Το νεότερο μέλος της οικογένειας Himalayan συνεχίζει μια δεκαετή παράδοση μοτοσικλετών που κάνουν την περιπέτεια προσιτή σε όλους.

Το Himalayan 750 είναι το μεγαλύτερο σε κυβισμό μοντέλο στην ιστορία της Royal Enfield και όπως λέει ο κατασκευαστής μια δυναμική νέα έκφραση του αυθεντικού πνεύματος Himalayan. Το 2016, το Himalayan 411 δημιούργησε μια εντελώς νέα κατηγορία, κάνοντας την περιπετειώδη μοτοσικλέτα προσιτή σε όλους και ξεκινώντας ένα παγκόσμιο κίνημα. Γεννήθηκε μέσα από δεκαετίες γνώσεων και εμπειριών, διαμορφωμένη από τους ατρόμητους αναβάτες που ανέβηκαν με τις Royal Enfield τους στα ψηλότερα ορεινά περάσματα.

Την πρώτη 411 ακολούθησε το διεθνώς καταξιωμένο Himalayan 450 και, πιο πρόσφατα, το 440, που κυκλοφόρησε λόγω της μεγάλης ζήτησης. Όπως και τα «αδέρφια» του, το Himalayan 750 έχει σχεδιαστεί για μια βαθιά βιωματική οδηγική εμπειρία. Διαθέτει τη σωστή ισορροπία τεχνολογίας για να υποστηρίζει τον αναβάτη, χωρίς ποτέ να επισκιάζει το ακατέργαστο, ατίθασο πνεύμα του ταξιδιού.

Το Himalayan 750 συνεχίζει αυτή την παράδοση του «από αναβάτες, για αναβάτες», αλλά σε μια νέα μορφή, σχεδιασμένη για να αναζητά νέους ορίζοντες και νέες περιπέτειες και να ταξιδεύει μακριά από το σπίτι. Με ατσάλινη ραχοκοκαλιά, το Himalayan 750 έχει σχεδιαστεί για να πηγαίνει τους αναβάτες πιο μακριά από ποτέ. Στην καρδιά του βρίσκεται ένας γεμάτος χαρακτήρα αεροελαιόψυκτος παράλληλος δικύλινδρος 743cc, που αποδίδει ροπή 63Nm στις 5.000 σ.α.λ. Με το 90% αυτής διαθέσιμο ήδη από τις 3.500 σ.α.λ., προσφέρει ακατάπαυστη δύναμη για να αντιμετωπίσει κάθε έδαφος και να «μετακινήσει βουνά».

Σχεδιασμένο για κάθε στυλ οδήγησης, το Himalayan 750 αλλάζει χαρακτήρα με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα πέντε προσεκτικά ρυθμισμένα προγράμματα οδήγησης, η αδρανειακή μονάδα μέτρησης έξι αξόνων (IMU), το cornering ABS και ο ευαίσθητος στην κλίση έλεγχος πρόσφυσης, το cruise control, οι tubeless ζάντες 19 και 17 ιντσών; σε έκδοση αλουμινίου ή ακτινωτή και πολλά ακόμη κρατούν τον αναβάτη σε πλήρη έλεγχο, σε κάθε δρόμο, εκεί όπου δεν υπάρχει δρόμος και σε ό,τι βρίσκεται ενδιάμεσα.

Το ταξιδιωτικό DNA ενισχύεται από χαρακτηριστικά όπως η ρυθμιζόμενη ζελατίνα, οι ξεχωριστές σέλες αναβάτη και συνεπιβάτη και το ωφέλιμο φορτίο των 195 κιλών. Μιλώντας για το Himalayan 750, ο B. Govindarajan, Διευθύνων Σύμβουλος της Eicher Motors Ltd και Chief Executive Officer της Royal Enfield, δήλωσε: «Πριν από μια δεκαετία δημιουργήσαμε την κατηγορία των adventure touring μοτοσικλετών μεσαίου κυβισμού. Από τότε, το Himalayan, με μια κοινότητα άνω των 320.000 αναβατών σε όλο τον κόσμο, εξελίχθηκε από μια μοτοσικλέτα φτιαγμένη για τα βουνά σε ένα brand που έχει εμπνεύσει αναβάτες να εξερευνήσουν τον κόσμο με τους δικούς τους όρους. Η ανταπόκριση στα Himalayan 450 και 440 επιβεβαιώνει τη διαρκή αγάπη για την οικογένεια Himalayan και το πνεύμα της εξερεύνησης. Το Himalayan 750 είναι μια δυναμική νέα έκφραση του πνεύματος Himalayan. Πηγαίνουμε την κληρονομιά ακόμη πιο μακριά, συγκεντρώνοντας τη γνώση μιας δεκαετίας.

