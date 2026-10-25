Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στο Όστιν; Οι επιλογές της Pirelli και τα διαθέσιμα ελαστικά δίνουν τις απαντήσεις.

Ο 18ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μάς έδωσαν την πρώτη εικόνα για όσα θα δούμε στον αγώνα των 56 γύρων στο Circuit of the Americas.

Ο Κίμι Αντονέλι θα εκκινήσει από την pole position, με τον Μαξ Φερστάπεν δίπλα του και τον Ιζάκ Χατζάρ στην τρίτη θέση. Οι δύο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον βρίσκονται στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Η μεγάλη ανηφορική διαδρομή προς την πρώτη στροφή προσφέρει ευκαιρίες για αλλαγές στην κατάταξη, όμως η διαχείριση των ελαστικών και η χρονική στιγμή των pit stop μπορούν να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές για την έκβαση του αγώνα.

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Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Στο Όστιν η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τις C2, C3 και C4 ως τη σκληρή, τη μεσαία και τη μαλακή γόμα αντίστοιχα. Όλοι οι οδηγοί έχουν κρατήσει ένα καινούργιο σετ σκληρής γόμας, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασική επιλογή για το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, εφόσον επιλέξουν στρατηγική μίας αλλαγής.

Ο Αντονέλι διαθέτει ένα καινούργιο σετ μεσαίας και ένα σκληρής γόμας, αλλά κανένα καινούργιο μαλακής. Η συγκεκριμένη κατανομή τον κατευθύνει προς την εκκίνηση με τη μεσαία γόμα και την ολοκλήρωση του αγώνα με τη σκληρή. Παρόμοιες επιλογές έχουν ο Τζορτζ Ράσελ και ο Όσκαρ Πιάστρι, οι οποίοι επίσης δεν διαθέτουν φρέσκο σετ μαλακής γόμας.

Διαφορετική είναι η κατάσταση για τους δύο οδηγούς της Red Bull Racing. Οι Φερστάπεν και Χατζάρ έχουν διατηρήσει από δύο καινούργια σετ μαλακής γόμας, μαζί με ένα μεσαίας και ένα σκληρής. Αυτό τους επιτρέπει να επιλέξουν επιθετική εκκίνηση με τη μαλακή γόμα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την επιπλέον πρόσφυση απέναντι στον Αντονέλι. Παράλληλα, διαθέτουν τα απαραίτητα ελαστικά για μια εναλλακτική στρατηγική δύο αλλαγών.

Ο Λεκλέρ έχει επίσης ένα καινούργιο σετ μαλακής γόμας, ενώ ο Χάμιλτον διαθέτει δύο καινούργια σετ μεσαίας, αλλά κανένα φρέσκο μαλακής. Την ίδια κατανομή με τον Χάμιλτον έχει ο Λάντο Νόρις. Επομένως, οι δύο Ferrari μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις, με τον Λεκλέρ να έχει περισσότερες δυνατότητες για επιθετική εκκίνηση.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Η βασική στρατηγική της Pirelli προβλέπει ένα pit stop, με εκκίνηση στη μεσαία γόμα και αλλαγή στη σκληρή μεταξύ των γύρων 21 και 27. Πρόκειται για την πιο ισορροπημένη επιλογή, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερο πρώτο stint και περιορίζει τον κίνδυνο έντονης φθοράς. Ταιριάζει ιδιαίτερα στον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος εκκινεί από την pole position και διαθέτει καινούργια σετ και των δύο γομών.

Η δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει επίσης μία αλλαγή, αλλά με εκκίνηση στη μαλακή γόμα και τοποθέτηση της σκληρής μεταξύ των γύρων 20 και 26. Η καλύτερη πρόσφυση στην εκκίνηση μπορεί να βοηθήσει τον Μαξ Φερστάπεν να επιτεθεί στον Αντονέλι στην πρώτη στροφή. Ωστόσο, η αυξημένη φθορά ενδέχεται να τον αναγκάσει να μπει νωρίτερα στα pits, δημιουργώντας ενδιαφέρουσα μάχη στρατηγικής με τη Mercedes.

Η τρίτη στρατηγική προβλέπει δύο pit stop, με μαλακή-μεσαία-μαλακή γόμα και αλλαγές στους γύρους 16-22 και 35-41. Προσφέρει υψηλότερο ρυθμό, αλλά έχει το μειονέκτημα της επιπλέον στάσης. Τέλος, η τέταρτη επιλογή περιλαμβάνει μεσαία-μαλακή γόμα, με αλλαγή μεταξύ των γύρων 26 και 32, επιτρέποντας επίθεση στους τελευταίους γύρους.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion από τις 21:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του αγώνα στον οποίο ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.