Έπειτα από τους τελευταίους δύο αγώνες η Red Bull Racing έχει γίνει και πάλι φόβητρο του ανταγωνισμού στη Formula 1.

Η Red Bull Racing έχει μπει πλέον στην ίδια συζήτηση με τη Mercedes για την κορυφή της Formula 1. Στο περιθώριο του Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Όσκαρ Πιάστρι δήλωσε πως θεωρεί ότι οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της RB22 έχουν αλλάξει αισθητά την εικόνα της αυστριακής ομάδας, σε μια περίοδο όπου η McLaren έχει χάσει μέρος της δυναμικής που είχε δείξει νωρίτερα στη σεζόν.

Στο GP Αζερμπαϊτζάν οι «ταύροι» παρουσίασαν ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων, με αλλαγές στα sidepods, το πάτωμα, τους καθρέφτες, το halo και τον διαχύτη. Η βελτίωση ήταν άμεση, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν πίεσε τον Τζορτζ Ράσελ για τη νίκη στο Μπακού παρά την εκκίνησή του από την 8η θέση και στη συνέχεια κυριάρχησε στη Μαλαισία.

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Μία κερδοφόρα αναβάθμιση

Μιλώντας για την πρόοδο της αυστριακής ομάδας, ο Πιάστρι θεωρεί ότι το πραγματικό άλμα ίσως δεν φάνηκε τόσο έντονα στο Μπακού λόγω των συνθηκών του αγώνα και του προβλήματος του Φερστάπεν.

«Ό,τι πακέτο κι αν έβαλε η Red Bull στο μονοθέσιο στο Μπακού, ήταν ξεκάθαρα κάτι μεγάλο, γιατί η απόδοσή της εκεί πέρασε λίγο κάτω από το ραντάρ λόγω της θέσης από την οποία ξεκίνησε και του προβλήματος του Μαξ με τον κινητήρα. Αν είχε ξεκινήσει μπροστά στο Μπακού, προφανώς θα είχε ασκήσει μεγάλη πίεση στον Τζορτζ όχι μόνο στο τέλος, αλλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και στη Μαλαισία ήταν ξεκάθαρα ο ταχύτερος συνδυασμός μονοθεσίου και οδηγού».

Η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, κατά τον ίδιο, και την κορυφή της αγωνιστικής ιεραρχίας: «Σίγουρα πιστεύω ότι οι υπόλοιποι γύρω μας κάνουν πρόοδο. Εμείς και η Ferrari φαίνεται να εναλλασσόμαστε λίγο, αλλά η Mercedes ήταν πάντα το σημείο αναφοράς και νομίζω ότι η Red Bull έχει πλέον μπει δίπλα της τις τελευταίες δύο εβδομάδες».

Η McLaren έχασε έδαφος

Η McLaren είχε επίσης παρουσιάσει σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο Αζερμπαϊτζάν, με αλλαγές στα sidepods, το κάλυμμα του κινητήρα, το πάτωμα, τον διαχύτη, την πίσω ανάρτηση και την πίσω πτέρυγα.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, είχε επισημάνει ότι το πακέτο λειτούργησε όπως αναμενόταν, όμως δεν έδωσε το σχετικό κέρδος που ήθελε η ομάδα έναντι των αντιπάλων της. Στο Μπακού ο Πιάστρι θα μπορούσε να διεκδικήσει βάθρο χωρίς το λάθος του προς το τέλος, ενώ στη Σεπάνγκ και οι δύο McLaren έμειναν εκτός πρώτης πεντάδας τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, παραδέχθηκε ότι η ομάδα έχει αρκετή δουλειά μπροστά της για να επιστρέψει στο επίπεδο που είχε δείξει σε αγώνες όπως η Ουγγαρία, η Ολλανδία και η Μαδρίτη.

«Υπήρχαν αρκετά πράγματα που μάθαμε, τόσο από τη δική μου πλευρά όσο και ως ομάδα. Υπήρχαν προφανή πράγματα, όπως η ταχύτητα στις ευθείες και τα προβλήματα που είχα με το μονοθέσιο, αλλά και πιο τεχνικά ζητήματα για το πώς μπορούμε να ξεκλειδώσουμε περισσότερη απόδοση και να επιστρέψουμε στο επίπεδο που είχαμε προηγουμένως. Στο Μπακού δεν ήμασταν ιδιαίτερα γρήγοροι. Άρα δεν θα έλεγα ότι ήταν μόνο θέμα Μαλαισίας», ανέφερε.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.