Μπορεί να έχασε την pole position στο Μεξικό, όμως ο Τζορτζ Ράσελ έμεινε χαρούμενος από την τελική του προσπάθεια στο τέλος του Q3.

Μόλις εννέα χιλιοστά του δευτερολέπτου χώρισαν τον Τζορτζ Ράσελ από την pole position στο Grand Prix Μεξικού. Ο Βρετανός βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή των κατατακτηρίων δοκιμών, όμως ο τελευταίος γύρος του Λιούις Χάμιλτον ήταν αρκετός για να τον περιορίσει στη δεύτερη θέση, σε μια διαδικασία που μέχρι το Q3 δεν έδειχνε ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη Mercedes F1.

Παρά την επιστροφή του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, ο Ράσελ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την αστάθεια στην απόδοση του μονοθεσίου του. Η διαφορά ανάμεσα στους προηγούμενους γύρους του και την τελική του προσπάθεια ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ακόμη και ο ίδιος δυσκολεύεται να εξηγήσει πώς κατάφερε να διεκδικήσει την pole position.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Το παράδοξο της σεζόν του Ράσελ

Ο Ράσελ περιέγραψε την εμπειρία του στις κατατακτήριες ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει τη φετινή σεζόν.

«Δεν ήταν καθόλου εύκολο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι κατά κάποιον τρόπο η ιστορία της χρονιάς μου. Νιώθω ότι δεν έχω κάνει ούτε έναν μέτριο γύρο. Ή είναι απαίσιος ή είναι εξαιρετικός, και αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ούτε ένας γύρος σε ολόκληρο το τριήμερο, πριν από το Q3, στον οποίο να έδειχνα ικανός να διεκδικήσω έστω την πρώτη τριάδα, πόσο μάλλον την pole position», δήλωσε.

Ο Βρετανός παραδέχθηκε ότι η ταχύτητα υπάρχει, αλλά η αξιοποίησή της δεν είναι σταθερή.

«Ο τελευταίος γύρος απλώς βγήκε πολύ καλά. Θα ήθελα να ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά δεν έχω τις απαντήσεις. Ποτέ δεν αμφέβαλα ότι υπάρχει αυτή η απόδοση. Το θέμα είναι να καταλάβουμε γιατί φέτος δεν μπορούμε να την πετυχαίνουμε με την ίδια συνέπεια που είχαμε στο παρελθόν», τόνισε.

Τα καύσιμα που ίσως του στέρησαν την pole

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο προέκυψε από την εξήγηση του Ράσελ για την προετοιμασία των ελαστικών. Η Mercedes είχε επιλέξει να μεταφέρει επιπλέον καύσιμο για έναν γύρο προετοιμασίας, τον οποίο τελικά ο Βρετανός αποφάσισε να παραλείψει.

«Έβλεπα ότι ο Λιούις, ο Σαρλ και ο Μαξ δεν έκαναν γύρο προετοιμασίας. Το ένστικτό μου έλεγε ότι μπορούσαμε να πιέσουμε από τον πρώτο γύρο, αλλά η ομάδα ήθελε να κάνουμε προετοιμασία. Έτσι, καταλήξαμε να έχουμε καύσιμο για έναν επιπλέον γύρο. Είναι πολύ μικρή διαφορά, αλλά μεγαλύτερη από εκείνη που μας χώρισε από την pole. Εκ των υστέρων σκέφτεσαι ότι, αν είχαμε λιγότερο καύσιμο, ίσως να είχαμε πάρει την πρώτη θέση».

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Μεξικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.