Η πρώτη μας μοτοσικλέτα 750cc έχει φτιαχτεί για αναβάτες που θέλουν να διασχίσουν σύνορα, να αντιμετωπίσουν διαφορετικά εδάφη και να ζήσουν την ελευθερία να πηγαίνουν οπουδήποτε. Συνδυάζει μια αυθεντική, λειτουργική σχεδίαση με τεχνολογία που υποστηρίζει τον αναβάτη, αλλά ποτέ δεν τον καθοδηγεί. Το αποτέλεσμα είναι μια

μηχανή που προσφέρει τον ανόθευτο χαρακτήρα που λαχταρούν οι αναβάτες, μαζί με ενισχυμένες δυνατότητες για να πάνε τις περιπέτειές τους πιο μακριά από ποτέ.»

Η γέννηση ενός θρύλου

Από το 1955, οι Royal Enfield ταξιδεύουν βαθιά στα Ιμαλάια, ένα έδαφος που θεωρούν πνευματικό τους σπίτι. Το 2016, παρουσιάστηκε το Himalayan 411. Μια μοτοσικλέτα που έκανε την περιπέτεια προσιτή για μια νέα γενιά και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κίνημα. Ακολούθησε μια δεκαετία εξερεύνησης και εξέλιξης δίπλα σε μια «φυλή» χιλιάδων αναβατών, σε όλες τις ηπείρους και σε όλο τον κόσμο. Αυτή οδήγησε στη γέννηση του Himalayan 450 το 2023, μια νέα, λιτή προσέγγιση της περιπέτειας, γεννημένη στα ψηλά Ιμαλάια.

Το 2026 γεννιέται ένα νέο Himalayan, που μεταφέρει την ανθεκτικότητα και τη λιτή απλότητα των «αδελφών» του σε μια νέα διάσταση περιπέτειας. Σχεδιασμένο για να περιπλανηθεί μακριά από τον τόπο γέννησής του και να αναζητήσει απομακρυσμένους ορίζοντες, είναι φτιαγμένο για νέα σύνορα και νέες περιπέτειες, όχι για να πηγαίνει όπου το οδηγεί η τεχνολογία, αλλά για να χαράζει το δικό του δρόμο, ατίθασο και χωρίς βοήθειες, προσφέροντας μια γεμάτη δόση αγνής περιπέτειας.

Το Himalayan 750 θα διατίθεται σε 3 εκδόσεις ενώ οι τιμές αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα: Έκδοση με χυτές ζάντες σε Aztec Green, έκδοση με ακτινωτές ζάντες σε Viking Bronze και Siberia White, η κορυφαία (Flagship) έκδοση σε Antarctic Silver, πλήρως εξοπλισμένη με αποκλειστικές αποσκευές σχεδιασμένες σε συνεργασία με τη Givi.

Κινητήρας με χαρακτήρα και σύγχρονη τεχνολογία

Ομαλός, προβλέψιμος και άμεσα συναρπαστικός: Ο γεμάτος χαρακτήρα αεροελαιόψυκτος παράλληλος δικύλινδρος 743cc αποδίδει 55 ίππους και ροπή 63 Nm στις 5.000 σ.α.λ., με το 90% αυτής διαθέσιμο ήδη από τις 3.500 σ.α.λ., δίνοντάς σας δύναμη για κάθε ανηφόρα, ροπή για κάθε έδαφος και ό,τι χρειάζεστε για να συνεχίσετε. Πολλές ώρες στη σέλα, ορεινοί δρόμοι με στροφές και δασικά μονοπάτια που δεν τελειώνουν ποτέ. Σε κάθε δρόμο. Και εκεί όπου δεν υπάρχει δρόμος.





