Θλίψη στον κόσμο της Formula 1 προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Άλαν Τζόουνς, του Αυστραλού πρωταθλητή που οδήγησε τη Williams στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της ιστορίας της.

Η Formula 1 αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς της ιστορίας της, καθώς ο Άλαν Τζόουνς έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, σε ηλικία 80 ετών. Ο Αυστραλός, ο οποίος κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1980 με τη Williams, πέθανε έπειτα από σύντομη ασθένεια, με την οικογένειά του να επιβεβαιώνει τη δυσάρεστη είδηση μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Motorsport Australia.

Ο Τζόουνς υπήρξε μια από τις προσωπικότητες που καθόρισαν τη Formula 1 στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980. Με 12 νίκες και 24 παρουσίες στο βάθρο, συνέδεσε το όνομά του με την άνοδο της Williams στην κορυφή, αποτελώντας τον πρώτο οδηγό που κατέκτησε παγκόσμιο τίτλο για τη βρετανική ομάδα. Μέχρι σήμερα παραμένει ο τελευταίος Αυστραλός που αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

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Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η σύζυγός του, Αμάντα Μπάτλερ-Ντέιβις, μέσω της Motorsport Australia. Ο Τζόουνς είχε συμπληρώσει τα 80 του χρόνια στις 2 Νοεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν φύγει από τη ζωή.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Άλαν έφυγε από τη ζωή στις 5 Νοεμβρίου, έπειτα από σύντομη ασθένεια», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η οικογένειά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της ζωής και της καριέρας του, υπογραμμίζοντας ότι η αγάπη του για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και η ξεχωριστή προσωπικότητά του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στην Αυστραλία όσο και διεθνώς.

Ο Τζόουνς αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά του, Κρίστιαν, Άμπερ, Ζάρα, Τζακ, Καμίλα και Έμα.

Vale Alan Jones. It is with great sadness that the Australian Grand Prix Corporation acknowledges the passing of Alan Jones, and we extend our deepest sympathies to his family, loved ones and friends. As a Formula 1® World Champion and one of Australia’s greatest racing drivers, Alan holds a special place in the history of our sport. His 1980 World Championship inspired a generation of Australian motorsport fans, while his victory at the Australian Grand Prix that same year remains the last time an Australian driver has won their home Grand Prix. He leaves an extraordinary legacy in Australian motorsport and will be deeply missed by the motorsport community around the world. — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) November 5, 2026

Ο άνθρωπος που έφερε τη Williams στην κορυφή

Γεννημένος στη Μελβούρνη το 1946, ο Άλαν Τζόουνς ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, Σταν, ο οποίος είχε επίσης σημαντική παρουσία στους αγώνες αυτοκινήτου. Μετακόμισε στην Ευρώπη για να κυνηγήσει το όνειρο της Formula 1, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του το 1975 με τη Hesketh.

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1977, όταν κατέκτησε μια εντυπωσιακή νίκη στο Grand Prix Αυστρίας με τη Shadow. Έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στη Williams, η οποία επιχειρούσε τότε να εδραιωθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υπό την καθοδήγηση του Φρανκ Γουίλιαμς και του Πάτρικ Χεντ.

Το 1979 πανηγύρισε τέσσερις νίκες, προαναγγέλλοντας όσα θα ακολουθούσαν. Το 1980, οδηγώντας τη Williams FW07B, κυριάρχησε στο πρωτάθλημα με πέντε νίκες, στην Αργεντινή, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εξασφάλισε τον τίτλο έναν αγώνα πριν από το τέλος της σεζόν, επικρατώντας του Νέλσον Πικέ και χαρίζοντας στη Williams το πρώτο της παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών. Την ίδια χρονιά, η βρετανική ομάδα κατέκτησε και τον πρώτο της τίτλο κατασκευαστών, ξεκινώντας μια περίοδο που θα την καθιέρωνε ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της Formula 1.

Μια σπουδαία αγωνιστική παρακαταθήκη

Ο Τζόουνς ήταν μόλις ο δεύτερος Αυστραλός που κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο, μετά τον τρεις φορές πρωταθλητή Τζακ Μπράμπαμ. Ξεχώριζε για την επιθετική αλλά αποφασιστική οδηγική προσέγγισή του, την ισχυρή προσωπικότητά του και την ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Φρανκ Γουίλιαμς.

Αποχώρησε αρχικά από τη Formula 1 στο τέλος του 1981, έχοντας κατακτήσει την τελευταία του νίκη στο Λας Βέγκας. Επέστρεψε περιστασιακά το 1983 με την Arrows και αργότερα με τη Haas, πριν ολοκληρώσει οριστικά την παρουσία του στο πρωτάθλημα το 1986.

Συνολικά πραγματοποίησε 116 εκκινήσεις στη Formula 1, κατακτώντας 12 νίκες. Συνέχισε να αγωνίζεται σε διοργανώσεις αυτοκινήτων τουρισμού και αντοχής στην Αυστραλία, ενώ στη συνέχεια απέκτησε σημαντική παρουσία ως τηλεοπτικός σχολιαστής και αναλυτής αγώνων.

Το 2019 τιμήθηκε με τον τίτλο του «Legend» στο Australian Motor Sport Hall of Fame, αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας εποχής, με το όνομά του να παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Williams και της Formula 1.

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