Η κινεζική μάρκα εξετάζει πολλούς πιθανούς εταίρους, μεταξύ τους τη Stellantis και τη Volkswagen, ενώ η VW δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις.

Η κινεζική Hongqi θέλει να κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Ευρώπη και αξιολογεί πολλούς πιθανούς τοπικούς συνεργάτες, μεταξύ τους τη Stellantis και τη Volkswagen, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας στο Reuters, καθώς η μάρκα επιταχύνει την επέκτασή της στην ήπειρο.

Η Hongqi («Κόκκινη Σημαία») είναι η premium μάρκα της κρατικής FAW Group, μιας από τις μεγαλύτερες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι γνωστή ως η αγαπημένη μάρκα του πρώην ηγέτη Μάο Τσε Τουνγκ και πουλά ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.

«Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη»

Ο Xiao Xiao, επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της FAW και υπεύθυνος για την ευρωπαϊκή επέκταση της Hongqi, μίλησε στο Reuters στη Βενετία, κατά την παρουσίαση του SUV EHS4. Όπως είπε, η εγκατάσταση παραγωγής στην Ευρώπη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα: «Είναι σίγουρα μία από τις διαδρομές που ακολουθούμε. Αφού το σύνθημά μας είναι "στην Ευρώπη, για την Ευρώπη", η τοπική παρουσία είναι απαραίτητη».

Το στέλεχος διευκρίνισε ότι η Stellantis δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος συνεργάτης και ότι υπάρχουν «πολλοί συνεργάτες υπό συζήτηση». Η FAW έχει μακρόχρονη σχέση με τη Volkswagen στην Κίνα. Ο Xiao αρνήθηκε να αναφέρει πιθανές τοποθεσίες ή άλλους συνεργάτες, αλλά σημείωσε ότι η Hongqi προτιμά συμπράξεις με χρήση εργοστασίων ευρωπαϊκών κατασκευαστών, αντί για εξαγορά ή δημιουργία δικών της μονάδων συναρμολόγησης.

Το «όχι» της Volkswagen και το ισπανικό προηγούμενο

Εκπρόσωπος της Volkswagen Group China διέψευσε τα σενάρια: «Δεν υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ της Volkswagen και της FAW για την παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη».

Οι κινεζικές εταιρείες αναπτύσσονται γρήγορα στην Ευρώπη και στρέφονται ολοένα περισσότερο στην τοπική παραγωγή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεβάζει τα εμπόδια στις εισαγωγές οχημάτων από την Κίνα και η τοπική παραγωγή και προμήθεια εξαρτημάτων γίνονται καθοριστικές για τη μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην αγορά. Το Reuters είχε αναφέρει νωρίτερα φέτος ότι η Hongqi βρισκόταν σε συζητήσεις με τη Stellantis για παραγωγή σε εργοστάσιο της στην Ισπανία, όπου ο όμιλος έχει ήδη συμφωνίες κατασκευής με την κινεζική Leapmotor. Και η FAW, όπως η Stellantis, έχει επενδύσει στη Leapmotor, και το EHS4 βασίζεται σε πλατφόρμα της.

Η παρουσία στην Ευρώπη

Η Hongqi δραστηριοποιείται σήμερα σε 27 ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές με 90 αντιπροσωπείες και σχεδιάζει να ξεπεράσει τα 150 σημεία πώλησης έως τα τέλη του 2027. Στόχος είναι να προσφέρει 10 μοντέλα στην Ευρώπη το επόμενο έτος και 11 έως το 2028, με σεντάν, SUV και μίνιβαν, και κινητήρες βενζίνης, υβριδικούς, ηλεκτρικούς και με range extender.

Το EHS4, με τιμή από 32.900 ευρώ, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στην Ιταλία ως ηλεκτρικό, με έκδοση range extender να ακολουθεί το επόμενο έτος. Ο Xiao δεν έδωσε στόχους πωλήσεων ή μεριδίου αγοράς: «Θέλουμε υγιή και διαρκή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό δεν βάζουμε στόχους».