Ο αναβάτης της Gresini μεταφέρθηκε με σοβαρό βρογχόσπασμο και θα απουσιάσει από την τελευταία κούρσα του MotoGP, την ημέρα που αποσύρεται ο αδελφός του, Μαρκ.

Ο Άλεξ Μάρκεθ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω «σοβαρού βρογχόσπασμου», σύμφωνα με την ομάδα του, τη Gresini, και δεν θα συμμετάσχει στο Grand Prix Βαλένθιας του MotoGP. Ο Ισπανός θα έκλεινε σήμερα τη θητεία του στην ομάδα, πριν περάσει στην KTM την επόμενη σεζόν, στον αγώνα των 26 γύρων στο Ricardo Tormo. Η ομάδα ανακοίνωσε ότι ο αναβάτης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πίστα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 9 de Octubre.

Ο τετράκις νικητής αγώνων στην κατηγορία δεν ένιωθε καλά από την άφιξή του στη Βαλένθια, με πυρετό και απώλεια φωνής την Παρασκευή. Έχασε τις υποχρεώσεις του με τον Τύπο εκείνη την ημέρα, αλλά κατάφερε να πάρει μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές και στο σπριντ του Σαββάτου. Στο σπριντ τερμάτισε έκτος, αφού είχε ξεκινήσει από την τέταρτη θέση. Ο βρογχόσπασμος προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή, και η Gresini ανακοίνωσε ότι ο αναβάτης θα χάσει τον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

❤️‍🩹 No @alexmarquez73 today. Wishing the Spaniard a speedy recovery after withdrawing due to illness #ValenciaGP 🏁 https://t.co/QVWnd4outN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Ο αποχαιρετισμός στη Gresini

Ο Μάρκεθ εντάχθηκε στην ομάδα, που διευθύνει η Νάντια Παντοβάνι, το 2023, μετά από τρία χρόνια στη Honda. Έχει δηλώσει ότι οφείλει στη Gresini την αναγέννηση της καριέρας του μετά από μια δύσκολη περίοδο με την HRC. Η απουσία του στη Βαλένθια τον στερεί από το τελευταίο του ραντεβού με την ομάδα.

Στη Gresini πέτυχε την πρώτη του νίκη στο MotoGP, στο περσινό Grand Prix Ισπανίας, και κέρδισε δύο ακόμη αγώνες το 2025, φτάνοντας στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Φέτος πήρε την τέταρτη νίκη της καριέρας του στο Χερέθ. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν θα προλάβει το ντεμπούτο του με την KTM την Τρίτη, στις δοκιμές μετά τον αγώνα.

Χάνει την αποχώρηση του Μαρκ

Η απουσία του Άλεξ σημαίνει ότι θα λείψει και από την αποχώρηση του μεγαλύτερου αδελφού του, Μαρκ Μάρκεθ, από το MotoGP. Ο οκταπλός παγκόσμιος πρωταθλητής, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου του 2026 στην Πορτογαλία, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποσύρεται μετά το σαββατοκύριακο της Βαλένθιας.

Στη συνέντευξη Τύπου της απόσυρσής του, ο Μαρκ είπε ότι ο μόνος που γνώριζε την απόφασή του πριν από αυτό το σαββατοκύριακο ήταν ο μικρότερος αδελφός του. Ο Άλεξ δεν θα βρίσκεται λοιπόν στην πίστα για την τελευταία κούρσα του Μαρκ στην κατηγορία.