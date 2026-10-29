WD-40: Το σπρέι που «κάνει για όλα» δεν κάνει για παντού

Σίγουρα λύνει αρκετά προβλήματα, αλλά δεν αντικαθιστά κάθε λιπαντικό. Πού βοηθά το κλασικό WD-40 και ποιες χρήσεις χρειάζονται προσοχή.

Ένας μεντεσές τρίζει, μια βίδα έχει κολλήσει, ένας μηχανισμός δυσκολεύεται να κινηθεί. Για πολλούς, η πρώτη αντίδραση είναι να αναζητήσουν το γνώριμο μπλε και κίτρινο δοχείο του WD-40. Η φήμη του ως προϊόντος που «κάνει για όλα», όμως, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εφαρμογές, ειδικά στο αυτοκίνητο.

Η πρώτη διάκριση είναι σημαντική: άλλο το κλασικό WD-40 Multi-Use Product και άλλο τα εξειδικευμένα προϊόντα της ίδιας εταιρείας. Ένα καθαριστικό φρένων ή ένα γράσο με το σήμα WD-40 δεν έχει την ίδια σύνθεση και χρήση με το γνωστό σπρέι πολλαπλών χρήσεων.

Είναι λιπαντικό, αλλά όχι για κάθε εφαρμογή

Η άποψη ότι το κλασικό WD-40 «δεν είναι λιπαντικό» δεν είναι σωστή. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του, περιέχει λιπαντικά συστατικά, μαζί με παράγοντες που βοηθούν στην προστασία από τη διάβρωση, στη διείσδυση, στην απομάκρυνση της υγρασίας και στον καθαρισμό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αντικαθιστά οποιοδήποτε λάδι ή γράσο. Μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση ενός κολλημένου μηχανισμού, αλλά όταν ένα εξάρτημα απαιτεί συγκεκριμένο λιπαντικό, ακολουθούμε την προδιαγραφή του κατασκευαστή. Η προσωρινή αποκατάσταση της κίνησης και η κατάλληλη λίπανση για μακροχρόνια λειτουργία δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα.

Τα φρένα δεν χρειάζονται «λίγο σπρέι»

Ένα τρίξιμο στα φρένα δεν αντιμετωπίζεται ψεκάζοντας το κλασικό WD-40 στους δίσκους ή στα τακάκια. Οι επιφάνειες αυτές χρειάζονται τριβή για να λειτουργήσουν και δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με λιπαντικό προϊόν.

Αντίστοιχα, το σπρέι δεν αποτελεί λύση για έναν ιμάντα του κινητήρα που σφυρίζει ή για τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων που κάνουν θόρυβο. Η σωστή κίνηση είναι να εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος και όχι να καλυφθεί προσωρινά το σύμπτωμα με ένα προϊόν που δεν προορίζεται γι’ αυτή τη χρήση.

Προσοχή στα πλαστικά και στα φανάρια

Το ότι ένα προϊόν είναι συμβατό με πολλά πλαστικά δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για όλα. Στις οδηγίες της, η WD-40 αναφέρει ότι το Multi-Use Product πρέπει να αποφεύγεται σε πολυκαρβονικά υλικά και σε διαφανές πολυστυρένιο.

Στα παραδείγματα πολυκαρβονικών επιφανειών περιλαμβάνει και τα καλύμματα των προβολέων. Επομένως, ο ψεκασμός ενός θαμπωμένου φαναριού με το κλασικό WD-40 δεν πρέπει να συγχέεται με διαδικασία αποκατάστασης. Για τα φανάρια επιλέγουμε προϊόντα που προορίζονται συγκεκριμένα για το υλικό και την εφαρμογή.

Το όνομα δεν περιγράφει μια «μαγική» φόρμουλα

Τα αρχικά WD προέρχονται από το Water Displacement, δηλαδή την εκτόπιση του νερού. Το προϊόν, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε αυτή τη λειτουργία, όπως δεν είναι και μια καθολική λύση για κάθε μηχανικό πρόβλημα.

Ο πρακτικός κανόνας είναι απλός: πριν ψεκάσουμε, ελέγχουμε ποιο ακριβώς προϊόν έχουμε, σε ποιο υλικό θα εφαρμοστεί και τι προβλέπουν οι οδηγίες του εξαρτήματος. Το WD-40 είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στο γκαράζ, αρκεί να μην του ζητάμε να αντικαταστήσει ολόκληρο το ράφι με τα προϊόντα συντήρησης.