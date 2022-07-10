Formula 1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας

Κώστας Παστρίμας
Formula 1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας
Ο Φερστάπεν παρέμεινε στην κορυφή και ο Λεκλέρ πέρασε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING RBPT208
2Charles LeclercFERRARI170
3Sergio PerezRED BULL RACING RBPT151
4Carlos SainzFERRARI133
5George RussellMERCEDES128
6Lewis HamiltonMERCEDES109
7Lando NorrisMCLAREN MERCEDES64
8Esteban OconALPINE RENAULT52
9Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI46
10Fernando AlonsoALPINE RENAULT29
11Kevin MagnussenHAAS FERRARI22
12Daniel RicciardoMCLAREN MERCEDES17
13Pierre GaslyALPHATAURI RBPT16
14Sebastian VettelASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES15
15Mick SchumacherHAAS FERRARI12
16Yuki TsunodaALPHATAURI RBPT11
17Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI5
18Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES3
19Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES3
20Nicholas LatifiWILLIAMS MERCEDES0
21Nico HulkenbergASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING RBPT359
2FERRARI303
3MERCEDES237
4MCLAREN MERCEDES81
5ALPINE RENAULT81
6ALFA ROMEO FERRARI51
7HAAS FERRARI34
8ALPHATAURI RBPT27
9ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES18
10WILLIAMS MERCEDES3

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