Ο Πιάστρι δεν ήταν έκπληξη. Και -τελικά- ούτε ο Φερστάπεν

Η Σαουδική Αραβία αποκάλυψε αλήθειες που ήταν μπροστά μας εδώ και καιρό και μας θύμισε ότι η φετινή σεζόν δεν θα αφήσει κανέναν να βαρεθεί.

Το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας δεν ήταν εκρηκτικό - αλλά ήταν αποκαλυπτικό. Δεν είχε θεαματικά ατυχήματα ή τρομακτικές ανατροπές, αλλά είχε ένταση. Μια ένταση που φαινόταν στα πρόσωπα όσων βγήκαν από το μονοθέσιο. Από την κυνική αποφασιστικότητα του Όσκαρ Πιάστρι μέχρι το ανέκφραστο, παγωμένο πρόσωπο του Μαξ Φερστάπεν. Το ζητούμενο δεν ήταν μόνο ποιος κέρδισε. Ήταν τι έδειξε αυτός ο αγώνας για τη φετινή δυναμική οδηγών και ομάδων.

Ο Πιάστρι κάνει αυτό που περιμέναμε

Για όσους παρακολουθούν τον Όσκαρ Πιάστρι από τα junior πρωταθλήματα, η απόδοσή του στη Σαουδική Αραβία -και γενικότερα φέτος- είναι ενός είδους επιβεβαίωση. Ο Αυστραλός δεν είναι απλώς γρήγορος. Είναι συγκεντρωμένος, ώριμος και μεθοδικός. Είναι εκεί, στον απόλυτο έλεγχο, διαβάζοντας κάθε φάση του αγώνα.

Η εμφάνισή του στην Τζέντα ήταν μάθημα αγωνιστικής ψυχραιμίας. Σε μια πίστα υψηλών ταχυτήτων, με πολλές παγίδες, κράτησε ρυθμό, έκανε σωστές κινήσεις στη σωστή στιγμή και δεν παρασύρθηκε από την πίεση. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Κι όσο κι αν ακούγεται πρόωρο, είναι πλέον σαφές: ο Πιάστρι δεν είναι «η ελπίδα του μέλλοντος». Είναι κομμάτι του παρόντος.

Ο παλιός, καλός Νόρις

Ο Λάντο Νόρις είναι ίσως από τους πιο χαρισματικούς οδηγούς της γενιάς του. Αλλά το ταλέντο δεν είναι πάντα αρκετό. Η πορεία του στη Σαουδική Αραβία ήταν μικρογραφία του αιώνιου ερωτήματος γύρω από τον Νόρις: είναι υλικό πρωταθλητή;

Το λάθος του στις κατατακτήριες του Σαββάτου ήταν κομβικό. Και δεν ήταν μεμονωμένο. Μέχρι στιγμής φέτος, ο Νόρις δείχνει λιγότερο ώριμος απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς από έναν οδηγό που μπαίνει σε μια σεζόν με μια από τις καλύτερες ομάδες στο grid. Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Και στη Formula 1, ο χρόνος τελειώνει πριν καν το καταλάβεις.

Ο Φερστάπεν δεν είναι ξεγραμμένος - κυρίως από τον ίδιο

Και μετά είναι ο Φερστάπεν. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Ο άνθρωπος που κάποτε δεν έβλεπε κανέναν στον καθρέφτη του. Ανεβαίνοντας στο βάθρο Ήταν ανέκφραστος. Φαινόταν «ξενερωμένος». Και κάτι μας λέει αυτό.

Η γλώσσα του σώματος του Φερστάπεν σπάνια λέει ψέματα. Η παγωμένη ματιά του μετά τον αγώνα, δεν ήταν αδιαφορία. Ήταν συγκρατημένη οργή. Αυτός ο Φερστάπεν ήταν θυμωμένος. Πολύ θυμωμένος. Όχι επειδή δεν κέρδισε. Αλλά επειδή πιστεύει πως θα μπορούσε να είχε κερδίσει - και κάποιος του το στέρησε.

