Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος παρακολουθεί τον αγώνα της Formula 1, καλεσμένος της McLaren Racing.

Οι φήμες που είχαμε αναφέρει από τις 27 Απριλίου επιβεβαιώθηκαν και ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην πίστα του Μαϊάμι για το Grand Prix της Formula 1. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ εκμεταλλεύεται την τεράστια προβολή του αγώνα για να προωθήσει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ ξεναγήθηκε στο γκαράζ της McLaren Racing από το CEO της βρετανικής ομάδας, Ζακ Μπράουν. Μάλιστα στάθηκε μπροστά από τα pits της McLaren και χαιρέτησε το κοινό, το οποίο φώναζε «USA, USA», με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει το σύνθημα.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, τον CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι και τον CEO της Liberty Media - κατόχου των εμπορικών δικαιωμάτων της F1 - Κρεγκ Μαφέι.

These guys are trying to get ready for their Formula One race in a hour and they’re stuck listening to this blowhard ramble about himself. pic.twitter.com/KvM7Jmxdeh