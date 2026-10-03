Μία ημέρα γεμάτη δράση περιμένει μικρούς και μεγάλους στο ΟΑΚΑ, με είσοδο ελεύθερη στη Fanzone από τις 10:00, για το κορυφαίο αγωνιστικό event της χρονιάς από την Allwyn και τη McLaren Racing.

Η μεγάλη μέρα έφτασε! Το “Allwyn x McLaren Racing Live in Athens” ανοίγει τις πύλες του στις 10:00 και σας περιμένει για μία μοναδική αγωνιστική εμπειρία. Σε μία ειδικά διαμορφωμένη πίστα ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά μονοθέσια και οδηγούς θρύλους της McLaren, με την είσοδο στο Fanzone, στην οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας να είναι εντελώς δωρεάν.

Όσοι βρεθείτε σήμερα στο ΟΑΚΑ θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά το συναρπαστικό κόσμο της McLaren Racing. Παράλληλα θα έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε διαδραστικές εμπειρίες, να δοκιμάσετε τις οδηγικές σας ικανότητες σε racing simulators και να κερδίσετε αναμνηστικά δώρα.

Η διασκέδαση στο Fanzone δεν τελειώνει όμως εκεί. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα υπάρχουν showcars της McLaren από τη Formula 1 και το Indycar, τα οποία θα έχετε τη δυνατότητα να απαθανατίσετε και να αναλύσετε τις λεπτομέρειες που κάνουν το κάθε μονοθέσιο ξεχωριστό.

Τα μονοθέσια της McLaren ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη

Η δράση θα κορυφωθεί στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του ΟΑΚΑ, όπου θα πάρουν θέση το showcar MCL60 της McLaren και η εμβληματική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna, θα ανάψουν τις μηχανές τους και θα τρέξουν μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Στο ΟΑΚΑ, θα βρίσκεται και ο Mika Häkkinen, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη McLaren και ένας από τους πιο εμβληματικούς οδηγούς στην ιστορία της ομάδας. Στις 3 Οκτωβρίου, θα βρεθεί ξανά πίσω από το τιμόνι και θα οδηγήσει την McLaren MP4/6 του Ayrton Senna.

Στην Αθήνα έρχεται και ο Pato O'Ward, ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στο NTT Indycar Series και μέλος της ομάδας Arrow McLaren IndyCar. Στις επτά σεζόν της καριέρας του στο πρωτάθλημα έχει καταγράψει 12 νίκες, 7 pole positions και 35 παρουσίες στο βάθρο, ενώ έχει ολοκληρώσει πέντε φορές τη σεζόν στην πρώτη τετράδα. Στο showrun, θα οδηγήσει το McLaren MCL60, χαρίζοντας στο κοινό ένα μοναδικό θέαμα ταχύτητας και αδρεναλίνης.

Την εμβληματική τριάδα συμπληρώνει ο Alex Wurz, πρώην οδηγός της Formula 1, δύο φορές νικητής του θρυλικού “24 Hours of Le Mans” και σημαντικό μέλος της οικογένειας της McLaren. Ο Αυστριακός κατέκτησε το Le Mans το 1996 και το 2009 και παραμένει μέχρι σήμερα ο νεότερος νικητής στην ιστορία του αγώνα. Με πολυετή παρουσία στη Formula 1 και τη McLaren, αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του motorsport.

Ο Alex Wurz θα ανέβει στη σκηνή του “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” και θα μοιραστεί με τους fans μοναδικές ιστορίες, εικόνες και εμπειρίες από την πολυετή διαδρομή του στον κόσμο του motorsport.