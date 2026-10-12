H Stellantis δείχνει το μέλλον της με έξι νέα πρωτότυπα στο Παρίσι

Από την αναβίωση του Citroën 2 CV μέχρι την Alfa Romeo Cuorerosso και το Peugeot RCZ Vision, ο όμιλος παρουσίασε έξι διαφορετικές προτάσεις πριν ανοίξει το Σαλόνι του Παρισιού.

Η Stellantis επέλεξε την παραμονή του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού για να παρουσιάσει έξι πρωτότυπα, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των κατευθύνσεων που εξετάζει για τις ευρωπαϊκές μάρκες της. Στην εκδήλωση «The Night Before», το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στο Hangar Y, οι Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Opel και Peugeot αποκάλυψαν από μία διαφορετική πρόταση: από προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης μέχρι σπορ κουπέ και νέες προσεγγίσεις στα οικογενειακά αμαξώματα.

Τα έξι αυτοκίνητα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης παρουσίας στο Παρίσι. Σύμφωνα με τη Stellantis, το περίπτερό της θα φιλοξενήσει περισσότερα από 60 οχήματα, εννέα πρωτότυπα και οκτώ μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της συνεργαζόμενης Leapmotor. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο πρόεδρος Τζον Έλκαν, ο διευθύνων σύμβουλος Αντόνιο Φιλόζα και ο επικεφαλής της διευρυμένης ευρωπαϊκής περιφέρειας, Εμανουέλε Καπελάνο. Την παρουσίαση των πρωτοτύπων ανέλαβε ο επικεφαλής σχεδιασμού της ίδιας περιφέρειας, Ζιλ Βιντάλ.

Alfa Romeo Cuorerosso: Σπορ χαρακτήρας, χωρίς αποκλειστικά ηλεκτρικό μέλλον

Η Alfa Romeo Cuorerosso είναι ένα κουπέ 2+2 θέσεων, το οποίο συνδυάζει τις αναλογίες ενός Gran Turismo με πιο έντονα στοιχεία σπορ σχεδιασμού. Το όνομά του συνδέει την καρδιά με το κόκκινο χρώμα, σε μια άμεση αναφορά στη συναισθηματική και αγωνιστική ταυτότητα της μάρκας.

Πέρα από την εμφάνιση, η παρουσίασή του περιλαμβάνει μια σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική γκάμα της Alfa Romeo: αρχιτεκτονικές που μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικά συστήματα κίνησης, μοντέλα μήκους έως 4,7 μέτρων και δυνατότητα εκδόσεων Quadrifoglio. Η Stellantis αναφέρει ως πιθανή κορυφαία διαμόρφωση ένα πλήρως υβριδικό σύνολο με V6 κινητήρα 2,9 λίτρων, τετρακίνηση Q4, κιβώτιο με μετατροπέα ροπής και άξονα μετάδοσης από ανθρακονήματα. Πρόκειται, όμως, για περιγραφή μιας δυνητικής εφαρμογής και όχι για ανακοίνωση συγκεκριμένου μοντέλου παραγωγής με οριστικοποιημένες προδιαγραφές.

Citroën 2 CV Concept: Η επιστροφή μιας ιδέας

Η Citroën επαναφέρει το 2 CV με ηλεκτρική κίνηση, επιδιώκοντας να μεταφέρει στο σήμερα τη λογική του απλού και προσιτού αυτοκινήτου. Η έμφαση βρίσκεται στην ευκολία χρήσης, στην πρακτικότητα και στο χαμηλό κόστος, με ευρωπαϊκή παραγωγή και στόχο τιμής εκκίνησης περίπου 15.000 ευρώ.

Εδώ υπάρχει και πιο συγκεκριμένος ορίζοντας πέρα από το εκθεσιακό πρωτότυπο. Κάποια μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το μοντέλο παραγωγής προγραμματίζεται για τα τέλη του 2028. Η τιμή των 15.000 ευρώ πρέπει πάντως να αντιμετωπίζεται ως στόχος της εταιρείας και όχι ως τελικός τιμοκατάλογος για όλες τις αγορές.

Από τα έξι πρωτότυπα, το νέο 2 CV δίνει την πιο σαφή απάντηση σε ένα καθημερινό ζήτημα: πώς μπορεί ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο να γίνει περισσότερο προσιτό, χωρίς να χάσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

DS F3VER: Έμφαση στην εξατομίκευση

Η DS Automobiles χρησιμοποιεί το F3VER για να εξερευνήσει τη μελλοντική σχεδιαστική της ταυτότητα. Η πρόταση βασίζεται σε τρεις άξονες: ελκυστικότητα, εξατομίκευση και ευελιξία, με στόχο να απομακρυνθεί από τις καθιερωμένες συμβάσεις της κατηγορίας.

