twitter.com/pO1cEgWJNH — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 5, 2025

Το χειρότερο όμως δεν ήταν η καθυστέρηση. Ήταν η πλήρης απουσία αξιολόγησης της στιγμής: Ο Χάμιλτον δεν «έκαιγε» χρόνο μόνο για τον εαυτό του, «έκαιγε» χρόνο για τη Ferrari. Και όταν τελικά πέρασε, δεν πρόλαβε να απειλήσει κανέναν.

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα του ζητήθηκε να επιστρέψει τη θέση, κάτι που ο Λεκλέρ απέρριψε στον ασύρματο λέγοντας πως πρέπει να επικεντρωθούν στον αντίπαλο μπροστά. Ήταν μια σκηνή αμήχανη, πρόχειρη, σχεδόν μικρόψυχη. Και αν η Scuderia θέλει να ξαναγίνει διεκδικήτρια τίτλων, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να διαχειρίζεται σχολικό debate.

Η εικόνα της Ferrari στο Μαϊάμι δεν ήταν απλώς κατώτερη των περιστάσεων. Ήταν αποκαλυπτική για μια ομάδα που δεν ξέρει πού θέλει να πάει και ποιον από τους δύο της οδηγούς εμπιστεύεται για να την οδηγήσει εκεί.

Η Mercedes στέκεται στα πόδια της χάρη στον Ράσελ και στον… πιτσιρικά

Η Mercedes δεν είχε ούτε στο Μαϊάμι αυτοκίνητο ικανό να διεκδικήσει νίκη. Και όμως, βγήκε με ένα βάθρο και μια θετική ιστορία να πει. Ο Τζορτζ Ράσελ αξιοποίησε άψογα την επιλογή της σκληρής γόμας και το timing του δεύτερου VSC για να πεταχτεί μπροστά από τον Φερστάπεν. Από εκεί και πέρα, απλώς έκανε τη δουλειά του: ήρεμα, σταθερά, χωρίς λάθη.

Signing off from Miami with some silverware 🏆😤 pic.twitter.com/eSvq16UIWS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 5, 2025

Αλλά ίσως το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα να έρχεται από τον άλλον οδηγό της. Ο Άντρεα Κίμι Άντονέλι, στη μόλις πέμπτη του εμφάνιση σε Grand Prix, στάθηκε σαν έτοιμος από καιρό. Ήταν πιο γρήγορος από τον Ράσελ στο ξεκίνημα, πάλεψε με τους ταχύτερους, άντεξε την πίεση και τερμάτισε έκτος πίσω μόνο από αυτοκίνητα καλύτερα από το δικό του.

Δεν έκανε τίποτα εντυπωσιακό. Κι αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ο Ιταλός 17χρονος δείχνει ότι ανήκει στην F1 και σε μια ομάδα που έχει χάσει το δρόμο της τα τελευταία χρόνια, αυτή η ήσυχη αυτοπεποίθηση είναι ίσως το πιο πολύτιμο καύσιμο για το μέλλον.

Ο Φερστάπεν μοιάζει... ανθρώπινος

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φερστάπεν μένει εκτός βάθρου φέτος. Αλλά στο Μαϊάμι δεν έμοιαζε με οδηγό που του έλειψε η τύχη ή που τον πρόδωσε η στρατηγική. Έμοιαζε με οδηγό που δεν είχε απάντηση. Η Red Bull, προφανώς, δεν είχε τον ρυθμό της McLaren, αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι ότι ο Φερστάπεν δεν ήταν αρκετός για να καλύψει τη διαφορά.

Πρώτα ηττήθηκε από τον Πιάστρι. Μετά μπλέχτηκε με τον Νόρις, έκανε άγαρμπη άμυνα, έχασε τη θέση, έχασε και τον ρυθμό του. Και στο τέλος, έχασε και την ψυχραιμία του, καθώς ο Ράσελ τον πέρασε στα πιτ και δεν τον ξαναείδε. Ο Φερστάπεν είναι ακόμα ταχύτερος από τους περισσότερους. Αλλά δεν είναι άτρωτος. Ίσως και το γεγονός ότι έγινε πατέρας να μας κάνει να τον βλέπουμε διαφορετικά.

Η McLaren δείχνει τον δρόμο - οι άλλοι απλώς ακολουθούν

Το Μαϊάμι ήταν πολλά πράγματα. Ήταν μια απίθανη επίδειξη δύναμης από τη McLaren. Ήταν ένα ακόμη βήμα πρωταθλητισμού από τον Πιάστρι. Ήταν μια δημόσια υπενθύμιση ότι ο Νόρις παραμένει ταλαντούχος αλλά ευάλωτος, ότι ο Φερστάπεν δεν είναι αήττητος, ότι η Ferrari ακόμη παλεύει με τα φαντάσματά της και ότι η Mercedes, με υπομονή και σιωπηλή πρόοδο, κρατιέται όρθια.

Και τώρα; Τώρα έρχεται η Ίμολα (16-18 Μαΐου). Ένα σιρκουί παλιού τύπου, ιστορικό, που δεν συγχωρεί - ιδανικό σκηνικό για να δοκιμαστεί ξανά αυτή η νέα ισορροπία δυνάμεων. Ο Πιάστρι πηγαίνει εκεί ως φαβορί. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό δεν ακούγεται υπερβολικό. Αν κάτι μάθαμε στο Μαϊάμι, είναι ότι η McLaren δεν είναι πια η ομάδα που ελπίζει σε ευκαιρίες. Είναι η ομάδα που τις δημιουργεί.

