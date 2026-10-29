Η εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» τη μάχη του GP ΗΠΑ της Formula 1, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη νίκη.

Το Grand Prix ΗΠΑ χάρισε στους φίλους της Formula 1 μία ακόμη μάχη για το φετινό πρωτάθλημα, με τον αγώνα να έχει έναν απόλυτο πρωταγωνιστή: τον Κίμι Αντονέλι. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στη Μαρίνα Μπέι, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η δεύτερη διαδοχική νίκη του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, όπως επίσης και το νέο στραπάτσο των Λιούις Χάμιλτον και Scuderia Ferrari.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.