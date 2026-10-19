Η αναβαθμισμένη Mercedes W17 αποδείχθηκε ταχύτερη στη Σιγκαπούρη, όμως όλες οι απαντήσεις σχετικά με την πραγματική της απόδοση θα φανεί στο Τέξας.

Η Mercedes απέκτησε μια σαφέστερη εικόνα για τις αναβαθμίσεις της W17 μετά το GP Σιγκαπούρης, όμως τα συμπεράσματα δεν ήταν τόσο απλά όσο θα επιθυμούσε. Η νέα αεροδυναμική διαμόρφωση αποδείχθηκε ταχύτερη από την προηγούμενη, επιβεβαιώνοντας ότι οι αλλαγές έχουν προσφέρει πραγματικό κέρδος στην απόδοση.

Παράλληλα, όμως, το μονοθέσιο έγινε πιο απαιτητικό στις ρυθμίσεις και λιγότερο προβλέψιμο για τους οδηγούς. Όπως ανέφερε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, για τον επόμενο αγώνα προτιμά να χρησιμοποιήσει το νέο πακέτο αναβαθμίσεων.

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Τι έδειξε η σύγκριση στη Σιγκαπούρη

Ο Τζορτζ Ράσελ επέστρεψε στην παλαιότερη αεροδυναμική διαμόρφωση, με την οποία είχε κερδίσει στο Μπακού, ενώ ο Κίμι Αντονέλι διατήρησε τις αναβαθμίσεις. Η επιλογή επέτρεψε στους μηχανικούς να συγκρίνουν άμεσα τη συμπεριφορά των δύο εκδόσεων, αν και οι διαφορετικές συνθήκες και τα αγωνιστικά προγράμματα των οδηγών περιόρισαν την αξία μιας απλής σύγκρισης των χρόνων τους.

Στην αρχή του τριημέρου, ο Ράσελ έδειχνε πιο άνετος με το παλαιότερο μονοθέσιο, ενώ ο Αντονέλι δυσκολευόταν να βρει σταθερότητα. Η εικόνα άλλαξε σταδιακά, καθώς η Mercedes βελτίωσε τις ρυθμίσεις της αναβαθμισμένης W17. Ο Ιταλός κατέκτησε την τέταρτη θέση στις κατατακτήριες του Grand Prix και τερμάτισε τρίτος στον αγώνα.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα, ωστόσο, προέκυψε από τα τεχνικά δεδομένα. Ο επικεφαλής μηχανικός πίστας της Mercedes, Άντριου Σόβλιν, επιβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος του τριημέρου η νέα διαμόρφωση είχε αποδειχθεί ταχύτερη από την παλαιότερη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί. Μια αεροδυναμική αναβάθμιση μπορεί να αυξήσει τη διαθέσιμη κάθετη δύναμη, αλλά να απαιτεί διαφορετικό ύψος από το έδαφος, διαφορετική ισορροπία ή πιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις ανάρτησης για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Εάν το ιδανικό εύρος ρυθμίσεων είναι περιορισμένο, το μονοθέσιο μπορεί να είναι ταχύτερο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά δυσκολότερο στην οδήγηση και λιγότερο σταθερό όταν αυτές μεταβάλλονται.

Το Όστιν θα δείξει τον δρόμο για το 2027

Ο Τότο Βολφ αναγνώρισε ότι η νέα W17 απαιτεί διαφορετική προσέγγιση στις ρυθμίσεις της: «Κοιτάζοντας τον αγώνα, πιστεύω ότι το νέο μονοθέσιο χρειάζεται μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία ρυθμίσεων σε σχέση με το προηγούμενο. Αυτό προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτή τη στιγμή».

Ο επικεφαλής της Mercedes παραδέχθηκε επίσης ότι οι αναβαθμίσεις δεν έχουν προσφέρει ακόμη την απόδοση που περίμενε η ομάδα: «Ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο Όστιν θα δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε την πρόοδο και αν πράγματι υπάρχει περισσότερη απόδοση, γιατί αυτό είναι καθοριστικό για την κατεύθυνση εξέλιξης του 2027».

Τόσο ο Αντονέλι όσο και ο Ράσελ αναμένεται να χρησιμοποιήσουν το νέο πακέτο αναβαθμίσεων στο Τέξας. Το ζήτημα για τη Mercedes δεν είναι μόνο η επιβεβαίωση της ταχύτητας για την W17, αλλά και η εύρεση του κατάλληλου παραθύρου λειτουργίας, καθώς τα δεδομένα θα είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη της W18.

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