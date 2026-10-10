Η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στη Marina Bay για να υποστηρίξει τον αγαπημένο της οδηγό της Ferrari στο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1.

Η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, προσθέτοντας μια παρουσία από το χώρο της ψυχαγωγίας στο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1. Η επίσκεψή της στη Marina Bay συνδέεται φυσικά με την υποστήριξή της στον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος αγωνίζεται με τη Ferrari.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Καρντάσιαν παρακολουθεί τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή από κοντά σε Grand Prix. Είχε βρεθεί και στο Μονακό, όπου ο Χάμιλτον τερμάτισε δεύτερος. Μετά τον αγώνα, ο Βρετανός είχε αναφερθεί θετικά στην παρουσία και την υποστήριξή της, μαζί με εκείνη των φίλων του που βρέθηκαν εκεί.

Η παρουσία της Καρντάσιαν στη Σιγκαπούρη αποτελεί ακόμη μία εμφάνισή της στο πλευρό του Χάμιλτον. Παρότι η σχέση τους είναι πλέον δημόσια, μέσα από πολλές κοινές αναρτήσεις, διατηρούν διακριτική στάση στις συνεντεύξεις τους.