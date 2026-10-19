Ο Κρίστιαν Χόρνερ εξακολουθεί να είναι το πρόσωπο των ημερών, καθώς οι δηλώσεις του και παράλληλα τα όσα αναφέρει στο νέο του βιβλίο είναι αντικείμενο συζήτησης.

Η συζήτηση γύρω από τον τελικό της Formula 1 του 2021 στο Άμπου Ντάμπι είναι για μία ακόμη φορά αντικείμενο συζήτησης. Ο τέως επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, κυκλοφορεί σύντομα βιβλίο με τίτλο «Drive» και πραγματοποιεί μια σειρά από συνεντεύξεις με στόχο την προώθησή του προς το ευρύ κοινό.

Μιλώντας στο podcast Up To Speed και ανατρέχοντας στα γεγονότα μέσα από το νέο βιβλίο του, ο Χόρνερ επέστρεψε στο πιο αμφιλεγόμενο φινάλε στην ιστορία του πρωταθλήματος και το πώς επηρέασε τις αποφάσεις του τότε Διευθυντή Αγώνων, Μάικλ Μάσι.

Σύμφωνα με επίσημη έκθεση της FIA, ο Μάσι πήρε μια σειρά από αποφάσεις που παραβίασαν τους αγωνιστικούς κανονισμούς στους τελευταίους γύρους του GP Άμπου Ντάμπι. Οι αποφάσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ως «ανθρώπινο λάθος». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Μαξ Φερστάπεν να κερδίσει τον αγώνα και να αναδειχθεί για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής.

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Η παρέμβαση στη διεύθυνση αγώνα

Η αρχική ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγώνα ήταν ότι τα μονοθέσια που βρίσκονταν έναν γύρο πίσω δεν θα μπορούσαν να ανακτήσουν τον γύρο τους. Αυτό σήμαινε ότι πέντε οδηγοί θα χώριζαν τον Φερστάπεν από τον Χάμιλτον στην περίπτωση επανεκκίνησης, κάτι που από μόνο του δεν προβλεπόταν από τους κανονισμούς.

Μιλώντας στο podcast «Up to Speed» o Χόρνερ αναφέρθηκε σε απευθείας συζήτηση που είχε με τον Μάσι και πώς του άσκησε πίεση ώστε να αλλάξει απόφαση για τη διαχείριση του αγώνα.

«Αρχικά είπε: “Όχι, τα μονοθέσια δεν θα προσπεράσουν”. Στη συνέχεια, ασκώντας του πίεση, συμφώνησε να τους επιτρέψει να ανακτήσουν τον γύρο τους», ανέφερε ο Χόρνερ, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για την αλλαγή της απόφασης.

Στο βιβλίο του περιγράφει ακόμη πιο αναλυτικά την παρέμβασή του: «Αποφάσισα να ασκήσω λίγη περισσότερη πίεση στη διεύθυνση αγώνα. “Έλα, Μάικλ, πρέπει να ξαναρχίσουμε τον αγώνα. Γιατί δεν απομακρύνουμε αυτά τα μονοθέσια που βρίσκονται έναν γύρο πίσω;”, του είπα».

Ο Χόρνερ αναγνώρισε, πάντως, ότι η επιλογή που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση ήταν πως ο Μάσι επέτρεψε να προσπεράσουν μόνο τα πέντε μονοθέσια ανάμεσα στους δύο διεκδικητές του τίτλου και όχι όλα όσα βρίσκονταν έναν γύρο πίσω. Όπως επισήμανε, θα μπορούσε να είχε επιτρέψει τη διέλευση όλων. Βέβαια, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο αγώνας έπρεπε να τελειώσει υπό καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας, καθώς θα αποχωρούσε στο τέλος του επόμενου γύρου.

Τα όσα αναφέρει, ωστόσο, παραμένουν η προσωπική του ερμηνεία και δεν αποδεικνύει ότι η παρέμβασή του ήταν η αιτία της απόφασης.

Ο σεβασμός προς τον Χάμιλτον

Παρά την ένταση που ακολούθησε, ο Χόρνερ στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπεριφορά του Χάμιλτον μετά τον τερματισμό.

«Αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά ήταν ότι ο κόσμος του είχε καταρρεύσει. Κι όμως, βρήκε μέσα του τη δύναμη να αναγνωρίσει και να συγχαρεί τον Μαξ, να συγχαρεί εμένα και να ανέβει στο βάθρο. Πρέπει να ήταν απίστευτα, απίστευτα δύσκολο γι' αυτόν εκείνη τη στιγμή», δήλωσε.

Ο πρώην επικεφαλής της Red Bull Racing αναφέρθηκε και στον πατέρα του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή: «Πρέπει επίσης να πω ότι και ο πατέρας του συνεχάρη εμένα και μέλη της ομάδας. Στη συνέχεια επικράτησε χάος στο γραφείο των αγωνοδικών. Δεν θα μπορούσες να γράψεις ένα τέτοιο φινάλε».

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