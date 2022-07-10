Ο Φερστάπεν παρέμεινε στην κορυφή και ο Λεκλέρ πέρασε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING RBPT
|208
|2
|Charles Leclerc
|FERRARI
|170
|3
|Sergio Perez
|RED BULL RACING RBPT
|151
|4
|Carlos Sainz
|FERRARI
|133
|5
|George Russell
|MERCEDES
|128
|6
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|109
|7
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|64
|8
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|52
|9
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|46
|10
|Fernando Alonso
|ALPINE RENAULT
|29
|11
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|22
|12
|Daniel Ricciardo
|MCLAREN MERCEDES
|17
|13
|Pierre Gasly
|ALPHATAURI RBPT
|16
|14
|Sebastian Vettel
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|15
|15
|Mick Schumacher
|HAAS FERRARI
|12
|16
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI RBPT
|11
|17
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|5
|18
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|3
|19
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|3
|20
|Nicholas Latifi
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|21
|Nico Hulkenberg
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING RBPT
|359
|2
|FERRARI
|303
|3
|MERCEDES
|237
|4
|MCLAREN MERCEDES
|81
|5
|ALPINE RENAULT
|81
|6
|ALFA ROMEO FERRARI
|51
|7
|HAAS FERRARI
|34
|8
|ALPHATAURI RBPT
|27
|9
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|18
|10
|WILLIAMS MERCEDES
|3