Έμεινες από μπαταρία; Πόσο να οδηγήσεις μετά την επανεκκίνηση με καλώδια

Η εκκίνηση με καλώδια δεν σημαίνει ότι η μπαταρία φόρτισε και είναι έτοιμη. Πόση ώρα οδήγησης συνιστάται μετά και πότε χρειάζονται φορτιστής και έλεγχος.

Το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά. Συνδέεις καλώδια με άλλο όχημα ή έναν φορητό εκκινητή και ο κινητήρας ζωντανεύει. Το πρόβλημα φαίνεται να λύθηκε, όμως η μπαταρία δεν έχει προλάβει να ανακτήσει τη φόρτισή της. Αν σβήσεις τον κινητήρα λίγα λεπτά αργότερα, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστείς ξανά βοήθεια.

Μετά την εκκίνηση με εξωτερική βοήθεια, η γενική σύσταση είναι να οδηγήσεις το αυτοκίνητο για τουλάχιστον 30 λεπτά, κατά προτίμηση σε διαδρομή με ομαλή κυκλοφορία και όχι με συνεχές σταμάτα-ξεκίνα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μέσα σε μισή ώρα η μπαταρία θα έχει φορτίσει πλήρως ή ότι η επόμενη εκκίνηση είναι εξασφαλισμένη.

Γιατί δεν αρκεί ότι πήρε μπροστά

Τα καλώδια ή ο φορητός εκκινητής παρέχουν την ηλεκτρική υποστήριξη που χρειάζεται το αυτοκίνητο για να ξεκινήσει. Δεν υποκαθιστούν την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Το ότι ο κινητήρας λειτουργεί ξανά δεν αποδεικνύει, επομένως, ότι έχει αποκατασταθεί και η κατάστασή της.

Η διάρκεια και το αποτέλεσμα της επαναφόρτισης εξαρτώνται από το πόσο έχει αδειάσει η μπαταρία, την κατάστασή της και τη λειτουργία του συστήματος φόρτισης. Γι’ αυτό ο κανόνας των 30 λεπτών αποτελεί πρακτική κατεύθυνση και όχι εγγύηση ότι το πρόβλημα λύθηκε.

Αν το αυτοκίνητο λειτουργεί κανονικά και μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια, προτίμησε μια συνεχόμενη διαδρομή αντί να το αφήσεις για λίγα λεπτά στο ρελαντί. Η σύσταση των οργανισμών οδικής βοήθειας είναι κανονική οδήγηση, αποφεύγοντας όσο γίνεται την πυκνή κυκλοφορία και τις συνεχείς στάσεις.

Δεν χρειάζεται να αναζητήσεις υψηλές ταχύτητες ή να κρατάς επίτηδες τον κινητήρα σε υψηλές στροφές. Το ζητούμενο είναι να λειτουργήσει το αυτοκίνητο κανονικά για επαρκές διάστημα, όχι να αντιμετωπιστεί η αποφορτισμένη μπαταρία με έντονη οδήγηση.

Πότε χρειάζεται φορτιστής

Μια διαδρομή μπορεί να βοηθήσει στην ανάκτηση μέρους της φόρτισης, αλλά η πληρέστερη αντιμετώπιση μιας αποφορτισμένης μπαταρίας είναι η χρήση κατάλληλου φορτιστή. Η διαδικασία συνήθως απαιτεί αρκετές ώρες, ανάλογα με τον φορτιστή, τον τύπο και τη χωρητικότητα της μπαταρίας, καθώς και το επίπεδο αποφόρτισής της.

Ο φορτιστής πρέπει να είναι συμβατός με την μπαταρία και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του και το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου. Αν δεν είσαι βέβαιος για τη διαδικασία, απευθύνσου σε συνεργείο ή στην οδική βοήθεια.

Αν η μπαταρία αποφορτίζεται επανειλημμένα ή το αυτοκίνητο δυσκολεύεται ξανά να πάρει μπροστά, τα καλώδια δεν αποτελούν μόνιμη λύση. Χρειάζεται έλεγχος της μπαταρίας και του συστήματος φόρτισης, ώστε να εντοπιστεί η αιτία και να διαπιστωθεί αν απαιτείται αντικατάσταση.

Κράτησε, λοιπόν, τον βασικό κανόνα: μετά τα καλώδια, υπολόγισε τουλάχιστον μισή ώρα κανονικής οδήγησης, χωρίς να θεωρείς ότι αυτό ισοδυναμεί με πλήρη φόρτιση. Αν το πρόβλημα επανέλθει, προτεραιότητα έχει η διάγνωση και όχι ακόμη μία εκκίνηση με βοήθεια.