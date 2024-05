Formula 1: Κι όμως, γυρίζει

Το 3ήμερο στο Μαϊάμι ήταν θεαματικό και ανατρεπτικό σε πολλά επίπεδα και έδωσε νέα προοπτική στο πρωτάθλημα.

Το Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι, μέσα στην υπερβολή του -βλέπε τις εξωφρενικές τιμές στο Hard Rock Cafe, το προεκλογικό πανηγυράκι του Τραμπ και γενικά το αμερικανικής αισθητικής στήσιμο του σόου- θα μπορέσει να αποδειχτεί σημείο καμπής για τη φετινή σεζόν.

Η νίκη του Λάντο Νόρις στον αγώνα της Κυριακής μπορεί να ήταν συμπτωματική αλλά δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο Βρετανός οδηγούσε στο Μαϊάμι το μονοθέσιο της McLaren που είχε πάνω του πάρα πολλές αναβαθμίσεις δείξει δείγματα της ταχύτητάς του από τις κατατακτήριες του Σπριντ. Μπορεί να βρέθηκε στην πρώτη θέση του αγώνα από ένα καπρίτσιο της τύχης, αλλά πρέπει να δούμε τι έκανε από εκεί και μετά.

Από τη στιγμή που ο Νόρις πήρε την πρώτη θέση και «επέζησε» της επανεκκίνησης, «ντύθηκε» Φερστάπεν. Ο ρυθμός του ήταν τέτοιος στους 20 τελευταίους γύρους που άνοιγε τη διαφορά κατά βούληση και κέρδισε με άνεση, όπως κάνει συνήθως ο Ολλανδός με τη Red Bull. Η νίκη αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική, αν αναλογιστούμε ότι ήταν η πρώτη του Βρετανού στη Formula 1. Ήταν ένα απόγευμα επιβεβαίωσης για τη McLaren και τη δουλειά που έχει κάνει τα δύο τελευταία χρόνια, η οποία πλέον δείχνει να αποδίδει καρπούς.

Αν και η Red Bull παρέμεινε ισχυρή, ο Μαξ Φερστάπεν δεν έδειξε την απόλυτη κυριαρχία που είχε συνηθίσει. Οι αναβαθμίσεις των αντιπάλων ομάδων και οι στρατηγικές επιλογές τους απείλησαν αυτή την κυριαρχία. Ο Ολλανδός δεν μπορούσε να βρει ισορροπία και ταύτιση με το μονοθέσιο όλο το 3ήμερο και αναρωτιέται κανείς αν στον αγώνα της Κυριακής ο Σαρλ Λεκλέρ θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρός και να τον απειλήσει περισσότερο για τη 2η θέση.

