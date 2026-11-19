Ο έμπειρος Φινλανδός συνεχίζει δίπλα στον Σέρχιο Πέρεζ στη δεύτερη σεζόν της αμερικανικής ομάδας στη Formula 1 - Ανοιχτός παραμένει ο ρόλος του Κόλτον Χέρτα.

Ο Βάλτερι Μπότας θα συνεχίσει με την Cadillac στη Formula 1 το 2027, δίπλα στον Σέρχιο Πέρεζ. Η αμερικανική ομάδα επιβεβαίωσε την παραμονή του Φινλανδού στις 18 Νοεμβρίου, στο Λας Βέγκας, πριν από το Grand Prix.

Ο Μπότας σχολίασε την παραμονή του στην ομάδα: «Προς κάθε ενδιαφερόμενο: μένω! Χαίρομαι που θα συνεχίσω αυτό το ταξίδι με την Cadillac και το 2027. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο να στήσουμε μια νέα ομάδα της Formula 1 από το μηδέν, αλλά αυτό ακριβώς κάνει την πρόκληση τόσο ξεχωριστή. Έχουμε βάλει τα θεμέλια, μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε, και έχουμε ακόμη πολλά να δείξουμε. Θέλω περισσότερα και πιστεύω σε αυτό που χτίζουμε μαζί. Η ιστορία μόλις αρχίζει».

What’s next? More of us. Valtteri Bottas will continue with the team for the 2027 F1 season 🤝 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) Δείτε την ανάρτηση στο X

Μπότας και Πέρεζ είχαν υπογράψει εξαρχής πολυετή συμβόλαια. Σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί στον Τύπο, η Cadillac είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει στον Αμερικανό οδηγό δοκιμών της, Κόλτον Χέρτα, θέση βασικού οδηγού ήδη από το 2027. Η θέση μένει στον Μπότας, ενώ η ομάδα θα ανακοινώσει αργότερα τους εφεδρικούς οδηγούς και τους οδηγούς δοκιμών της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cadillac F1, Νταν Τάουρις, εξήγησε γιατί η ομάδα δίνει βάρος στη συνέχεια: «Η εμπειρία του Βάλτερι, η οπτική του και η αφοσίωσή του είναι σημαντικά πλεονεκτήματα για την ομάδα μας. Η συνέχεια μάς δίνει μια στέρεη βάση για να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την ομάδα και να δουλεύουμε για τους στόχους μας στη Formula 1. Λίγο πριν από το Grand Prix του Λας Βέγκας, όλοι στην ομάδα χαιρόμαστε που η θέση του Βάλτερι δίπλα στον Τσέκο είναι εξασφαλισμένη για το 2027 και ανυπομονούμε για το επόμενο στάδιο της κοινής μας πορείας».

Με 265 εκκινήσεις σε Grand Prix και 10 νίκες, ο Μπότας παραμένει στην Cadillac για τη δεύτερη χρονιά της στο πρωτάθλημα. Η ομάδα θα συνεχίσει με το ίδιο δίδυμο οδηγών, ενώ με την επιβεβαίωση της παραμονής του Φινλανδού συμπληρώνονται και οι 22 θέσεις στο grid του 2027.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.