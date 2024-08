Williams: Η αντικατάσταση του Σάρτζεντ ήταν υπολογισμένο ρίσκο ή κίνηση απελπισίας;

Η διατήρηση του Σάρτζεντ είχε καταστεί «μη βιώσιμη» αλλά η αντικατάστασή του από τον άπειρο Κολαπίντο ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Η απόφαση της Williams και του Τζέιμς Βόουλς να αντικαταστήσουν τον Λόγκαν Σάρτζεντ με τον νεαρό Φράνκο Κολαπίντο είναι από αυτές που προκαλούν ερωτηματικά. Από τη μία πλευρά, η απόδοση του Σάρτζεντ στη Formula 1 είχε φτάσει σε σημείο που η παραμονή του δεν μπορούσε πλέον να δικαιολογηθεί, αλλά από την άλλη πλευρά, η επιλογή του Κολαπίντο είναι ένα τεράστιο ρίσκο που δεν εγγυάται άμεσα καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα.

Το «αδιέξοδο» του Σάρτζεντ

Η αποχώρηση του Σάρτζεντ στην πραγματικότητα είχε αρχίσει να διαφαίνεται εδώ και καιρό. Η απόδοσή του ήταν απογοητευτική σε σχέση με τον ομόσταυλό του Άλεξ Άλμπον, ο οποίος κατάφερε να αντλήσει το μέγιστο από ένα αυτοκίνητο που δεν ήταν εύκολο να χειριστεί. Παρόλο που ο Σάρτζεντ είχε κάποιες στιγμές βελτίωσης στο δεύτερο μισό της σεζόν, η γενική εικόνα ήταν αρνητική: πολλές καταστροφικές εμφανίσεις, ατυχήματα και περιορισμένη πρόοδος στην κατανόηση του μονοθεσίου. Αυτά τα προβλήματα δεν μπορούσαν να αγνοηθούν άλλο, ειδικά όταν το κόστος σε χρόνο και χρήμα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε έγινε σημαντικό.

We’d like to thank Logan for everything he has done the past two seasons.



He will remain a member of the Williams family and we will be supporting him to continue his racing career. pic.twitter.com/yHIy3j94nD August 27, 2024

Παρά τις προσπάθειές του, ο Σάρτζεντ δεν κατάφερε να δείξει ότι μπορεί να φτάσει στο επίπεδο που απαιτείται για να ανταγωνιστεί στην F1. Η Williams δεν μπορούσε να περιμένει άλλο, ειδικά όταν η ομάδα αγωνίζεται για να παραμείνει ανταγωνιστική στο μέσο και κάτω μέρος του grid, όπου κάθε βαθμός μετράει.

Ο Κολαπίντο και το ρίσκο του αγνώστου

Η επιλογή του Κολαπίντο φαίνεται ως μία κίνηση υψηλού ρίσκου. Ο Αργεντίνος οδηγός είναι γρήγορος και έχει δείξει καλά δείγματα γραφής σε χαμηλότερες κατηγορίες, αλλά η μετάβαση στη Formula 1 είναι πάντα μια δύσκολη πρόκληση. Ενώ η παρουσία του σε ελεύθερες δοκιμές και η σταθερή του απόδοση στη Formula 2 εντυπωσίασαν τους ανθρώπους της Williams, η έλλειψη εμπειρίας του μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην προσπάθεια της ομάδας να μαζέψει βαθμούς.

Franco Colapinto to race for the remainder of the 2024 season. August 27, 2024

Το πιο σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι αν η είσοδος ενός τόσο άπειρου οδηγού, σε μία τόσο κρίσιμη φάση της σεζόν, μπορεί πραγματικά να φέρει βελτιώσεις. Ο Κολαπίντο είναι ένας «ακατέργαστος» οδηγός με πολλές δυνατότητες, αλλά σε μια χρονιά όπου η σταθερότητα και η εμπειρία είναι απαραίτητες, αυτή η κίνηση μοιάζει περισσότερο με ένα στοίχημα παρά με στρατηγική επιλογή.

Θα φέρει η αλλαγή τα αποτελέσματα που χρειάζεται η Williams;

Η αντικατάσταση του Σάρτζεντ δείχνει την απελπισία της Williams να βρει έναν οδηγό που να μπορεί να υποστηρίξει τον Άλμπον και να συμβάλει στη συλλογή πολύτιμων βαθμών. Ωστόσο, με την πίεση να παραμένει υψηλή και με τις άλλες ομάδες να βελτιώνονται, το περιθώριο αποτυχίας είναι μικρό. Η Williams δεν είχε άλλες αξιόπιστες επιλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κολαπίντο θα καταφέρει απαραίτητα να καλύψει το κενό που αφήνει ο Σάρτζεντ.

Επιπλέον, η κίνηση αυτή φαίνεται ακόμα πιο παράξενη αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι προφανώς προσωρινή. Είναι ήδη γνωστό ότι το οδηγικό δίδυμο της Williams για το 2025 θα αποτελείται από τον Άλεξ Άλμπον και τον Κάρλος Σάινθ, αφήνοντας τον Κολαπίντο εκτός πλάνου για το μέλλον. Επομένως, ο μοναδικός στόχος της φετινής αλλαγής είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων βαθμών και η εξέλιξη του μονοθέσιου. Ωστόσο, είναι αμφίβολο αν ο Κολαπίντο, με την έλλειψη εμπειρίας του, θα μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτές τις απαιτήσεις από ό,τι ένας πιο έμπειρος οδηγός.

I know firsthand how brutal this sport can be & it’s tough to see Logan leave the team mid-season. You gave it your all brother and it’s been a pleasure being teammates with you. I know whatever you do next, you’ll be awesome. pic.twitter.com/7QSMmpBJlO August 27, 2024

Παρά το μεγάλο ρίσκο που ενέχει η επιλογή του Κολαπίντο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αυτή η απόφαση να αποδειχθεί επιτυχημένη. Ο νεαρός Αργεντίνος έχει δείξει σημάδια ταχύτητας και ταλέντου στις χαμηλότερες κατηγορίες, ενώ η ενέργεια και η δίψα του για επιτυχία μπορεί να φέρουν έναν νέο αέρα στην ομάδα. Αν ο Κολαπίντο καταφέρει να προσαρμοστεί γρήγορα και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του μονοθεσίου, η Williams θα μπορούσε να ωφεληθεί τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και στην ανάπτυξη ενός νέου ταλέντου που θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για το μέλλον της ομάδας.

Έτσι, αν και η απόφαση μοιάζει με κίνηση απελπισίας, υπάρχει πάντα η πιθανότητα το ρίσκο να μετατραπεί σε ένα υπολογισμένο και στρατηγικά σωστό βήμα που θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τελικά, όπως πάντα, ο χρόνος θα δείξει.

Φωτογραφίες: Williams