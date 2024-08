Η αναμενόμενη απόλυση του Λόγκαν Σάρτζεντ είναι πλέον γεγονός αλλά ο αντικαταστάτης του, ο Αργεντινός Φράνκο Κολαπίντο, είναι μια μικρή έκπληξη.

H Williams Racing προχώρησε σε αλλαγή στην οδηγική της σύνθεση μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Ο Λόγκαν Σάρτζεντ έπειτα από μία σειρά απογοητευτικών εμφανίσεων και πολλαπλών συγκρούσεων με τοίχους και μπαριέρες έχασε τη θέση του στην ομάδα του Γκρόουβ.

Τη θέση του θα πάρει μέχρι και την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν ο Φράνκο Κολαπίντο. O 21χρονος Αργεντίνος είναι μέλος της Ακαδημίας της Williams και φέτος αγωνίζεται στη Formula 2 με την MP Motorsport.

BREAKING: Williams Racing have announced Logan Sargeant will be replaced for the remainder of the 2024 season by Franco Colapinto#F1 pic.twitter.com/6UOUhr37XU