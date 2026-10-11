Ώρα για Grand Prix Σιγκαπούρης!

Τo Grand Prix της Σιγκαπούρης ανοίγει τις πύλες του για τον 17ο αγώνα της σεζόν στη Μαρίνα Μπέι.

Τα πράγματα για τον τίτλο φαίνεται πλέον να ξεκαθαρίζουν, με τον Κίμι Αντονέλι να είναι το μεγάλο φαβορί. Ο Ιταλός πιλότος έχει αποκτήσει διαφορά 84 βαθμών από τον ομόσταβλό του, Τζορτζ Ράσελ και πολύ δύσκολα θα χάσει το παρθενικό του πρωτάθλημα.

H Mercedes προελαύνει και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών αλλά αυτή που έχει τρομερή ψυχολογία είναι η Red Bull. Ο Φερστάπεν με τη νίκη του στο προηγούμενο Grand Prix και τις εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα δείχνει πόσο ανταγωνιστικό μπορεί να γίνει το μονοθέσιο, ενώ και ο Χατζάρ μετράει δύο σερί καλές θέσεις (3η και 5η).

Η Ferrari, μετά το φιάσκο στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας θέλει να απαντήσει. Ο Χάμιλτον βέβαια έκανε έναν υποδειγματικό αγώνα και βρέθηκε από τη 18 η θέση στην 3 η και τώρα ο Βρετανός θα βρεθεί σε μία πίστα όπου έχει πανηγυρίσει τέσσερις νίκες. Το να ανέβει στο βάθρο βρίσκεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Το φαβορί πάντως για τον αγώνα είναι ο Φερστάπεν. Ο Ολλανδός βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, έχει ανεβασμένη ψυχολογία και ένα μονοθέσιο που ταιριάζει στις αργές στροφές. Το να δει πρώτος την καρό σημαία προσφέρεται σε απόδοση 3.50 στη Novibet.

Ο Αντονέλι μπορεί να έχει την ασφάλεια της διαφοράς βαθμών αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κυνηγήσει τη νίκη. Είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία και θέλει να το κάνει όσο πιο σύντομα μπορεί.

Ο καιρός ίσως παίξει τον ρόλο του και σε αυτό το Grand Prix και οι επιλογές των ομάδων στα ελαστικά θα είναι καθοριστικές.

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