Ο Π. Σεϊτανίδης σχολιάζει την επιρροή που μπορεί να έχει το Grand Prix Αυστρίας στις εσωτερικές ισορροπίες της Ferrari.

Ferrari είσαι. Δεν είναι στο σύγχρονο DNA σου να κερδίζεις δίχως δόσεις δράματος, δεν μπορείς να μη συνδυάσεις το χαμόγελο με ψήγματα λύπης. Δε θέλεις να χαρίσεις στους tifosi σου άπλετη χαρά, προτού της δώσεις υπεραξία συνδυάζοντάς τη με άφθονο άγχος.

Έχουμε βγάλει ήδη το μισό πρωτάθλημα του 2022 και κάθε φίλος της ιταλικής ομάδας έχει πλέον συνειδητοποιήσει πως τούτη η καμπάνια με στόχο την επιστροφή στους τίτλους, κάπως έτσι θα κυλήσει. Ένα rollercoaster συναισθημάτων, μία ωδή στη χαρμολύπη.

Charles is back on top! 💪 #AustrianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/V8tv3zcDfc

Στην Αυστρία, η Scuderia έφτασε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, η οποία πήγε χέρι-χέρι με μία βασική φετινή της παθογένεια: την έλλειψη αξιοπιστίας. Αν εξαιρεθούν οι αγώνες σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Μαϊάμι, στα υπόλοιπα οκτώ ραντεβού κάτι έχει στραβώσει στην πορεία. Άλλοτε οι στρατηγικές επιλογές και πέντε φορές, εγκατάλειψη από μηχανική αιτία.

Αυτή της Αυστρίας αποδείχθηκε η πιο δραματική. Όσα «όχι, όχι, όχι…» κι αν ξεστόμισε ο Κάρλος Σάινθ ενόσω εκτοξεύονταν πυροτεχνήματα από τα βράγχια της F1-75, η μοίρα του ήταν προδιαγεγραμμένη. Πύρινη. Κι όσο κι αν συμπάσχω με τον συμπαθή Ισπανό που πήρε πίσω τη Ferrari του… καλοψημένη, μέσα από τις φλόγες αναδύθηκε μία τεράστια ευκαιρία για την Ιταλική ομάδα.

Μία επίπονη και ατυχής στιγμή, προσέφερε ένα πολύτιμο δώρο στον επικεφαλής στο Μαρανέλο, Ματία Μπινότο. Του επιτρέπει να κάνει ότι δίσταζε να κάνει έως τώρα. Ότι έπρεπε να έχει κάνει έως τώρα. Να διαλέξει δηλαδή το «άλογο» στο οποίο η Ferrari θα ποντάρει στη μάχη του τίτλου. Είναι διάολε τόσο παράλογο, τόσο αυτοκαταστροφικό το γεγονός πως οι «μακαρονάδες» έφτασαν στα μισά του δρόμου δίχως να έχουν πάρει αυτή την κομβική απόφαση. Θα έπρεπε να έχει παρθεί μήνες πριν. Όταν ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν μίλια μπροστά από τον Σάινθ.

Αντί αυτού, πορεύτηκαν με Ευαγγέλιο την ισότητα. Ας το κάνουν ανάμεσα σε κοινωνικές τάξεις, φύλα και κάθε μορφή ανισότητας γύρω μας. Όχι όμως στην πίστα – καμία ομάδα δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό με καθεστώς ισότητας ανάμεσα στους οδηγούς της. Το μόνο που θα κάνουν, είναι να στερούν βαθμούς ο ένας από τον άλλο.

A hat-trick of overtakes for Charles Leclerc 💪 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/coLQbKutuP

Για το Σίλβερστον είπαμε πολλά και μπορούμε να πούμε άλλα τόσα. Ο Λεκλέρ έπρεπε να έχει κόψει 19 βαθμούς από το προβάδισμα του Μαξ Φερστάπεν αλλά τελικά έκοψε μόλις 6. Αλλά και στην Αυστρία, τα ίδια χούγια κόστισαν κι ας μη φάνηκε τόσο. Βλέποντας την ανωτερότητα της Ferrari την Κυριακή, δε μπορείς παρά να αναρωτιέσαι πόσο διαφορετικές ήταν πραγματικά οι ισορροπίες το Σάββατο. Ναι, δεν είχε pit stop και στρατηγικές. Ναι, ήταν εξ αρχής με καύσιμο μόνο στο 1/3 του ρεζερβουάρ. Αλλά αποδεικνύονται αληθή τα λόγια του Φερστάπεν στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, όπου παραδεχόταν πως δεν ήταν πιο γρήγορος. Δεν ήταν.

Απλά οι Ferrari του έκαναν τη χάρη να τρώγονται μεταξύ τους στους πρώτους δύο γύρους, φθείροντας τα ελαστικά τους, επιτρέποντάς του να ανοίξει διαφορά και προκαλώντας πολλά μικρά εγκεφαλικά στους tifosi που έβλεπαν τα κόκκινα μονοθέσια σε εμφύλιο, αντί να τα βάζουν με τον πραγματικό «εχθρό». Ίσως λοιπόν να χάθηκε κι εκεί βαθμός/βαθμοί.

Onboard with Sainz and Leclerc at the start ⚔️ #AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/M2fU13PZPQ

Ας αφήσουμε όμως το χθες, πάμε στο σήμερα, με το βλέμμα στο αύριο. Ποια είναι τα δεδομένα μετά την 3η φετινή νίκη του Λεκλέρ και την εγκατάλειψη του Σάινθ;

Τους δύο οδηγούς της Ferrari τους χωρίζουν 37 ολόκληροι βαθμοί! Μιάμιση νίκη! Αντίστοιχα, ο Λεκλέρ που ανέβηκε πάλι δεύτερος στη βαθμολογία είναι 38 πόντους πίσω από τον πρωτοπόρο Φερστάπεν. Αν αυτοί οι αριθμοί δεν είναι αρκετοί για να πείσουν τη Ferrari να επιλέξει Νο1 οδηγό (έστω κι αργά), τότε δεν ξέρω τι μπορεί να την πείσει. Αν και μεταξύ μας, η ικανότητα του Μονεγάσκου και η αγωνιστική υπεροχή του έναντι του teammate του, θα έπρεπε να είναι αρκετές. Εξ αρχής.

The Max vs Charles battle continued on the podium on Sunday 😆#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/W7FK1aUG7M