Οι νικητές και οι χαμένοι του Ιταλικού Grand Prix

Οι Μαξ Φερστάπεν και Red Bull Racing δεν ήταν οι μόνοι πρωταγωνιστές.

Με τον αγώνα στη Μόντσα, η Formula 1 αποχαιρέτησε για φέτος την Ευρώπη και μπήκε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, που θα διεξαχθεί σε Ασία και Αμερική. Φεύγοντας από τη Γηραιά Ήπειρο και τις κλασικές της πίστες, έχει εδραιωθεί ένα σχήμα: η Ferrari είναι γρήγορη στον ένα γύρο αλλά η Red Bull -ή μάλλον ο Φερστάπεν- κερδίζει τους αγώνες.

Τους κερδίζει μάλιστα με τόσο μεγάλη ευκολία, που η θέση εκκίνησης του Ολλανδού μοιάζει να είναι άσχετη πλέον. Το σερί νικών του Φερστάπεν έφτασε στις πέντε (Γαλλία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Ολλανδία και Ιταλία) αλλά από αυτούς τους αγώνες μόνο δύο φορές εκκίνησε από την πρώτη σειρά: στο Πολ Ρικάρ ήταν δεύτερος και στο Ζάντβορτ είχε την pole position. Στην Ουγγαρία όμως ξεκίνησε από την 10η θέση, στο Βέλγιο από την 15η και χθες στη Μόντσα από την 7η.

Δεν χρειάζεται ενδελεχής ανάλυση για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing είναι οι κερδισμένοι από τον αγώνα στην Ιταλία. Αυτήν τη στιγμή ο Ολλανδός και η ομάδα του έχουν χτυπήσει αυτό που λέμε «sweet spot». Όλα δείχνουν να λειτουργούν και να συνεργάζονται άψογα τόσο στον ανθρώπινο όσο και στο μηχανικό τομέα. Η διαφορά στη βαθμολογία του πρωταθλήματος έχει εκτοξευτεί και ήδη από τον επόμενο αγώνα ο Φερστάπεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον τίτλο και μαθηματικά – όχι ότι φαίνεται να υπάρχει τρόπος να τον χάσει.

Ο άλλος κερδισμένος της ημέρας είναι ο Νικ ντε Βρις. Ο δεύτερος Ολλανδός που έτρεξε αυτήν την Κυριακή στη Μόντσα έπεσε μέσα στο μονοθέσιο της Williams περίπου… ουρανοκατέβατος, όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει την τελευταία στιγμή τον ασθενή Άλεξ Άλμπον. Ο Ντε Βρις έκανε πολύ καλό ντεμπούτο και πήρε μάλιστα την 9η θέση και 2 βαθμούς. Ακόμα πιο σημαντικό όμως από αυτό ήταν ότι έδειξε πως η ομάδα δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ μακριά για το δεύτερο οδηγό της του χρόνου.

