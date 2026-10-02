Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο

Κλειστοί δρόμοι και περιορισμοί στην κυκλοφορία θα ισχύσουν το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη και του Greece Race for the Cure 2026.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να υπολογίσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο διαφορετικές περιοχές της πόλης. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου οι περιορισμοί αφορούν κυρίως το Κολωνάκι, εξαιτίας των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, ενώ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις μεταφέρονται στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως, λόγω του Greece Race for the Cure 2026.

Για το Σάββατο, η Τροχαία έχει προγραμματίσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Από τις 15:00 θα εφαρμοστεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, με τους περιορισμούς να παραμένουν σε ισχύ έως το τέλος της θρησκευτικής εκδήλωσης.

Οι ρυθμίσεις αφορούν τη Σκουφά, από την Ομήρου έως την πλατεία Φιλικής Εταιρείας, τη Λυκαβηττού από τη Σκουφά έως τη Σόλωνος, τη Δημοκρίτου από τη Σκουφά έως τη Σόλωνος και τη Σόλωνος από τη Λυκαβηττού έως την Κανάρη. Περιορισμοί θα ισχύσουν επίσης στις οδούς Σέκερη και Κανάρη, καθώς και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Την Κυριακή, οι ρυθμίσεις θα συνδεθούν με το Greece Race for the Cure 2026, τη διοργάνωση αγώνα δρόμου και περιπάτου που πραγματοποιείται για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Η εκκίνηση του αγώνα 5 χιλιομέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, ενώ ο περίπατος 2 χιλιομέτρων θα ξεκινήσει στις 10:30. Η διοργάνωση έχει ως βασικό σημείο το Πεδίον του Άρεως.

Οι δρόμοι θα κλείνουν σταδιακά από τις 06:00. Από τις 06:00 έως τις 13:00, περιορισμοί θα ισχύσουν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τη Χαριλάου Τρικούπη έως την Πατησίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα γίνουν και στην Ευελπίδων, από την Πριγκιποννήσων έως την Κορδιγκτώνος, επίσης στο ρεύμα προς την Πατησίων.

Από τις 07:30 έως τις 13:00, οι ρυθμίσεις θα επεκταθούν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τη λεωφόρο Κηφισίας έως τη Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων, αλλά και στο τμήμα από τη Λουκάρεως έως την Πατησίων, μαζί με τις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, οι οδηγοί καλό είναι να αποφύγουν το Κολωνάκι το απόγευμα του Σαββάτου και την περιοχή της λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Πεδίου του Άρεως το πρωί της Κυριακής. Για την πρόσβαση στη διοργάνωση, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

