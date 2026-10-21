Άσχημα νέα για τον Τόπρακ Ραζγκατλίογλου, καθώς ο αναβάτης της Pramac Racing θα απουσιάσει από τους τελευταίους αγώνες της φετινής σεζόν του MotoGP.

Πρόωρο τέλος έλαβε η πρώτη σεζόν του Τόπρακ Ραζγκατλίογλου στο MotoGP, καθώς ο Τούρκος αναβάτης της Pramac Yamaha θα απουσιάσει από τους εναπομείναντες αγώνες του 2026. Ο τραυματισμός που υπέστη στον ώμο κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ινδονησίας αποδείχθηκε σοβαρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθιστώντας απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση.

Ο Ραζγκατλίογλου χειρουργήθηκε τη Δευτέρα στο Μιλάνο, προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα του ώμου του μετά την εξάρθρωση. Πλέον, ξεκινά μια περίοδο αποθεραπείας, με στόχο να επιστρέψει πλήρως έτοιμος για το πρωτάθλημα του 2027, όταν το MotoGP θα περάσει στη νέα εποχή των κινητήρων 850cc.

CONFIRMED: @toprak07tr will miss the #AustralianGP and the rest of the season as he undergoes surgery 🚨 Join us in wishing El Turco a speedy recovery ❤️‍🩹 #MotoGP https://t.co/gtvBgLCjxd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2026

Πώς προέκυψε ο τραυματισμός

Το ατύχημα σημειώθηκε στις ελεύθερες δοκιμές του Σαββάτου στο GP Ινδονησίας, όταν ο Ραζγκατλίογλου είχε ένα βίαιο highside στη στροφή 13. Παρά την εξάρθρωση του ώμου, οι γιατροί τού επέτρεψαν να συνεχίσει το αγωνιστικό τριήμερο.

Ο Τούρκος κατέλαβε τη 19η θέση στις κατατακτήριες και στον Αγώνα Σπριντ, όμως την Κυριακή εγκατέλειψε έπειτα από μόλις οκτώ γύρους, καθώς δεν μπορούσε να ελέγξει αποτελεσματικά τη μοτοσικλέτα.

«Πήρα παυσίπονο, αλλά ο πόνος δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το σημαντικότερο ήταν ότι δεν είχα δύναμη μετά την εξάρθρωση του ώμου, ειδικά στο φρενάρισμα», είχε εξηγήσει μετά την εγκατάλειψή του.

Παρότι αρχικά ήλπιζε να αποφύγει το χειρουργείο, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά την επιστροφή του από την Ινδονησία έδειξαν ότι η επέμβαση ήταν απαραίτητη.

🇹🇷 “Harika bir hafta sonu değildi ama bazı şeyleri daha iyi anladığımız ve ilerleme kaydettiğimiz bir hafta sonuydu. Bu zorlu süreçte beni yalnız bırakmayan abim Kenan Sofuoğlu’na ve takıma teşekkür ederim. #SanMarinoGP #Yamaha https://t.co/WcqhzR6YVn — Toprak Razgatlıoğlu (@Toprak07TR) September 14, 2026

Ποιος θα τον αντικαταστήσει

Τη θέση του Ραζγκατλίογλου θα αναλάβει ο δοκιμαστής της Yamaha, Αουγκούστο Φερνάντεθ, αρχής γενομένης από το Grand Prix Αυστραλίας στο Φίλιπ Άιλαντ. Ο Ισπανός γνωρίζει ήδη την YZR-M1, ενώ συμμετέχει παράλληλα στην εξέλιξη της νέας μοτοσικλέτας της εταιρείας για το 2027.

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