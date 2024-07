Η αβάσταχτη ελαφρότητα της Mercedes

Οι παράγοντες που άλλαξαν τον αγώνα στο Σπα, ο οποίος εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε.

Το Σπα φιλοξένησε για άλλη μια φορά το Grand Prix Βελγίου, έναν αγώνα της Formula 1 γεμάτο εκπλήξεις, έντονες ανατροπές και στρατηγικές επιλογές που καθόρισαν το αποτέλεσμα. Η Mercedes, με τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτού του δράματος, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο κρίσιμη είναι η σωστή στρατηγική σε έναν αγώνα. Ο αγώνας στο Σπα αποτέλεσε υπόδειγμα για το πώς οι αποφάσεις εντός των pit μπορούν να μετατρέψουν έναν αγώνα σε θρίαμβο ή απογοήτευση.

La Source to Les Combes... one of the most exhilarating high-speed sections anywhere on the calendar 😍 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/FfVQCpcJzJ

Ο Τζορτζ Ράσελ ξεκίνησε τον αγώνα με την προοπτική να τερματίσει στην καλύτερη περίπτωση στην πέμπτη θέση, βάσει της στρατηγικής των δύο pit stop που είχε προγραμματιστεί. Ωστόσο, μετά τα δεύτερα pit stops του Λιούις Χάμιλτον, του Σαρλ Λεκλέρκ και του Όσκαρ Πιάστρι, ο Ράσελ βρέθηκε να οδηγεί τον αγώνα σε μια αλληλουχία που δεν είχε προβλεφθεί. Ο Ράσελ δήλωσε: «Ξαφνικά τα ελαστικά και το αυτοκίνητο αισθάνονταν τόσο καλά. Μπήκα σε έναν ρυθμό. Μόλις βρέθηκα στην κορυφή, χωρίς πίσω οχήματα ή άλλους οδηγούς μπροστά μου, ένιωσα σαν να οδηγούσα στον προσομοιωτή. Παρατηρούσα τη διαφορά από τον Λιούις και τον ρυθμό που με πλησίαζε και σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει λόγος να μην παραμείνουμε έξω και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να δουλέψει».

Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren βίωσε κάτι παρόμοιο, όταν μετά τα pit stops του Χάμιλτον και του Λεκλέρκ, βρέθηκε να προηγείται για πέντε γύρους. Τα σκληρά του ελαστικά είχαν διανύσει ήδη 15 γύρους όταν το αυτοκίνητο της Mercedes αποχώρησε από μπροστά του, δίνοντάς του καθαρή πίστα. Ακόμη και με τα πιο φθαρμένα ελαστικά του, η απόδοση του αυτοκινήτου του ήταν φανταστική. Ωστόσο, τόσο ο Πιάστρι όσο και η ομάδα του, η McLaren, πίστευαν ότι θα αγωνιζόταν για τη νίκη με τον Χάμιλτον σε μια κανονική στρατηγική δύο pit stop. Αντίθετα, ο Ράσελ, βάσει των υπολογισμών της στρατηγικής της Mercedes, ήταν προορισμένος να τερματίσει πέμπτος είτε έκανε ένα είτε δύο pit stop.

Η απόφαση του Ράσελ να παραμείνει στην πίστα με μια στρατηγική ενός pit stop ήταν τολμηρή, αλλά τελικά τον οδήγησε στη νίκη. Η νίκη αυτή όμως λίγο αργότερα μετατράπηκε σε αποκλεισμό λόγω χαμηλού βάρους του μονοθεσίου κατά 1,5 κιλά στο τέλος του αγώνα. Αυτό προώθησε τον Χάμιλτον στην πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη νίκη του. Ο Χάμιλτον, με τη γνωστή του δυναμική και εμπειρία, κατάφερε να ξεπεράσει τον Σαρλ Λεκλέρκ στον τρίτο γύρο και να αντιμετωπίσει με μαεστρία τον αγώνα, διατηρώντας έναν εξαιρετικό ρυθμό όταν βρέθηκε στην κορυφή.

Η στρατηγική του Ράσελ και της Mercedes ήταν από τις πιο τολμηρές που έχουμε δει στη Φόρμουλα 1. Οι δύο κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τη στρατηγική ήταν: 1) Η φθορά των ελαστικών ήταν πολύ μικρότερη από την αναμενόμενη, κάτι που ευνόησε τη στρατηγική ενός pit stop. 2) Η προσπέραση ήταν πολύ πιο δύσκολη από το αναμενόμενο.

Heartbreaking… We came in 1.5kg underweight and have been disqualified from the race.



We left it all on the track today and I take pride in crossing the line first.



There will be more to come.🏆💙 pic.twitter.com/6RfucAqPyF