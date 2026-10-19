Η Haas θα πάρει μέρος με μία ξεχωριστή εμφάνιση στο Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1, ενώνοντας και πάλι το σπορ με τη μεγάλη οθόνη.

Η Haas αποκάλυψε τον ειδικό χρωματισμό με τον οποίο θα αγωνιστεί στο GP ΗΠΑ της Formula 1, που θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στην πίστα του Όστιν. Η αμερικανική ομάδα επιστρατεύει τον Γκοτζίλα για τον εντός έδρας αγώνα της, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη εμφάνιση στα μονοθέσια των Εστεμπάν Οκόν και Όλιβερ Μπέρμαν.

Η νέα σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από την ταινία «Godzilla Minus Zero», η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 6 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τη δεύτερη ειδική εμφάνιση της Haas με θέμα τον διάσημο κινηματογραφικό χαρακτήρα μέσα στο 2026, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ιαπωνική εταιρεία παραγωγής TOHO.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Bringing the roar to Austin 🐉🇺🇸 Unleashing our Godzilla Minus Zero special livery with @godzilla_toho for the United States Grand Prix 🏁 #HaasF1 #F1 #USGP https://t.co/JaucVZATJm — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 19, 2026

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Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, όταν η Haas παρουσίασε τον πρώτο χρωματισμό εμπνευσμένο από τον Γκοτζίλα ενόψει του GP Ιαπωνίας. Αυτή τη φορά, η ομάδα επέλεξε τον αγώνα στο Τέξας για να αναδείξει τη νέα κινηματογραφική παραγωγή, με την εικόνα του διάσημου τέρατος να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης των μονοθεσίων.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, καθώς οι Οκόν και Μπέρμαν θα φορούν ειδικά σχεδιασμένες φόρμες. Παράλληλα, η Haas έχει προγραμματίσει εκδηλώσεις για τους φιλάθλους στο Όστιν, ενώ ένα εκθεσιακό μονοθέσιο με τον ειδικό χρωματισμό θα παρουσιαστεί στο εμπορικό κέντρο Barton Creek Square.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Haas συνεχίζει να αξιοποιεί τη συνεργασία της με την TOHO, συνδέοντας τη Formula 1 με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του κινηματογράφου. Η νέα εμφάνιση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στο αγωνιστικό τριήμερο του GP ΗΠΑ.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.