Για τη φετινή του απόδοση και τα προβλήματα αξιοπιστίας που του στέρησαν αποτελέσματα μίλησε ο Τζορτζ Ράσελ, όντας απόλυτα ειλικρινής.

Πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Τζορτζ Ράσελ ήταν 84 βαθμούς πίσω από τον Κίμι Αντονέλι στη βαθμολογία των οδηγών, έχοντας παράλληλα χάσει σημαντικό αριθμό βαθμών λόγω προβλημάτων αξιοπιστίας. Παρ’ όλα αυτά, ο Βρετανός δεν επιχειρεί να αποδώσει τη διαφορά αποκλειστικά στις ατυχίες που τον έχουν επηρεάσει μέσα στη σεζόν.

Λίγες ημέρες μετά την εγκατάλειψή του στη Μαλαισία, όπου ένα μηχανικό πρόβλημα του στέρησε ένα πιθανό βάθρο, ο Ράσελ εστίασε στη συνολική του απόδοση. Μάλιστα εστίασε ιδιαίτερα στον τομέα των κατατακτήριων δοκιμών.

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Η αυτοκριτική του Ράσελ

Στο περιθώριο του Grand Prix Σιγκαπούρης Ράσελ κλήθηκε να αξιολογήσει τη φετινή του σεζόν. Ο Βρετανός της Mercedes F1 ήταν ξεκάθαρος, επιλέγοντας να επικεντρωθεί σε όσα μπορεί να ελέγξει ο ίδιος.

«Δεν αισθάνομαι ότι η απόδοσή μου ήταν αρκετά καλή φέτος, ανεξάρτητα από την καλή ή την κακή τύχη. Και νιώθω ότι όταν έχω κακή τύχη, φυσικά μπορώ να απογοητευτώ, αλλά θέλω πρώτα να επικεντρώνομαι στα πράγματα που μπορώ να ελέγξω», δήλωσε.

Η εικόνα των κατατακτήριων είναι αυτή που ενοχλεί περισσότερο τον Βρετανό. Ο Αντονέλι προηγείται με 9-7 στο μεταξύ τους head-to-head, ενώ έχει τερματίσει μπροστά από τον Ράσελ σε 11 αγώνες.

«Σε όλα τα χρόνια μου στη Formula 1 είχα πάντα πολύ καλό ρεκόρ απέναντι στους teammates μου και ειδικά στις κατατακτήριες. Νομίζω ότι ήταν περίπου 80-20 υπέρ μου. Φέτος είμαι, δεν ξέρω, 40-60 ή ίσως ακόμη χειρότερα. Αυτό δείχνει ότι δεν έχω κάνει αρκετά καλή δουλειά αυτή τη σεζόν, ανεξάρτητα από την καλή ή την κακή τύχη».

Η αναξιοπιστία δεν είναι δικαιολογία

Ο Ράσελ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται αδικημένος από την αξιοπιστία της Mercedes, όμως επιλέγει να μην χρησιμοποιεί τα προβλήματα ως άλλοθι. Η εγκατάλειψη στη Μαλαισία ήταν το πιο πρόσφατο πλήγμα, ενώ στη Σιγκαπούρη θα έχει επιπλέον την ποινή στη μονάδα ισχύος που θα τον αναγκάσει να ξεκινήσει από το πίσω μέρος του grid στον κυριακάτικο αγώνα.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο ίδιος θεωρεί ότι αυτός είναι και ο λόγος που οι μηχανικές αστοχίες δεν τον επηρεάζουν όσο θα περίμενε κανείς.

«Υποθέτω ότι γι’ αυτό ίσως δεν με επηρεάζει τόσο όσο θα με επηρέαζε υπό διαφορετικές συνθήκες. Κάθε Σαββατοκύριακο ξυπνάω, κοιτάζομαι στον καθρέφτη και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα».

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