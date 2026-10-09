Ιδιαίτερα χαρούμενος με την εμφάνισή του στις κατατακτήριες σπριντ ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κατάφερε να πάρει τη sprint pole για το Σάββατο.

Με έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος του SQ3 o Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε τη sprint pole για το Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Ολλανδός βγήκε την κατάλληλη στιγμή στην πίστα και συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στη Μαλαισία, δηλαδή από την 1η θέση.

Η στρατηγική της Red Bull Racing ήταν να βγάλει την τελευταία στιγμή τους οδηγούς της στην πίστα. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να έχουν τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση από τα ελαστικά και την πίστα σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό.

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Ένα ταχύτατο μονοθέσιο

Μετά το τέλος του SQ3, o τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε αρχικά στις μικρές διαφορές που χωρίζουν τους οδηγούς στη Σιγκαπούρη και στο πόσο απαιτητικός είναι ένας γρήγορος γύρος ανάμεσα στις μπαριέρες.

«Ο τοίχος είναι πολύ κοντά εδώ στη Σιγκαπούρη και στον ίδιο τον γύρο πιέζεις όσο περισσότερο θεωρείς ότι είναι δυνατό, περνώντας πολύ κοντά από τους τοίχους σε ορισμένα σημεία. Όμως, μόλις βάλαμε τη μαλακή γόμα, ένιωσα ότι το μονοθέσιο ζωντάνεψε λίγο περισσότερο. Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα, οπότε φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρώτος», δήλωσε αρχικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν μετά τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών περίμενε ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει την pole, ο Φερστάπεν παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη.

«Στους τελευταίους αγώνες είμαστε φυσικά πολύ πιο δυνατοί, όμως αυτή η πίστα εξακολουθεί να αναδεικνύει κάποιες μικρές αδυναμίες του μονοθεσίου. Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να οδηγήσουμε γύρω από αυτές όσο καλύτερα γινόταν».

Nice drive, Max 👏 #F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 https://t.co/2jFRhimp1K — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 9, 2026

Η ιδιαίτερη πρόκληση της Σιγκαπούρης

Ο Φερστάπεν αναφέρθηκε και στις ακραίες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί μέσα στο cockpit στη Μαρίνα Μπέι, όπου η θερμοκρασία και η υγρασία κάνουν το Grand Prix ένα από τα πιο απαιτητικά της σεζόν.

«Είναι σαν να βρίσκεσαι σε σάουνα και να προσπαθείς να γυμναστείς. Είναι πάντα πολύ ζεστά και προσπαθείς να δροσιστείς όσο περισσότερο μπορείς ανάμεσα στα runs, γιατί ολόκληρο το cockpit είναι καυτό. Τα πόδια, το σώμα, το κεφάλι, όλα ζεσταίνονται. Ειδικά όταν κάθεσαι μέσα στο μονοθέσιο και είναι σταματημένο, η ζέστη συγκεντρώνεται παντού. Δεν είναι ποτέ άνετο, όμως αυτό είναι και κάτι αρκετά μοναδικό σε αυτό το μέρος και, με έναν τρόπο, το αγαπάμε κιόλας», τόνισε.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.