Στην αρχική ανακοίνωση του ομίλου, το βάρος πέφτει στον σχεδιασμό και στην εμπειρία χρήσης, χωρίς αντίστοιχη αναλυτική παρουσίαση του συστήματος κίνησης ή χρονοδιαγράμματος παραγωγής. Το F3VER λειτουργεί επομένως κυρίως ως δήλωση κατεύθυνσης για τη μάρκα.

Fiat Multiplay: Με αφετηρία τη Multipla

Το Fiat Multiplay αντλεί έμπνευση από το Multipla, αλλά δεν επιχειρεί μια απλή αναβίωση. Συνδυάζει στοιχεία SUV με τη χρηστικότητα ενός pickup, μέσα από μια διαμορφώσιμη αρχιτεκτονική που φιλοδοξεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης και κοινές δραστηριότητες.

Η ουσία της πρότασης βρίσκεται στην αξιοποίηση του χώρου και στην ευελιξία, αντί στην αυστηρή ένταξη σε μία κατηγορία αμαξώματος. Η Fiat παρουσιάζει το Multiplay ως διερεύνηση του μέλλοντός της, χωρίς δέσμευση για την παραγωγή του στην ίδια μορφή.

Opel STX Concept: Μια νέα πρόταση για τα station wagon

Η Opel επέλεξε ένα πρωτότυπο station wagon για να δείξει την επόμενη φάση της σχεδιαστικής της γλώσσας. Το STX Concept εξελίσσει το χαρακτηριστικό εμπρός μέρος Vizor, με νέες φωτεινές υπογραφές και κινούμενα μοτίβα φωτισμού, ενώ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον κατακόρυφο άξονα της σχεδιαστικής λογικής Opel Compass.

Το καθαρό πίσω μέρος, με την κατερχόμενη γραμμή του, ολοκληρώνει μια πρόταση που αναδεικνύει ξανά το οικογενειακό αμάξωμα. Η Opel δηλώνει ότι στοιχεία αυτής της σχεδιαστικής προσέγγισης θα περάσουν σε μελλοντικά μοντέλα παραγωγής, χωρίς αυτό να ισοδυναμεί με επιβεβαίωση ότι το ίδιο το STX θα κυκλοφορήσει αυτούσιο.

Peugeot RCZ Vision: Το σπορ κουπέ ως τεχνολογική βιτρίνα

Το Peugeot RCZ Vision συνδέει τη σπορ σχεδιαστική πρόταση με την επόμενη γενιά τεχνολογιών της μάρκας. Βασίζεται σε αρχιτεκτονική της πλατφόρμας STLA One και χρησιμοποιεί σύστημα steer-by-wire, ενώ παρουσιάζει το χειριστήριο Hypersquare και μια νέα εκδοχή του Peugeot i-Cockpit.

Η Peugeot το περιγράφει ως έκφραση της κατεύθυνσής της προς ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και αποδοτικότητας. Προς το παρόν, η ανακοίνωση του ομίλου δεν δίνει ημερομηνία κυκλοφορίας ενός νέου RCZ παραγωγής και το πρωτότυπο δείχνει πρωτίστως πώς η μάρκα θέλει να συνδυάσει σχεδιασμό, περιβάλλον οδήγησης και τεχνολογία.

Διαφορετικές μάρκες, διαφορετικές προτεραιότητες

Η κοινή παρουσίαση δεν σημαίνει ότι τα έξι πρωτότυπα έχουν την ίδια αποστολή ή την ίδια απόσταση από την παραγωγή. Η Citroën συνδέει το 2 CV με συγκεκριμένο στόχο τιμής και χρονικό ορίζοντα, η Alfa Romeo αφήνει ανοιχτές διαφορετικές ενεργειακές επιλογές, ενώ οι υπόλοιπες προτάσεις εξερευνούν κυρίως νέες μορφές αμαξώματος, σχεδιασμού και εμπειρίας χρήσης.

Αυτό είναι και το ουσιαστικό μήνυμα της εκδήλωσης: η Stellantis επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των μαρκών της, αντί να παρουσιάσει μία ενιαία συνταγή για όλες. Σύμφωνα με τον Καπελάνο, το σχέδιο FaSTLAne 2030 προβλέπει περισσότερα από 50 νέα προϊόντα έως το 2030 και διεύρυνση της κάλυψης της αγοράς στη διευρυμένη ευρωπαϊκή περιφέρεια κατά 25%. Το κατά πόσο οι ιδέες των πρωτοτύπων θα μεταφραστούν σε αυτή τη μελλοντική γκάμα θα κριθεί από τα μοντέλα παραγωγής που θα ακολουθήσουν.