Η ποινή στην εκκίνηση ήταν το ορατό αίτιο. Αλλά πίσω από αυτό κρύβεται κάτι πιο βαθύ. Ο Φερστάπεν, σε αντίθεση με πολλούς που πιστεύουν ότι η Red Bull είναι εκτός τίτλου, είναι πεπεισμένος ότι το πρωτάθλημα του 2025 είναι ανοιχτό. Και όχι απλώς ανοιχτό. Προσβάσιμο. Η οργή του είναι ο καθρέφτης αυτής της πεποίθησης. Αν πίστευε ότι όλα έχουν χαθεί, δεν θα είχε θυμώσει. Δεν θα είχε αντιδράσει. Θα είχε χαμογελάσει αδιάφορα και θα πήγαινε παρακάτω.

Αντίθετα, ήταν εκεί, με σφιγμένο βλέμμα και κλειστά χείλη, όπως είναι πάντα όταν θεωρεί ότι του αφαίρεσαν κάτι που μπορούσε να πάρει. Ο Φερστάπεν δεν είναι ξεγραμμένος. Κυρίως από τον εαυτό του. Κι αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο για τους υπόλοιπους.

Λεκλέρ και Ferrari: ο πρώτος καρπός μιας σοβαρής δουλειάς

Η Ferrari πήρε το πρώτο της βάθρο για το 2025. Και ο Σαρλ Λεκλέρ το πήρε με τρόπο που δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει. Το πρώτο stint του Μονεγάσκου με τη μεσαία γόμα ήταν σχεδόν τρομακτικό, με ρυθμό που οι περισσότεροι ούτε καν ονειρεύονταν με χρησιμοποιημένα ελαστικά.

Η Ferrari έχει αρχίσει να δείχνει σφυγμό - όχι μόνο σε ταχύτητα, αλλά και σε στρατηγική, σε διαχείριση αγώνα, σε καθαρότητα στόχων. Δείχνει ότι ίσως να έχει στα χέρια της ένα μονοθέσιο που θα της επιτρέψει να ενοχλήσει και τους πιο ισχυρούς. Το μόνο που μένει είναι να μπορέσει και ο Χάμιλτον να το «ξεκλειδώσει»

Ράσελ: όταν ο οδηγός γίνεται σημείο αναφοράς

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν γνωστός για την ταχύτητά του – αλλά και για τα λάθη του. Το 2025 είναι διαφορετικός. Πιο ώριμος, πιο σταθερός, πιο αξιόπιστος. Στη Σαουδική Αραβία έδωσε άλλη μια γεμάτη, μεστή εμφάνιση. Δεν έλαμψε, αλλά δεν χρειάστηκε. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, στο σωστό χρόνο, με τον σωστό τρόπο.

Σε μια Mercedes που ανεβαίνει, ο Ράσελ είναι αυτή τη στιγμή το σταθερότερο κομμάτι της εξίσωσης. Και αυτό είναι ένα credit που του αξίζει - όχι μόνο επειδή τρέχει χωρίς λάθη, αλλά επειδή τρέχει με καθαρή σκέψη.

Μαϊάμι: εκεί όπου θα δούμε πολλά

Ο επόμενος σταθμός είναι το Μαϊάμι. Μια πίστα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, που συχνά αναδεικνύει τη στρατηγική και την προσαρμοστικότητα. Η μάχη στο πρωτάθλημα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και ίσως να μην ξεκαθαρίσει για αρκετό καιρό ακόμα.

Η McLaren δείχνει δυνατή. Η Ferrari παίρνει τα πάνω της. Η Mercedes παραμένει υπολογίσιμη. Και ο Φερστάπεν είναι –φυσικά– εκεί. Ο Ολλανδός άλλωστε μας προειδοποίησε: «Θα τα πούμε στο Μαϊάμι».

Όσοι περίμεναν ένα εύκολο 2025, ας προετοιμαστούν για μια χρονιά γεμάτη εντάσεις, εναλλαγές και –κυρίως– ερωτήματα που δεν θα απαντηθούν εύκολα. Γιατί, τελικά, το μόνο που δεν είναι έκπληξη σε αυτή τη Formula 1, είναι το πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει.

Φωτογραφίες: McLaren