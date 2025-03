Ferrari: Τι 'χες Giovanni, τι 'χα πάντα

Την ώρα που η McLaren δείχνει από την αρχή έτοιμη για τίτλο, στη Ferrari δεν μπορούν με τίποτα να κόψουν τις παλιές συνήθειες.

Το φετινό Grand Prix Κίνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ήταν η καλύτερη απόδειξη ότι στη Φόρμουλα 1, η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε ίππους. Η McLaren, χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόλυτη ταχύτητά της, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε ομάδα με πρωταθληματικές βλέψεις: ένα καθαρό, ψύχραιμο και λειτουργικό 1-2, που αποτυπώνει όχι μόνο την τεχνική πρόοδο της ομάδας αλλά και την αγωνιστική της ωριμότητα.

THE PAPAYA BOYS HAVE DONE IT! 🧡



Oscar and Lando take to the podium in Shanghai, marking our 50th 1-2! 🏆#McLaren | #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/lOBrHuzpIP