Ο Σλοβένος εμφανίστηκε στην προπόνηση με μια συλλεκτική Bugatti, από την οποία κατασκευάστηκαν μόλις 99 αυτοκίνητα.

Με μια εντυπωσιακή Bugatti W16 Mistral έφτασε στην προπόνηση των Λος Άντζελες Λέικερς ο Λούκα Ντόντσιτς, επιλέγοντας για τη μετακίνησή του ένα από τα σπανιότερα ανοιχτά αυτοκίνητα στον κόσμο. Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα social media, με τον Σλοβένο να βρίσκεται στο τιμόνι του roadster των 1.600 ίππων. Την εμφάνιση κατέγραψαν, μεταξύ άλλων, το Sportal και το Bleacher Report, ενώ το BasketNews αναφέρει τη Mistral ως προσθήκη στη συλλογή αυτοκινήτων του παίκτη. Η συγκεκριμένη Bugatti είναι ένα από τα 99 αυτοκίνητα της σειράς, η παραγωγή της οποίας ολοκληρώθηκε μέσα στο 2026.

Luka pulled up in style 😎 https://t.co/Z7ScNdJuwA October 15, 2026

Αρκετά δημοσιεύματα περιγράφουν το αυτοκίνητο ως «Bugatti των 5 εκατ. δολαρίων». Η επίσημη τιμή που είχε ανακοινώσει η ίδια η εταιρεία κατά την παρουσίαση της W16 Mistral ήταν, πάντως, 5 εκατ. ευρώ προ φόρων. Όλες οι θέσεις παραγωγής είχαν εξασφαλιστεί από πελάτες πριν ακόμη από τη δημόσια αποκάλυψή της. Αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε πόσα πλήρωσε ο Ντόντσιτς για το δικό του αυτοκίνητο, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τον πρόσθετο εξοπλισμό ή την εξατομίκευσή του.

Δεκαέξι κύλινδροι, τέσσερα turbo και ανοιχτή οροφή

Η W16 Mistral έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Bugatti, καθώς αποτελεί το τελευταίο μοντέλο δρόμου της μάρκας με τον εμβληματικό W16 κινητήρα. Πρόκειται για ένα σύνολο 8,0 λίτρων με τέσσερα turbo, το οποίο αποδίδει 1.600 ίππους. Η επίσημη τελική ταχύτητα του μοντέλου αναφέρεται στα 420 χλμ./ώρα. Η ειδική W16 Mistral World Record Car έφτασε, ωστόσο, τα 453,91 χλμ./ώρα τον Νοέμβριο του 2024, στην πίστα δοκιμών του Papenburg στη Γερμανία, με οδηγό τον Άντι Γουάλας. Πρόκειται για το αυτοκίνητο της προσπάθειας του ρεκόρ και όχι για επιβεβαιωμένη επίδοση της Mistral του Ντόντσιτς.

Η παραγωγή της σειράς ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026, με τη Bugatti να επιβεβαιώνει ότι κατασκευάστηκαν συνολικά 99 αυτοκίνητα, το καθένα σύμφωνα με τις επιλογές του ιδιοκτήτη του. Για τον Ντόντσιτς, η Mistral εντάσσεται σε ένα γκαράζ με πολύ διαφορετικές επιλογές. Σύμφωνα με το BasketNews, στη συλλογή του περιλαμβάνονται επίσης Koenigsegg Regera, Rimac Nevera, Lamborghini Urus και ένα κλασικό Ford Bronco. Η Bugatti, πάντως, ήταν εκείνη που συνόδευσε αυτή τη φορά τον σταρ των Λέικερς στην προπόνηση.