Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Circuit of the Americas για το 18ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix ΗΠΑ. Ο 18ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Κίμι Αντονέλι έχει την πρώτη μαθηματική ευκαιρία να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο, ενώ οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό grid.

Η σημερινή μάχη στο Circuit of the Americas θα έχει διάρκεια 56 γύρους, με τη μεγάλη ανηφορική διαδρομή προς την πρώτη στροφή να προσφέρει στους οδηγούς την ευκαιρία να κερδίσουν θέσεις από τα πρώτα μέτρα. Ο κίνδυνος παράλληλα είναι μεγάλος, καθώς στο παρελθόν έχουμε δει ατυχήματα να συμβαίνουν τόσο στις μπροστά όσο και στις πίσω θέσεις.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Ο Αντονέλι θέλει να κάνει το πρώτο βήμα

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1, ο οποίος κατέκτησε την pole position και θέλει να τη μετατρέψει σε νίκη. Το έργο του δεν αναμένεται εύκολο, καθώς δίπλα του θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες και θέλει να συνεχίσει το σερί του.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Ίσακ Χατζάρ, ολοκληρώνοντας την εξαιρετική παρουσία της Red Bull Racing στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, ο οποίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την ταχύτητα που είχε δείξει στις ελεύθερες δοκιμές, αλλά παραμένει σε θέση να διεκδικήσει το βάθρο.

Η Ferrari ψάχνει την ανατροπή

Ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει από την 5η θέση, έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari. Δίπλα του στην τρίτη σειρά θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος χρειάζεται ένα δυνατό αποτέλεσμα για να περιορίσει τη βαθμολογική διαφορά από τον Αντονέλι.

Από την 7η θέση θα ξεκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ενώ δίπλα του θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις. Η βρετανική ομάδα δεν είχε την ανταγωνιστικότητα που περίμενε στις κατατακτήριες και οι δύο οδηγοί της θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν θέσεις στον αγώνα. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και ο Πιερ Γκασλί της Alpine.

Πιο πίσω, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ θα εκκινήσει 14ος μετά την ποινή πέντε θέσεων, ενώ οι Φράνκο Κολαπίντο και Γκαμπριέλ Μπορτολέτο θα βρεθούν στις δύο τελευταίες θέσεις του grid εξαιτίας των ποινών τους.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion από τις 21:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του αγώνα στον οποίο ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.