Το Himalayan 750 συνδυάζει ρετρό σιλουέτα με τεχνολογία αιχμής, αρμονικά ενσωματωμένη στη σχεδίασή του. Πέντε προγράμματα οδήγησης (Road, Road Sport, Rain, Trail και Custom) προσαρμόζουν τη χαρτογράφηση του κινητήρα, το Cornering ABS και τον ευαίσθητο στην κλίση έλεγχο πρόσφυσης, ενώ οι εύχρηστοι διακόπτες και ένα απλό joystick κρατούν το χειρισμό απλό. Στρογγυλή οθόνη TFT 4 ιντσών με ενσωματωμένη πλοήγηση και συνδεσιμότητα, cruise control, TPMS, immobiliser και νέος προβολέας LED 7 ιντσών με LED υψηλής ισχύος, που παράγει φως υψηλής έντασης με ευρύτερη διασπορά. Διαθέτει νέους ανακλαστήρες και κέλυφος αλουμινίου για καλύτερη απαγωγή θερμότητας, προσθέτοντας σύγχρονες δυνατότητες στον χαρακτηριστικό χαρακτήρα της Himalayan.

Ταξιδιωτικό DNA

Γεννημένο για παγκόσμια περιπέτεια το νέο Himalayan είίναι στενό στο κέντρο και με χαμηλό ύψος καθίσματος 815mm, ξεχωριστές σέλες αναβάτη και συνεπιβάτη στο βασικό εξοπλισμό, ενώ οι προαιρετικές σέλες Low Ride, Touring Rider και Touring Passenger επιτρέπουν στους αναβάτες να προσαρμόσουν τη μοτοσικλέτα στις ανάγκες τους. Ζελατίνα πέντε θέσεων με εύρος ρύθμισης 60mm, σχεδιασμένη για αυτοπεποίθηση και άνεση σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Έτοιμο για βαριά φορτία: Με ωφέλιμο φορτίο 195kg, το Himalayan 750 είναι φτιαγμένο να μεταφέρει ό,τι απαιτεί το ταξίδι, είτε διασχίζει την ύπαιθρο είτε ηπείρους. Σφυρήλατοι μοχλοί ταχυτήτων και πίσω φρένου από αλουμίνιο με αναδιπλούμενα άκρα με ελατήριο, καθώς και καπάκια κινητήρα από μαγνήσιο, μεγιστοποιούν τη λειτουργικότητα μειώνοντας το βάρος.

Δυναμική ακρίβεια

Ιδανική ισορροπία ευελιξίας και σταθερότητας σε κάθε έδαφος: Πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι Showa 43mm με διαδρομή 190mm, σε συνδυασμό με πίσω μονό αμορτισέρ Showa Mono Tube IFP με ρύθμιση απόσβεσης επαναφοράς, απομακρυσμένη ρύθμιση προφόρτισης και διαδρομή πίσω τροχού 175mm. Tubeless ελαστικά 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω, με ζάντες αλουμινίου ή ακτινωτές. Το διπλό δισκόφρενο εμπρός εξασφαλίζει αποφασιστική ισχύ πέδησης, ενώ το στάνταρ TPMS παρέχει παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών σε πραγματικό χρόνο.

Αδρανειακή μονάδα μέτρησης έξι αξόνων (IMU): Με επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων και γυροσκόπιο τριών αξόνων, η IMU παρακολουθεί συνεχώς τη γραμμική επιτάχυνση, την κλίση και την εκτροπή, τροφοδοτώντας το cornering ABS, τον έλεγχο πρόσφυσης και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά βοηθήματα για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια.

Antarctic Silver - Η κορυφαία έκδοση

Αυτή η έκδοση είναι το Himalayan 750 στην πιο ταξιδιωτική του μορφή, με αποκλειστικά γραφικά, ειδικά σχεδιασμένη βαλίτσα topcase Givi, πλαϊνές βαλίτσες Givi με βάσεις και εσωτερικούς σάκους, καθώς και θερμαινόμενα γκριπ, χούφτες και ποδιά κινητήρα από αλουμίνιο.